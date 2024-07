Bí thư chi bộ tổ dân phố tận tâm, trách nhiệm với công việc của dân

Hơn 20 năm giữ chức bí thư chi bộ tổ dân phố 11, phường Lam Sơn (TP Thanh Hóa), cựu chiến binh Nguyễn Văn Chiến luôn phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, nêu cao tinh thần gương mẫu, đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước và tận tâm, trách nhiệm với công việc.

Cựu chiến binh Nguyễn Văn Chiến, bí thư chi bộ tổ dân phố 11, phường Lam Sơn.

Đầu năm 1965, theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, thầy giáo trẻ Nguyễn Văn Chiến, khi đó đang là giáo viên tiểu học đã tạm biệt bục giảng lên đường nhập ngũ vào quân đội. Sau gần 2 năm huấn luyện, mùa hè năm 1967, thầy được điều vào chiến trường miền Nam. Hơn 7 năm cầm súng, thầy đã chiến đấu với quân Mỹ ở những mặt trận ác liệt nhất, từ “miền Đông gian lao mà anh dũng” đến miền Tây Nam bộ. Trong một trận đánh ở mặt trận Tây Nam bộ, thầy bị thương nặng và được đơn vị đưa ra Bắc để điều trị vào năm 1974. Trở về địa phương với vết thương chiến tranh chưa lành nhưng thầy giáo Nguyễn Văn Chiến không cảm thấy buồn. Trái lại trong thầy trào dâng niềm hạnh phúc và hân hoan khi Bắc - Nam sum họp một nhà, non sông nối liền một dải. Tại địa phương, với phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ và khát khao được cống hiến, ông Chiến luôn hăng hái, tích cực tham gia hoạt động xã hội. Đáng nói hơn, trong các phong trào thi đua yêu nước do phường Lam Sơn và TP Thanh Hóa phát động cũng như công việc chung của phố, ông là người tiên phong đi trước, làm trước để nêu gương. Bởi vậy, ông nhận được sự tin yêu của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong tổ dân phố. Cũng vì lẽ đó, năm 2004, ông Chiến được các đảng viên trong chi bộ tổ dân phố 11 tín nhiệm bầu giữ chức bí thư chi bộ.

Trên cương vị bí thư chi bộ, ông không chỉ nêu cao tính tiền phong, gương mẫu, mà còn nỗ lực thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Việc gì có lợi cho dân thì hết sức làm, việc gì có hại cho dân thì hết sức tránh”. Ông Chiến cho biết: “Để thực hiện lời dạy của Bác Hồ, tôi cùng tập thể chi ủy tập trung xây dựng chi bộ thật sự trong sạch, vững mạnh và đoàn kết, thống nhất cao. Từ đó, nâng cao vai trò lãnh đạo của chi bộ trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị của tổ dân phố”. Còn nhớ, trước năm 2010, các tuyến đường giao thông của tổ dân phố nhỏ hẹp, không có rãnh thoát nước, thường xuyên bị ngập vào mùa mưa, người dân đi lại khó khăn. Với mong muốn tạo nên diện mạo mới cho tổ dân phố, ông Chiến đã cùng với các đồng chí trong chi ủy và chi hội trưởng các đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân đóng góp tiền, công sức làm đường giao thông. Được tuyên truyền, Nhân dân trong thôn đã đồng thuận tự nguyện đóng góp hơn 1,8 tỷ đồng và hàng trăm ngày công để mở rộng, thảm nhựa các tuyến đường ngõ, phố. Từ sức dân, đến năm 2012, toàn bộ đường giao thông của tổ dân phố 11 đã trải nhựa, có rãnh thoát nước. Thấy được thành quả, Nhân dân trong tổ dân phố ai nấy đều phấn khởi và càng thêm tin yêu ông bí thư chi bộ. Bên cạnh đó, thực hiện chương trình “Xây dựng đô thị văn minh, công dân thân thiện”, chi bộ tổ dân phố 11 mà đứng đầu là bí thư chi bộ Nguyễn Văn Chiến đã có chủ trương tập trung chỉnh trang các thiết chế văn hóa ở khu dân cư. Cùng với tập thể chi ủy và ban công tác mặt trận tổ dân phố, ông tiếp tục vận động Nhân dân đóng góp gần 230 triệu đồng để nâng cấp, sửa chữa nhà văn hóa phố, tạo điều kiện thuận lợi để người dân sinh hoạt. Bằng sự chung sức, đồng lòng của Nhân dân, năm 2020, tổ dân phố 11 được công nhận phố kiểu mẫu và liên tục giữ vững danh hiệu đó cho đến nay.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm mà ông Chiến cùng tập thể chi ủy luôn đau đáu là làm tốt công tác an sinh xã hội và nâng cao đời sống cho các hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tổ dân phố. Hướng về người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau, bằng những hành động cụ thể, thiết thực, trong 5 năm qua, chi bộ đã phối hợp với ban công tác mặt trận tổ dân phố vận động Nhân dân xây dựng 5 nhà đại đoàn kết cho 5 hộ gia đình có hoàn khó khăn trên địa bàn, với tổng kinh phí hơn 600 triệu đồng. Được ở trong các nhà đại đoàn kết, các gia đình đều cảm thấy ấm lòng bởi “tình làng, nghĩa xóm” của Nhân dân trong tổ dân phố. An cư lạc nghiệp, đến nay 5 hộ gia đình đều có cuộc sống tốt hơn và vươn lên thoát nghèo. Ngoài ra, ông Chiến cùng với tập thể ban cán sự tổ dân phố thường xuyên tuyên truyền, khích lệ Nhân dân tích cực thi đua lao động, sản xuất, phát triển kinh tế để xây dựng đời sống ấm no, hạnh phúc. Tính đến cuối năm 2023, tổ dân phố 11 không còn hộ nghèo, thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 50 triệu đồng/năm, đời sống ngày càng được nâng cao.

Với những việc làm thiết thực vì Nhân dân, ông Chiến không chỉ là tấm gương sáng trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, mà còn là điển hình trong công tác xây dựng Đảng, công tác mặt trận ở cơ sở của TP Thanh Hóa. Minh chứng là năm 2020, ông được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng, giai đoạn 2015-2020. Mới đây, ông vinh dự là 1 trong 40 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác mặt trận, giai đoạn 2019-2024 được Ủy ban MTTQ tỉnh tặng Bằng khen.

Bài và ảnh: Trần Thanh