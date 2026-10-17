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Cán bộ, nhân viên Ngân hàng Nam Á tham gia hiến máu tình nguyện

Trịnh Tuấn Anh
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(Baothanhhoa.vn) - Sáng 17/10, Hội Chữ thập đỏ tỉnh phối hợp với Trung tâm Huyết học - Truyền máu (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa) và Ngân hàng Nam Á chi nhánh Thanh Hóa tổ chức hoạt động hiến máu tình nguyện.

Cán bộ, nhân viên Ngân hàng Nam Á tham gia hiến máu tình nguyện

Sáng 17/10, Hội Chữ thập đỏ tỉnh phối hợp với Trung tâm Huyết học - Truyền máu (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa) và Ngân hàng Nam Á chi nhánh Thanh Hóa tổ chức hoạt động hiến máu tình nguyện.

Cán bộ, nhân viên Ngân hàng Nam Á tham gia hiến máu tình nguyện

Gần 50 cán bộ, nhân viên, người lao động Ngân hàng Nam Á chi nhánh Thanh Hóa tham gia hiến máu tình nguyện.

Ngay sau lễ phát động, gần 50 cán bộ, nhân viên, người lao động Ngân hàng Nam Á chi nhánh Thanh Hóa đã tham gia hiến máu tình nguyện.

Ban Tổ chức đã thu được gần 40 đơn vị máu an toàn. Nguồn máu này sẽ được chuyển về Trung tâm Huyết học - Truyền máu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh để phân bổ cho các cơ sở y tế sử dụng trong công tác cấp cứu và điều trị người bệnh.

Cán bộ, nhân viên Ngân hàng Nam Á tham gia hiến máu tình nguyện

Cán bộ, nhân viên, người lao động Ngân hàng Nam Á chi nhánh Thanh Hóa tham gia hiến máu tình nguyện.

Ngày hội hiến máu tình nguyện là một trong nhiều hoạt động được Hội Chữ thập đỏ tỉnh phối hợp với các địa phương, đơn vị triển khai trong đợt thi đua cao điểm “80 ngày hành động vì cộng đồng” hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam (23/11/1946 - 23/11/2026).

Trịnh Tuấn Anh

Từ khóa:

#Ngày hội hiến máu tình nguyện #Hội Chữ thập đỏ tỉnh #Bệnh viện đa khoa tỉnh #Trung tâm #Ngân hàng #Thi đua cao điểm #Người lao động #Vì cộng đồng #hoạt động #phối hợp

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