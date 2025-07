C.P. Việt Nam công bố kết luận điều tra của công an liên quan tố cáo thịt heo

Liên quan đến vụ bị tố bán thịt heo bệnh, ngày 2/7, Công ty cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam đã có thông cáo báo chí về kết luận điều tra của cơ quan Công an tỉnh Sóc Trăng (nay là thành phố Cần Thơ) khẳng định C.P. Việt Nam không vi phạm quy định về an toàn thực phẩm.

Dây chuyền đóng gói sản phẩm xúc xích tại nhà máy chế biến thực phẩm C.P Hà Nội (Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P Việt Nam). (Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN)

Trước các thông tin lan truyền trên mạng xã hội và một số phương tiện truyền thông cho rằng Công ty cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam vi phạm quy định về an toàn thực phẩm tại địa bàn tỉnh Sóc Trăng, các cơ quan chức năng Trung ương và địa phương đã nhanh chóng vào cuộc điều tra, xác minh toàn diện sự việc.

Cụ thể, vào ngày 30/5/2025, tài khoản Facebook có tên “Jonny Lieu” đăng tải nội dung tố cáo với tiêu đề “Đơn tố cáo hành vi vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm,” cáo buộc Công ty cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam đưa thịt lợn, gia cầm không đảm bảo chất lượng ra thị trường thông qua cửa hàng Fresh Shop tại huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng (nay là thành phố Cần Thơ).

Trước diễn biến phức tạp của vụ việc, Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường (C05 - Bộ Công an) đã chỉ đạo Công an tỉnh Hậu Giang (cũ), Công an tỉnh Sóc Trăng (cũ) cùng các cơ quan chức năng Cục Chăn nuôi và Thú y (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Hậu Giang (cũ), Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Sóc Trăng (cũ), tiến hành điều tra, xác minh thông tin trên.

Sau quá trình điều tra xác minh và thu thập toàn bộ chứng cứ liên quan đến nội dung tố cáo, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sóc Trăng đã ban hành Thông báo kết quả giải quyết nguồn tin về tội phạm số 10922/TB-CSKT ngày 29/6/2025, kết luận: Công ty cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam không có dấu hiệu vi phạm quy định về an toàn thực phẩm quy định tại khoản 2 Điều 157 Bộ luật Tố tụng hình sự. Đồng thời, quyết định không khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm về quy định an toàn thực phẩm” số 6392/QĐ-CSKT ngày 27/06/2025./.

Theo TTXVN