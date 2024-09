Các lực lượng tích cực hỗ trợ ngư dân đưa tàu thuyền về nơi tránh trú bão an toàn

Tính đến 16 giờ ngày 6/9 toàn tỉnh có 6.116 phương tiện (PT)/19.901 lao động (LĐ) hiện đã vào nơi neo đậu tại các cảng và âu tránh trú bão an toàn. Trong đó, đã neo đậu các cảng và âu tránh trú bão tại Quảng Ninh 142 PT/1.022 LĐ; tại Hải Phòng 152 PT/1.780 LĐ; tại Nam Định, Thái Bình 86 PT/525 LĐ; tại Ninh Bình 05 PT/11 LĐ; tại Thanh Hoá 5.627 PT/15.847 LĐ; tại Nghệ An, Hà Tĩnh 76 PT/444 LĐ; tại Quảng Bình, Quảng Trị 15 PT/173 LĐ; tại Bình Định 13 PT/99 LĐ. Các phương tiện neo đậu tránh trú bão ở các cảng, âu của Quảng Ninh, Hải Phòng, Nam Định, Nghệ An, các tỉnh từ Hà Tĩnh trở vào phía Nam đã thường xuyên liên lạc với gia đình và các cơ quan chức năng.