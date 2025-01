Các cơ sở dịch vụ lưu trú sẵn sàng đón khách dịp tết

Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 đã cận kề, đây cũng là thời điểm “vàng” để thu hút khách du lịch. Do đó, hiện nay các cơ sở, đơn vị kinh doanh dịch vụ lưu trú trên địa bàn tỉnh đang tập trung đầu tư sửa chữa, chỉnh trang, nâng cấp cơ sở vật chất để sẵn sàng đón du khách đến tham quan, trải nghiệm.

Khu nghỉ dưỡng The Palm Puluong Homestay & Restaurant đang tích cực chỉnh trang lại phòng để đón khách dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025.

Nằm ở trung tâm bản Đôn, xã Thành Lâm (Bá Thước), khu nghỉ dưỡng The Palm Puluong Homestay & Restaurant, luôn là địa chỉ uy tín, được nhiều du khách lựa chọn là điểm dừng chân, khám phá trải nghiệm. Ông Nguyễn Công Huy, chủ khu nghỉ dưỡng The Palm Puluong Homestay & Restaurant, cho biết: "Chất lượng dịch vụ lưu trú luôn là một trong những yếu tố quan trọng để tạo điểm nhấn và thu hút khách du lịch. Do đó, trong thời gian qua chúng tôi đặc biệt quan tâm đến việc nâng cao chất lượng dịch vụ lưu trú, nhất là vào dịp cao điểm đón khách Tết Nguyên đán. Hiện nay, khu nghỉ dưỡng đang đưa vào vận hành 10 phòng và 1 phòng cộng đồng, với sức chứa khoảng 70 khách. Đến nay, công suất đặt phòng của khách du lịch vào dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 đã đạt khoảng 90%. Để phục vụ tốt nhất nhu cầu của du khách trong dịp cao điểm sắp tới, chúng tôi đã chú trọng đầu tư, nâng cấp lại cơ sở vật chất, chỉnh trang, cắt tỉa cây, trồng hoa tạo cảnh quan thoáng đãng, vệ sinh buồng, phòng sạch sẽ. Ngày thường tại cơ sở của chúng tôi có khoảng 8 nhân viên làm việc, vào dịp tết sẽ tăng cường thêm khoảng 5 nhân viên. Ngoài ra, chúng tôi cũng chú trọng đến công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống cháy nổ để du khách yên tâm nghỉ dưỡng".

Ông Hà Nam Khánh, Trưởng Phòng Văn hóa - Thông tin huyện Bá Thước, cho biết: Hiện nay, số cơ sở lưu trú dạng homestay, khu nghỉ dưỡng tại Khu du lịch Pù Luông là 85 cơ sở, với 125 nhà sàn, 198 bungalow, 298 buồng, phòng, 996 giường. Công suất đón trên 3.200 lượt khách/ngày/đêm, giải quyết việc làm thường xuyên cho gần 420 lao động địa phương. Từ nhiều năm nay, Khu du lịch Pù Luông luôn là điểm đến hấp dẫn được nhiều du khách lựa chọn. Đặc biệt, trong thời điểm Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, dự kiến tại đây sẽ thu hút lượng lớn du khách đến tham quan, lưu trú. Theo thống kê, đến thời điểm này công suất đặt phòng tại các homestay, khu nghỉ dưỡng đã đạt khoảng 90%. Để đảm bảo an toàn cho du khách đến tham quan, hầu hết các homestay, khu nghỉ dưỡng đều đã hoàn tất việc tu sửa cơ sở vật chất, mua sắm thêm trang thiết bị, bố trí thêm nguồn nhân lực, nguồn thực phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ để đón khách du xuân...

Bản Bút, xã Nam Xuân (Quan Hóa) cũng là một trong những điểm du lịch thu hút đông du khách tham quan, trải nghiệm trong dịp tết. Ông Hà Công Chức, trưởng bản Bút, cho biết: "Hiện nay, bản Bút có 5 hộ làm du lịch cộng đồng theo dạng homestay. Để đáp ứng nhu cầu vui chơi, trải nghiệm, lưu trú của du khách dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, các hộ làm du lịch đang tất bật trang hoàng, xây dựng nhiều tiểu cảnh mới, đồng thời đẩy mạnh các hoạt động quảng bá trên mạng xã hội để thu hút khách tham quan du lịch, trải nghiệm. Ngoài ra, vấn đề nâng cao chất lượng dịch vụ cũng được các hộ làm homestay trong bản chú trọng, giá cả được niêm yết công khai, đặc biệt, giá ngày tết vẫn giữ nguyên như ngày thường. Cùng với đó, chúng tôi cũng tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân trong bản chỉnh trang nhà cửa, giữ gìn vệ sinh môi trường theo hướng xanh, sạch, đẹp để tạo sức hấp dẫn du khách".

Theo thống kê, toàn tỉnh có 1.300 nhà nghỉ, khách sạn, với tổng số 48.600 phòng. Trong dịp tết, xu hướng đi du lịch tăng cao, do đó các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh dự kiến sẽ đón lượng khách lớn đến tham quan, lưu trú. Hiện nay, để đảm bảo tốt nhất việc đón tiếp khách, hầu hết các nhà nghỉ, khách sạn trong tỉnh đã tiến hành sửa sang cơ sở vật chất, trang hoàng đường đi lối lại mang đậm không khí tết để du khách có thêm điểm check-in, vui chơi. Đồng thời, lên kế hoạch tổ chức các chương trình vui xuân đón tết cho khách du lịch với nhiều chương trình văn hóa, văn nghệ, ẩm thực hấp dẫn. Cùng với đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng tăng cường công tác chỉ đạo các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch phải đảm bảo hệ thống cơ sở vật chất, trang thiết bị, tiện nghi phục vụ khách. Thực hiện nghiêm việc công bố giá và bán đúng giá niêm yết theo quy định, nghiêm cấm các hành vi chèo kéo, tăng giá, ép giá làm ảnh hưởng đến hình ảnh du lịch của tỉnh...

Với sự chuẩn bị chu đáo về mọi mặt của các cơ sở kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh cùng với việc tích cực “làm mới” các sản phẩm du lịch, các hoạt động vui chơi, giải trí, dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 du lịch xứ Thanh hứa hẹn sẽ mang đến cho du khách những trải nghiệm hấp dẫn, trọn vẹn.

Bài và ảnh: Nguyễn Đạt