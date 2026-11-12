Brazil và Venezuela thúc đẩy khôi phục quan hệ, mở rộng hợp tác dầu mỏ

Tổng thống Brazil Luiz Inácio Lula da Silva vừa có cuộc gặp với Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodríguez tại thành phố Antalya, Thổ Nhĩ Kỳ, bên lề Hội nghị lần thứ 31 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP31). Hai nhà lãnh đạo bày tỏ mong muốn khôi phục đầy đủ quan hệ song phương, tăng cường hợp tác kinh tế và thúc đẩy các lĩnh vực cùng quan tâm.

Theo thông báo của Phủ Tổng thống Brazil ngày 11/11, đây là cuộc gặp trực tiếp đầu tiên giữa ông Lula da Silva và bà Rodríguez kể từ khi bà đảm nhiệm cương vị Tổng thống lâm thời Venezuela hồi tháng 1/2026.

Hai bên đã thảo luận về các biện pháp thúc đẩy quan hệ thương mại, mở rộng đầu tư trong lĩnh vực dầu mỏ và xem xét lại các thỏa thuận kinh tế hiện có. Đáng chú ý, hai nhà lãnh đạo nhất trí để Bộ trưởng Mỏ và Năng lượng Brazil Alexandre Silveira thăm Venezuela trước cuối năm nay nhằm trao đổi về những cơ hội đầu tư tiềm năng trong ngành dầu khí.

Tại cuộc gặp, Tổng thống Lula cũng bày tỏ mong muốn nối lại đàm phán về thỏa thuận bổ trợ kinh tế giữa hai nước, đồng thời khẳng định quyết tâm tăng cường quan hệ với tất cả các quốc gia Nam Mỹ trong nhiệm kỳ tiếp theo.

Về phía Venezuela, bà Rodríguez nhấn mạnh cam kết củng cố quan hệ láng giềng và thúc đẩy trao đổi thương mại, đầu tư giữa hai nước. Nhà lãnh đạo Venezuela cũng khẳng định mong muốn duy trì các mối quan hệ hợp tác truyền thống với Brazil trên cơ sở tôn trọng chủ quyền, quyền tự quyết và tinh thần đoàn kết giữa các quốc gia Mỹ Latinh và Caribe.

Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa hai nước có những diễn biến mới sau khi Tổng thống Nicolás Maduro bị lực lượng Mỹ bắt giữ và đưa khỏi Venezuela hồi đầu tháng 1/2026. Brazil trước đó đã nhiều lần bày tỏ quan ngại về chiến dịch quân sự của Mỹ tại quốc gia láng giềng, đồng thời kêu gọi giải quyết các bất đồng thông qua đối thoại và tôn trọng luật pháp quốc tế.

Ngọc Liên