Bức tranh nhiều gam màu sáng

Sau 6 tháng thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025, nhiều chỉ tiêu quan trọng của TP Thanh Hóa tăng trưởng tích cực, đóng góp lớn vào sự phát triển chung của cả tỉnh.

Mô hình trồng hoa của người dân phường Đông Cương cho thu nhập cao.

Điểm sáng nổi bật trên bức tranh kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2025 của thành phố là bộ ba “thế chân kiềng” cho phát triển gồm nông nghiệp, công nghiệp và dịch vụ tiếp tục đạt thành tích mới. Giữ vai trò quan trọng của nền kinh tế, sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp duy trì đà tăng trưởng khá với hầu hết sản phẩm công nghiệp chủ yếu đều tăng nhờ thị trường tiêu thụ ổn định và ít bị ảnh hưởng bởi các yếu tố bất lợi. Trong đó, tôm đông lạnh đạt 10.201 tấn, tăng 11,8%; mực đông lạnh đạt 1.043 tấn, tăng 11,3%; quần áo may sẵn đạt 85,8 triệu cái, tăng 14,3%; giày da các loại đạt 62,61 triệu đôi, tăng 13,6%; bánh kẹo các loại đạt 29,5 nghìn tấn, tăng 6,9% so với cùng kỳ năm 2024. Tổng giá trị xuất khẩu hàng hóa ước đạt 997,5 triệu USD, tăng 9,8% so với cùng kỳ, đạt 50,5% kế hoạch và là đơn vị có tỷ trọng xuất khẩu đứng thứ 2 toàn tỉnh.

Công tác phát triển doanh nghiệp luôn được thành phố quan tâm. UBND thành phố rà soát, làm việc cụ thể với các phường, xã có tỷ lệ doanh nghiệp thành lập mới chưa đạt chỉ tiêu để giao nhiệm vụ cụ thể. UBND các phường, xã phối hợp chặt chẽ với Đội thuế thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền về các cơ chế, chính sách của Trung ương, tỉnh và các giải pháp hỗ trợ của thành phố trong phát triển doanh nghiệp; đồng thời vận động các gia đình có vốn lớn, sử dụng nhiều lao động chuyển đổi sang doanh nghiệp. Cùng với đó, Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố đã có nhiều hoạt động thiết thực hỗ trợ, giúp đỡ các doanh nghiệp mới thành lập nắm bắt cơ hội kinh doanh, tìm kiếm đối tác, mở rộng thị trường, xây dựng văn hóa doanh nghiệp... để duy trì ổn định sản xuất, kinh doanh và phát triển bền vững. Nhờ đó, 6 tháng đầu năm thành phố đã tuyên truyền, vận động thành lập được 854 doanh nghiệp, tăng 27,3% so với cùng kỳ. Lũy kế đến nay, số doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn thành phố là 9.561 doanh nghiệp, đạt 96% kế hoạch.

Ngành dịch vụ - thương mại tiếp tục khẳng định ưu thế vượt trội. Dịch vụ vận tải tăng trưởng tích cực với khối lượng vận chuyển hàng hóa đạt 17,9 triệu tấn, tăng 9,5% so với cùng kỳ; khối lượng vận chuyển hành khách đạt 11,6 triệu người, tăng 6,8% so với cùng kỳ. Hoạt động của các ngân hàng, chi nhánh ngân hàng thương mại, ngân hàng chính sách xã hội trên địa bàn ổn định; chính sách hỗ trợ lãi suất được triển khai thực hiện nghiêm túc, góp phần giải quyết kịp thời nhu cầu vốn cho sản xuất, kinh doanh, hạn chế tình trạng vay “tín dụng đen”. Hoạt động du lịch diễn ra sôi động. Từ đầu năm đến nay, thành phố đã thu hút khoảng 1.911.000 lượt khách, tổng doanh thu từ du lịch ước đạt 2.560 tỷ đồng, tăng 7,1% so với cùng kỳ.

Công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, quản lý đầu tư xây dựng đạt nhiều kết quả nổi bật. Trong 6 tháng, thành phố đã phê duyệt 9 đồ án quy hoạch chi tiết 1/500 và trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt quy hoạch phân khu số 4. Tổ chức khởi công, khánh thành các dự án trọng điểm theo cơ chế đặc thù gồm: Dự án khu tưởng niệm các giáo viên và học sinh hy sinh trên công trường đắp đê Nam sông Mã; dự án Đại lộ Nam sông Mã giai đoạn 2, đoạn từ phường Quảng Hưng đến hết địa phận phường Quảng Tâm... Kết quả giải ngân vốn đầu tư công tỉnh giao đạt 67,5 tỷ đồng, thành phố giao đạt 437,5 tỷ đồng. Công tác giải phóng mặt bằng được chỉ đạo quyết liệt và đạt kết quả tích cực. Trong 6 tháng diện tích đã chi trả giải phóng mặt bằng là 93/158ha, đạt 58,8% kế hoạch. Thành phố cũng đã ban hành 81 quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của hơn 30 dự án với số tiền phê duyệt hơn 344 tỷ đồng; thu hồi đất đối với 1.019 trường hợp với diện tích 484.785m2 của 29 dự án.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội đạt được kết quả khá toàn diện. Thành phố đã tổ chức thành công chuỗi các hoạt động chào mừng 60 năm Hàm Rồng chiến thắng. Mỗi xã, phường, mỗi cơ quan, đơn vị và người dân thành phố tiếp tục thực hiện tốt cuộc vận động người dân thành phố “nói lời hay, làm việc tốt, hành động thân thiện”. Chất lượng giáo dục toàn diện phát triển vững chắc, nhiều năm liên tục giữ vững đơn vị dẫn đầu toàn tỉnh; phổ cập giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học và giáo dục THCS đạt tỷ lệ cao (mức độ 3). Đặc biệt, với nguồn lực mạnh về kinh tế, 3 năm liên tiếp thành phố dẫn đầu khối huyện, thị xã, thành phố về chuyển đổi số. An sinh xã hội được chăm lo, đời sống Nhân dân được nâng cao. Đến nay, thành phố đã khởi công xây dựng 316 nhà ở cho hộ nghèo, gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở theo Chỉ thị số 22/CT-TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Thực hiện chủ trương của Trung ương về triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, thành phố đã sớm quán triệt để đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nắm vững và nhận thức đúng đắn về “cuộc cách mạng” tinh gọn, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị gắn với đường lối phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới, tạo sự thống nhất cao trong thực hiện. Đồng thời, yêu cầu cán bộ, công chức nêu cao tinh thần cảnh giác, đấu tranh với luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, không để kẻ xấu lợi dụng, kích động, gây tâm lý hoang mang, dao động, giữ vững niềm tin tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng. Đến thời điểm này, tất cả các công việc đã cơ bản hoàn thành để mô hình chính quyền địa phương 2 cấp chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1/7/2025.

Những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm 2025 đã phản ánh sinh động những sắc thái tươi mới trên bức tranh phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Kết quả ấy thể hiện quyết tâm và sự nỗ lực vượt khó của các cấp, các ngành, cùng những đóng góp tích cực của cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân, để thành phố xứng đáng là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học của cả tỉnh.

Bài và ảnh: Tố Phương