Tháng 4, khám phá những sự kiện văn hóa, du lịch hấp dẫn ở xứ Thanh

Với du lịch Thanh Hóa, tháng 4 được xem là “điểm hẹn” cho sự khởi đầu của một mùa hè đầy sôi động, trọng tâm là chuỗi các sự kiện lễ hội du lịch biển. Bên cạnh đó là các lễ hội truyền thống tại một số khu, điểm du lịch trọng điểm của tỉnh, hứa hẹn mang đến cho du khách những trải nghiệm phong phú, hấp dẫn.

Du lịch biển Hoằng Hóa là một trong những điểm đến sôi động với nhiều sự kiện văn hóa, du lịch hấp dẫn trong tháng 4.

Một trong những sự kiện du lịch thường niên được mong chờ nhất trong tháng 4 là Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn. Theo kế hoạch, lễ hội sẽ khai mạc vào tối ngày 26/4 tại Quảng trường biển. Cùng với chương trình nghệ thuật đặc sắc trong đêm khai mạc, còn có nhiều hoạt động văn hóa, du lịch diễn ra trước, trong và sau lễ hội như: Lễ hội bánh chưng - bánh giầy, Lễ hội cầu ngư - bơi chải, Chương trình biểu diễn nhạc nước, Lễ hội carnival đường phố, Lễ hội tình yêu hòn Trống Mái... Với du khách, những sự kiện này từ lâu đã trở thành điểm hẹn văn hóa sôi động không thể bỏ lỡ mỗi dịp tháng 4. Đây cũng là minh chứng cho kết quả của việc làm mới sản phẩm hiện có và phát triển đa dạng trải nghiệm mới của du lịch xứ Thanh nói riêng, du lịch biển Sầm Sơn nói riêng.

Trưởng phòng Văn hóa, Khoa học và Thông tin TP Sầm Sơn Lê Doãn Lương cho biết: Đến nay, TP Sầm Sơn đã ban hành các văn bản chỉ đạo theo hướng phân công cụ thể nhiệm vụ cho từng tập thể, cá nhân, sát với thực tế, đảm bảo các sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch trong khuôn khổ Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2025 diễn ra an toàn, văn minh, thân thiện. Dịp này, TP Sầm Sơn sẽ phối hợp với các đơn vị, lực lượng chức năng tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, xây dựng phương án tổ chức tuyến phố đi bộ, đảm bảo công tác đón tiếp và phục vụ, tạo ấn tượng tốt đẹp cho du khách khi tham gia các sự kiện.

Lễ hội Chí Linh Sơn (Lang Chánh) - Một trong những sự kiện văn hóa, du lịch đặc sắc trong tháng 4, thu hút đông đảo du khách tham gia.

Cũng trong tháng 4 này, Lễ hội du lịch biển Hải Tiến (Hoằng Hóa) là 1 trong số 150 sự kiện văn hóa, du lịch tiêu biểu của tỉnh, thu hút sự quan tâm của đông đảo du khách. Để chuỗi các hoạt động trong khuôn khổ lễ hội du lịch biển năm nay tạo dấu ấn, thu hút du khách, huyện Hoằng Hóa đã tăng cường công tác tuyên truyền, quảng bá về văn hóa, tiềm năng du lịch nói chung và sự kiện khai mạc Lễ hội du lịch biển Hải Tiến năm 2025 nói riêng. Cùng với đó, công tác chỉnh trang, vệ sinh môi trường trong và ngoài khu du lịch, tạo cảnh quan, môi trường sinh thái xanh, sạch, đẹp được đặc biệt chú trọng. Đáng chú ý, đến với biển Hải Tiến trong dịp này, du khách còn được hòa mình vào những lễ hội âm nhạc, trình diễn nghệ thuật đường phố và đa dạng hoạt động tại Tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng, vui chơi, giải trí Flamingo Ibiza Hải Tiến. Huyện Hoằng Hóa xác định chuỗi các hoạt động văn hóa, du lịch trong tháng 4 này là dịp quan trọng để huyện tiếp tục quảng bá giá trị, tài nguyên và sản phẩm du lịch tới bạn bè, du khách.

Trưởng phòng Văn hóa, Khoa học và Thông tin huyện Hoằng Hóa Trương Đình Thịnh cho biết: Để sự kiện thu hút sự quan tâm của du khách, huyện đã xây dựng kế hoạch tuyên truyền các hoạt động du lịch nói chung, các sự kiện trong khuôn khổ Lễ hội du lịch biển Hải Tiến năm 2025 nói riêng. Cùng với đó, việc chuyển đổi số trong hoạt động du lịch cũng được đặc biệt quan tâm. Mới đây, huyện đã chính thức ra mắt website: dulichhoanghoa.vn. Du khách có thể truy cập website để tìm hiểu các điểm đến, ẩm thực, lịch trình di chuyển, kết nối các điểm đến du lịch trong và ngoài huyện, các dịch vụ du lịch nổi bật... Đồng thời, du khách có thể phản ánh tình hình an ninh trật tự, hỗ trợ y tế hoặc dịch vụ cần thiết.

Tháng 4 không chỉ hấp dẫn du khách bởi các lễ hội du lịch biển hoành tráng, hấp dẫn hay những lễ hội truyền thống đặc sắc, mà Thanh Hóa còn là điểm hẹn của ẩm thực và nhiều trải nghiệm mới đang chờ du khách khám phá. Du khách hãy lên kế hoạch và thường xuyên cập nhật lịch sự kiện để không bỏ lỡ những “bữa tiệc” văn hóa, du lịch đầy sôi động của một xứ Thanh “Hương sắc bốn mùa”.

Bài và ảnh: Hoài Anh