Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Quốc phòng - An ninh

Bồi dưỡng chuyên sâu cho hơn 160 thôn, tổ đội trưởng

Ngọc Lê (CTV)
Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

(Baothanhhoa.vn) - Sáng 22/10, tại Trung đoàn 762, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng chuyên sâu chức danh thôn, tổ đội trưởng là thành viên Ban phát triển xây dựng nông thôn mới ở cấp thôn năm 2026.

Bồi dưỡng chuyên sâu cho hơn 160 thôn, tổ đội trưởng

Sáng 22/10, tại Trung đoàn 762, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng chuyên sâu chức danh thôn, tổ đội trưởng là thành viên Ban phát triển xây dựng nông thôn mới ở cấp thôn năm 2026.

Bồi dưỡng chuyên sâu cho hơn 160 thôn, tổ đội trưởng

Toàn cảnh lớp bồi dưỡng.

Đại tá Nguyễn Trọng Nhị, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh, Trưởng ban Tổ chức lớp bồi dưỡng dự và phát biểu khai mạc.

Theo kế hoạch, năm 2026 Bộ CHQS tỉnh tổ chức bồi dưỡng cho 750 đồng chí là thôn, tổ đội trưởng thuộc Ban CHQS các xã, phường trên địa bàn tỉnh, chia thành 3 lớp.

Bồi dưỡng chuyên sâu cho hơn 160 thôn, tổ đội trưởng

Các đại biểu dự khai mạc lớp bồi dưỡng.

Trong thời gian bồi dưỡng, học viên được nghiên cứu những nội dung cơ bản về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2026-2030; công tác tham mưu cho cấp ủy, chi bộ thôn lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương; công tác động viên quốc phòng, tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ; tổ chức, chỉ huy lực lượng dân quân tham gia phòng, chống thiên tai, cháy rừng và xây dựng lực lượng dân quân tự vệ ở cơ sở.

Thông qua lớp bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ, kỹ năng, năng lực tham mưu và tổ chức thực hiện nhiệm vụ của đội ngũ thôn, tổ đội trưởng, góp phần nâng cao chất lượng công tác quốc phòng, quân sự và xây dựng nông thôn mới ở cơ sở.

Ngọc Lê (CTV)

Từ khóa:

#bồi dưỡng #Xây dựng nông thôn mới #Trung đoàn 762 #Khai mạc #tổ chức #Phòng chống thiên tai #Bộ chqs tỉnh #Quân sự tỉnh #Phát triển #Quốc phòng

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Đồn Biên phòng Hiền Kiệt gắn phong trào “Thi đua Quyết thắng” với xây dựng địa bàn vững mạnh

Đồn Biên phòng Hiền Kiệt gắn phong trào “Thi đua Quyết thắng” với xây dựng địa bàn vững mạnh

Quốc phòng - An ninh
(Baothanhhoa.vn) - Thực hiện lời dạy của Bác Hồ: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua, những người thi đua là những người yêu nước nhất”, phong trào “Thi đua Quyết thắng” của Đồn Biên phòng Hiền Kiệt luôn được giữ vững và trở thành động lực giúp cán bộ,...
Bám dân, bám bản, giữ vững bình yên nơi biên giới

Bám dân, bám bản, giữ vững bình yên nơi biên giới

Xây dựng Đảng
(Baothanhhoa.vn) - Không chỉ giữ chắc từng cột mốc, từng mét đường biên, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Tam Chung còn đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền chăm lo đời sống Nhân dân, củng cố hệ thống chính trị cơ sở, xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc, góp...
Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”

Xây dựng Đảng
(Baothanhhoa.vn) - Trong 15 năm thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW ngày 1/12/2011 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” (ANTQ), các cấp ủy, chính quyền trong tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, huy động sức...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh