Bộ NN&MT thông tin về bảng giá đất mới và kết quả “làm sạch dữ liệu đất đai”

Đại diện Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết bảng giá đất mới được áp dụng với rất nhiều nội dung, trong đó cơ bản nhất là đảm bảo nguồn thu cho ngân sách nhà nước và phải được đánh giá đa chiều.

Dữ liệu đất đai, sổ đỏ. (Ảnh minh họa. Nguồn: Vietnam+)

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã cùng Bộ Công an thu thập, đồng bộ dữ liệu hơn 61 triệu thửa đất; 567.000 căn hộ chung cư đã được đồng bộ lên hệ thống của Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Còn hơn 37,6 triệu thửa đất sẽ tiếp tục được tiến hành thu thập, làm sạch dữ liệu. Hiện một số địa phương đã công bố bảng giá đất để áp dụng từ đầu năm 2026.

Đã đồng bộ dữ liệu hơn 61 triệu thửa đất

Thông tin cụ thể tại Họp báo thường kỳ Bộ Nông nghiệp và Môi trường, ngày 4/12, ông Mai Văn Phấn - Phó Cục trưởng Cục Quản lý đất đai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), cho biết Chiến dịch “90 ngày làm sạch dữ liệu đất đai” theo Kế hoạch 515 do Bộ Công an và Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp triển khai (từ ngày 1/9-30/11/2025) đã kết thúc từ ngày 30/11 vừa qua.

Theo mục tiêu đề ra, chiến dịch dự kiến làm giàu, làm sạch 49,7 triệu thửa đất. Tuy nhiên, đến thời điểm kết thúc, cơ sở dữ liệu đất đai của các địa phương đồng bộ lên hệ thống Trung ương đã đạt 61 triệu thửa đất. Ngoài ra, 567 nghìn căn hộ chung cư đã được đồng bộ lên hệ thống của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, đang tiến hành đồng bộ với cơ sở dữ liệu dân cư quốc gia.

Trong số dữ liệu trên, hiện có 23,5 triệu thửa đất và hơn 500.000 căn hộ chung cư đã được làm giàu, làm sạch, bảo đảm “đúng - đủ”.

Về thu thập thông tin người sử dụng đất, hiện vẫn còn 37,6 triệu thửa đất trong hồ sơ quản lý cần tiếp tục rà soát, làm sạch. “Những số liệu này đã được Bộ Công an xác thực thông tin người sử dụng đất, căn cước công dân lần thứ ba, và bộ tiếp tục chỉ đạo các địa phương thực hiện,” ông Phấn cho biết.

Về kế hoạch tiếp theo, ông Phấn nhấn mạnh công tác làm sạch dữ liệu đất đai không phải thu thập đủ dữ liệu là xong, mà phải tiếp tục cho dữ liệu đó hoạt động liên tục để đưa vào vận hành khai thác.

“Dữ liệu phải đúng, đủ, sạch, sống và phải được đưa vào vận hành, khai thác,” ông nhấn mạnh và khẳng định thời gian tới, Cục Quản lý đất đai sẽ tiếp tục “làm đúng - làm đủ” đối với nhóm dữ liệu đã thu thập còn lại.

Ngoài ra, đối với những khu vực không nằm trong phạm vi Kế hoạch 515, ông Phấn cho biết Cục Quản lý đất đai đã báo cáo Thường vụ Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề xuất xây dựng đề án triển khai trong năm 2026.

Nhấn mạnh Chiến dịch “90 ngày làm sạch dữ liệu đất đai” đã mang lại kết quả ngoài mong đợi, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Phùng Đức Tiến khẳng định: “Kết quả này có giá trị rất lớn, là tiền đề cơ sở để làm những việc liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội và quốc phòng - an ninh. Chúng tôi tin chắc rằng sẽ có tổng quan cơ sở dữ liệu về đất đai. Đây là nguồn tài nguyên rất lớn,” ông Tiến nói.

Quản lý tốt đất đai là quản lý được không gian phát triển của quốc gia. (Nguồn ảnh: TTXVN)

Theo kế hoạch mà chiến dịch đề ra, cơ quan chức năng sẽ xác thực thông tin của chủ sử dụng đất, chủ sở hữu nhà ở trên cơ sở dữ liệu hiện có với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; đồng thời rà soát, cập nhật, chỉnh lý, nhập bổ sung thông tin còn thiếu của các thửa đất, thông tin về thẻ căn cước (căn cước công dân) của chủ sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản vào cơ sở dữ liệu đất đai.

Kế hoạch cũng yêu cầu địa phương thu thập bản sao, bản chụp các loại giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất ở, nhà ở và thẻ căn cước của các chủ sử dụng đất, chủ sở hữu nhà ở.

Trên cơ sở đó, cơ sở dữ liệu đất đai của 34 tỉnh, thành phố sẽ được đồng bộ, tập trung, thống nhất về Cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai tại trung ương và kết nối, chia sẻ với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, các bộ, ngành, địa phương, các cơ quan Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tòa án Nhân dân, Viện Kiểm sát Nhân dân, các tổ chức chính trị-xã hội.

Bảng giá đất phải phù hợp với thị trường

Cũng tại họp báo, trả lời câu hỏi của phóng viên về bất cập giá đất hiện nay, ông Mai Văn Phấn - Phó Cục trưởng Cục Quản lý đất đai, cho biết theo quy định các địa phương sẽ phải ban hành bảng giá đất mới để áp dụng từ ngày 1/1/2026. Đến nay, một số địa phương đã công bố bảng giá đất để áp dụng từ đầu năm 2026, trong đó một số địa phương ban hành giá đất được nhận diện là cao.

Về vấn đề trên, ông Phấn nêu quan điểm: “Đó là nhận diện, còn quy định xây dựng bảng giá đất có một tiêu chí quan trọng là phải phù hợp với thị trường. Cũng không thể để thị trường giá đất rất cao, mà địa phương lại hạ tụt giá đất xuống được nên các địa phương phải bám sát tiêu chí này nhằm đảm bảo phù hợp với thị trường.”

Đại diện Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng lưu ý bảng giá đất mới được áp dụng với rất nhiều nội dung, trong đó cơ bản nhất là đảm bảo nguồn thu cho ngân sách nhà nước và phải được đánh giá đa chiều./.

Theo TTXVN