Bộ GD-ĐT phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão số 10

Ngày 3/10, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Công đoàn Giáo dục Việt Nam tổ chức lễ phát động ngành giáo dục ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 10 gây ra.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão số 10. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn cho hay các tỉnh, thành phố khu vực Bắc bộ đã và đang phải trải qua những ngày đặc biệt khó khăn do chịu ảnh hưởng nghiêm trọng của bão số 10.

Trong thiệt hại chung, ngành giáo dục cũng gánh chịu rất nhiều tổn thất. Theo thông tin ban đầu từ một số địa phương, đến nay hàng ngàn trường học bị hư hại; hàng triệu học sinh chưa thể đến trường.

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn kêu gọi toàn ngành giáo dục, các cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên, học sinh, sinh viên, cùng các tổ chức, cá nhân trong và ngoài ngành chung tay, góp sức bằng vật chất, tinh thần, hỗ trợ, động viên, kết nối để cùng chia sẻ khó khăn với đồng bào vùng bão lũ nói chung và với ngành giáo dục các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc nói riêng.

Bộ trưởng lưu ý, ngay sau lễ phát động quyên góp này, việc chuyển hỗ trợ đến tay các đối tượng cần được thực hiện càng nhanh càng tốt. Trong đó, ưu tiên hỗ trợ con người, trước hết là giáo viên và học sinh bị thiệt hại, khó khăn về điều kiện ăn ở, phương tiện đi lại.

Bộ trưởng cũng đề nghị các sở giáo dục và đào tạo, các cơ sở giáo dục tăng cường tuyên truyền về việc hỗ trợ, đóng góp, kể cả với các em học sinh.

Tại lễ phát động, lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo, các đơn vị, cá nhân trong và ngoài ngành giáo dục đã ủng hộ tổng số tiền hơn 3,6 tỷ đồng./.

Theo TTXVN