Những bước đơn giản để săn vé máy bay giá tốt dịp lễ trên Traveloka

Mỗi kỳ nghỉ lễ lại trở thành “cuộc đua” săn vé máy bay gắt gao của hàng triệu người. Nhưng thay vì hoang mang trước giá vé tăng vọt hay nỗi lo hết chỗ, bạn hoàn toàn có thể chủ động săn được vé tốt với mức giá dễ chịu nhờ những công cụ thông minh từ Traveloka.

Cuộc chạy đua với thời gian và giá cả

Mỗi dịp lễ lớn như 30/4 – 1/5, Tết Nguyên đán, Tết Dương lịch hay kỳ nghỉ hè, giá vé máy bay luôn là chủ đề nóng được quan tâm. Thực tế cho thấy, càng gần ngày bay, giá vé càng tăng mạnh do nhu cầu di chuyển tăng cao trong khi số lượng ghế giới hạn. Các chuyến bay vào khung giờ đẹp hoặc đến những điểm đến “hot” như Đà Nẵng, Nha Trang, Phú Quốc thường hết sạch chỉ trong vài ngày mở bán. Nhiều hành khách buộc phải mua vé giờ xấu, quá cảnh nhiều lần hoặc chấp nhận mức giá gấp đôi so với ngày thường.

Các dịp lễ là thời điểm nhu cầu vé máy bay tăng cao.

Không ít người đặt vé sát giờ từng bị hãng “chém” gần chục triệu đồng cho một cặp vé khứ, thậm chí phải hủy kế hoạch vì không có vé. Trong khi đó, một số ít người khác vẫn bay đúng dịp lễ với mức giá rất hợp lý vì họ có kế hoạch sớm, nắm bắt tốt thời điểm và biết tận dụng công cụ hỗ trợ thông minh khi đặt vé. Traveloka là một trong những lựa chọn hàng đầu hiện nay nhờ giao diện thân thiện, tốc độ xử lý nhanh và nhiều tính năng hỗ trợ giúp việc săn vé dịp lễ trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết.

Hướng dẫn săn vé máy bay giá rẻ dịp lễ trên Traveloka

Để tối ưu trải nghiệm đặt vé, điều đầu tiên là bạn nên tải ứng dụng Traveloka hoặc truy cập website chính thức. Giao diện của Traveloka được thiết kế đơn giản, dễ thao tác và cho phép người dùng chọn hành trình, thời gian linh hoạt. Việc tìm kiếm được hỗ trợ bằng bộ lọc thông minh, giúp so sánh giá giữa các hãng hàng không một cách nhanh chóng, trực quan và minh bạch.

Tận dụng tính năng “Thông báo giá vé” để chớp lấy vé rẻ từ Traveloka

Một trong những tính năng được đánh giá cao nhất là “Thông báo giá” – Price Alerts. Người dùng chỉ cần nhập hành trình và khoảng thời gian mong muốn, hệ thống sẽ tự động gửi thông báo khi có giá vé phù hợp. Đây là trợ thủ đắc lực giúp bạn “canh” được thời điểm giá tốt nhất mà không cần phải kiểm tra liên tục.

Đặc biệt, nền tảng này thường xuyên tung ra các chương trình khuyến mãi và mã giảm giá, đặc biệt là vào các dịp cao điểm du lịch. Người dùng nên theo dõi fanpage, đăng ký nhận thông tin qua email hoặc bật thông báo trong ứng dụng để không bỏ lỡ các ưu đãi hấp dẫn.

Khi đặt vé trên Traveloka, bạn có thể dễ dàng theo dõi chuyến bay ngay sau khi thanh toán, đảm bảo kiểm soát tốt mọi thông tin di chuyển, thay đổi giờ bay hay cập nhật từ hãng hàng không. Đây là điểm cộng lớn, đặc biệt trong những dịp cao điểm khi các thay đổi đột xuất có thể xảy ra.

Những lưu ý quan trọng để săn vé dịp lễ hiệu quả

Đặt sớm luôn là nguyên tắc vàng trong việc săn vé máy bay dịp lễ. Thời điểm lý tưởng là từ 4 đến 6 tuần trước ngày khởi hành, khi các hãng vừa mở bán và mức giá còn “mềm”. Việc chờ đến sát ngày không chỉ khiến bạn đối mặt với giá cao mà còn dễ hết vé đẹp hoặc mất cơ hội chọn chỗ ngồi như ý.

Ngoài ra, hành khách nên cân nhắc thời gian bay linh hoạt. Việc di chuyển vào sáng sớm, khuya muộn hoặc đi trước – về sau 1 ngày so với cao điểm thường giúp giá vé thấp hơn đáng kể. Một mẹo nhỏ khác là chia nhỏ nhóm hành khách khi tìm kiếm vé. Nhiều trường hợp đặt 1 vé sẽ hiển thị giá thấp hơn so với đặt cùng lúc 3–4 vé do hệ thống phân bổ ghế rẻ theo từng số lượng.

Hãy kiểm tra kỹ điều kiện vé khi săn vé rẻ .

Khi tiến hành đặt vé, cần kiểm tra kỹ điều kiện vé: có cho phép đổi, hoàn không? Có bao gồm hành lý ký gửi không? Đặc biệt với các hãng hàng không giá rẻ, phần chi phí hành lý thường không được tính kèm và có thể khiến tổng giá vé đội lên nếu không để ý từ đầu. Traveloka hiển thị đầy đủ thông tin này giúp người dùng chủ động hơn khi quyết định.

Cuối cùng, nên lưu giữ mã đặt vé, email xác nhận và sử dụng tính năng “theo dõi chuyến bay” để cập nhật thông tin liên tục trước giờ bay. Trong những ngày cao điểm, khả năng trễ chuyến, thay đổi giờ bay thường cao hơn bình thường, nên việc nắm rõ lộ trình là điều vô cùng quan trọng.

Việc đặt vé máy bay dịp lễ không còn là “cơn ác mộng” nếu bạn có sự chuẩn bị kỹ lưỡng và tận dụng đúng công cụ. Với Traveloka, mọi thao tác từ tìm kiếm, so sánh đến đặt vé và theo dõi chuyến bay đều được tối ưu hoá để phục vụ người dùng một cách nhanh chóng, tiện lợi và tiết kiệm nhất.

LN