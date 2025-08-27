Bộ GD-ĐT điều chỉnh quy chế thi học sinh giỏi cấp quốc gia sau sáp nhập

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia, ban hành kèm theo Thông tư số 17/2023/TT-BGDĐT ngày 10/10/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (Quy chế thi).

Thí sinh dự thi học sinh giỏi. (Ảnh: TTXVN)

Việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi nhằm hướng dẫn các đơn vị dự thi trong việc đăng ký số lượng thí sinh tối đa cho đội tuyển mỗi môn thi, đồng thời triển khai công tác kiểm tra, giám sát các khâu của kỳ thi theo đúng quy định trong bối cảnh sáp nhập tỉnh, thành.

Theo đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo dự kiến vẫn giữ nguyên số lượng thí sinh đăng ký dự thi tối đa cho đội tuyển mỗi môn thi của các đơn vị như những năm trước. Quy định này nhằm tránh xáo trộn, bảo đảm quyền lợi của thí sinh trước khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính.

Điều chỉnh Quy chế thi để phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của hoạt động thanh tra, kiểm tra trong quá trình tổ chức Kì thi, theo quy định tại Nghị định số 109/2025/NĐ-CP ngày 20/5/2025 của Thủ tướng Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Chính phủ.

Bộ Giáo dục và Đào tạo trân trọng đề nghị các đơn vị, tổ chức và cá nhân quan tâm đóng góp ý kiến để hoàn thiện dự thảo, bảo đảm tính minh bạch, khách quan và phù hợp với thực tiễn./.

Theo TTXVN