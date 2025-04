Các khu, điểm du lịch biển chuẩn bị đón khách mùa cao điểm

Chuẩn bị cho mùa du lịch cao điểm hè 2025, các khu, điểm du lịch biển trên địa bàn tỉnh đã cơ bản hoàn tất công tác chỉnh trang và các điều kiện đón tiếp, phục vụ khách. Từ bãi biển Sầm Sơn sôi động đến biển Hải Tiến, Hải Hòa... đều nỗ lực làm mới sản phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ, hứa hẹn mang đến cho du khách một mùa hè với nhiều trải nghiệm ý nghĩa.

Khu đô thị du lịch biển Sầm Sơn sẵn sàng các điều kiện đón khách đến tắm biển, nghỉ dưỡng.

Là trọng điểm du lịch biển của tỉnh, TP Sầm Sơn hiện có 1.024 cơ sở lưu trú, với 23.347 phòng và gần 300 cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống. Trong đó, 92 cơ sở lưu trú du lịch được xếp hạng từ 1 - 5 sao, đảm bảo “sáng - sạch - đẹp”, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của du khách. Đến nay, hầu hết các cơ sở lưu trú, nhà hàng đã cơ bản hoàn tất việc chỉnh trang khuôn viên, cơ sở vật chất và đào tạo, tuyển dụng nhân lực. Điểm nổi bật trong bức tranh du lịch biển Sầm Sơn năm nay phải kể đến khu nghỉ dưỡng Lasong Hotel & Villas Sam Son. Đây là khách sạn quốc tế đầu tiên đạt chuẩn tại Thanh Hóa được vận hành bởi thương hiệu The Unlimited Collection. Lasong Hotel & Villas Sam Son được xem là điểm đến giúp du khách khám phá một Sầm Sơn hoàn toàn mới, với không gian nghỉ dưỡng sang trọng, tinh tế, ẩm thực sáng tạo... cho đến các hoạt động văn hóa lễ hội, nghệ thuật, âm nhạc và giải trí đa sắc màu.

Ông Phạm Vũ Hoàng, Tổng Quản lý Lasong Hotel & Villas Sam Son, cho biết: “Đến nay, Lasong Hotel & Villas Sam Son đã sẵn sàng mọi điều kiện để phục vụ du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng và tham gia chuỗi các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch diễn ra trên địa bàn TP Sầm Sơn hè 2025. Với hệ thống phòng đa dạng, bao gồm phòng khách sạn và villa, công suất phòng dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 sắp tới đạt gần 80%. Nhân dịp này, Lasong Hotel & Villas Sam Son đang triển khai chương trình ưu đãi lên tới 30%, cùng với đó là hàng loạt đặc quyền dành cho khách hàng từ nay đến 31/5 như: buffet sáng miễn phí, sử dụng không giới hạn các tiện ích nghỉ dưỡng, lưu trú trọn 24h tận hưởng tối đa thời gian, phiếu quà tặng 300 nghìn đồng/phòng khách sạn/đêm và 1 triệu đồng/villa/đêm để sử dụng các dịch vụ tại khu nghỉ dưỡng...”.

Nhằm xây dựng điểm đến an toàn, thân thiện, hấp dẫn du khách trong và ngoài nước, UBND TP Sầm Sơn cũng đã ban hành các văn bản chỉ đạo, đảm bảo phương châm “Hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch Sầm Sơn - an toàn, văn minh, thân thiện và phát triển bền vững”. Các phương án sắp xếp và quản lý dịch vụ, thương mại, du lịch được điều chỉnh theo hướng tạo sự chủ động, linh hoạt để các đơn vị triển khai có hiệu quả. Công tác thanh tra, kiểm tra các điều kiện kinh doanh về cơ sở lưu trú, nhà hàng, vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống cháy nổ, quản lý giá... đảm bảo được thực hiện nghiêm túc, với mục tiêu đưa Sầm Sơn trở thành điểm đến an toàn, sôi động suốt mùa hè 2025.

Là một trong những điểm đến sôi động của du lịch thị xã Nghi Sơn, đến nay tổ hợp nghỉ dưỡng, vui chơi, giải trí Anh Phát Hotels & Resorts đã hoàn tất công tác chuẩn bị đón khách. Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ Khách sạn Anh Phát, Đầu Khắc Tiến, cho biết: “Đến nay 300 phòng lưu trú tại Anh Phát Hotels & Resorts đã chỉnh trang lại nội thất và các điều kiện đảm bảo an toàn đón khách trong mùa cao điểm. Cùng với đó, các khu vực vui chơi, giải trí ngoài trời như đua xe địa hình, trượt zipline, bắn súng sơn, trượt cỏ... đã được bảo dưỡng, kiểm tra. Ngoài ra, để đảm bảo nguồn nhân lực phục vụ trong mùa cao điểm, chúng tôi đã liên kết với Trường Đại học Hồng Đức và Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch để bổ sung thêm nhân lực, đồng thời tổ chức đào tạo kỹ năng, nghiệp vụ phù hợp với từng bộ phận. Đến thời điểm hiện nay, lượng khách đặt phòng lưu trú kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 tại Anh Phát Hotels & Resorts đã đạt 80% trong ngày 30/4 và khoảng 60% trong các ngày còn lại của kỳ nghỉ lễ”.

Còn tại các khu du lịch biển Hải Hòa, Bãi Đông, các địa phương đã tổ chức ra quân tổng dọn vệ sinh môi trường các trục đường chính dẫn đến khu du lịch, bãi biển. Cùng với đó, thị xã Nghi Sơn đã ban hành các phương án nhằm tăng cường quản lý, hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn thị xã. Phó Chủ tịch UBND thị xã Nghi Sơn, Mai Sỹ Lân, cho biết: “Để đảm bảo các điều kiện đón khách mùa cao điểm, UBND thị xã đã giao cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các hạng mục công trình trong Khu Du lịch sinh thái biển Hải Hòa, giám sát việc thu gom, vận chuyển rác thải đảm bảo môi trường sạch, đẹp phục vụ mùa du lịch. Cùng với đó, giao Phòng Nông nghiệp và Môi trường tập trung công tác quản lý Nhà nước về vệ sinh môi trường, quan tâm các tuyến đường trung tâm, bãi biển khu du lịch phục vụ lễ hội và mùa du lịch biển năm 2025. Thời gian này, thị xã sẽ tăng cường công tác kiểm tra, phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm trật tự xây dựng tại các khu, điểm du lịch; đồng thời phối hợp với các lực lượng chức năng xử lý các hành vi căng lều bạt, bán hàng rong gây mất mỹ quan khu vực bãi biển... nhằm xây dựng hình ảnh điểm đến văn minh, thân thiện”.

Du lịch biển được xác định là sản phẩm “thương hiệu” của tỉnh, chính vì vậy việc đảm bảo các điều kiện đón khách trong mùa du lịch hè sắp tới được các cấp, ngành, địa phương đặc biệt quan tâm. Với sự vào cuộc tích cực của các bên và nỗ lực làm mới sản phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ của doanh nghiệp, các khu du lịch biển Thanh Hóa đang từng bước khẳng định vị thế là điểm đến hấp dẫn trên bản đồ du lịch quốc gia. Trong đó, thành công của mùa du lịch cao điểm được xem là cơ sở quan trọng để Thanh Hóa xây dựng và lan tỏa hình ảnh “Điểm đến an toàn, hấp dẫn” với du khách trong nước, quốc tế.

Bài và ảnh: Hoài Anh