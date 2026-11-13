Bầu cử Mỹ 2028: Lộ diện 4 ứng viên sáng giá giữa lúc nội bộ hai đảng phân hóa mạnh sau bầu cử giữa kì

Kết quả thăm dò mới nhất do Reuters/Ipsos công bố cho thấy Ngoại trưởng Marco Rubio, Phó Tổng thống JD Vance (đảng Cộng hòa) cùng Thượng nghị sĩ Jon Ossoff và cựu Bộ trưởng Giao thông Pete Buttigieg (đảng Dân chủ) đang là những gương mặt được đánh giá cao nhất cho cuộc đua Nhà Trắng năm 2028, trong bối cảnh cả hai chính đảng đều bộc lộ sự phân hóa rõ rệt sau kỳ bầu cử giữa nhiệm kỳ.

Theo khảo sát trực tuyến do Reuters/Ipsos thực hiện từ ngày 6 - 9/11 trên 1.705 người trưởng thành Mỹ (sai số 4 - 5 điểm phần trăm cho từng nhóm đảng phái), 45% cử tri đảng Cộng hòa được hỏi đánh giá Ngoại trưởng Marco Rubio là ứng cử viên tổng thống "xuất sắc", nhỉnh hơn mức 43% dành cho Phó Tổng thống JD Vance.

Bên cạnh hai gương mặt dẫn đầu, Thống đốc bang Florida Ron DeSantis nhận được đánh giá tích cực từ 32% cử tri Cộng hòa; trong khi các nhân vật như ông Donald Trump Jr. hay Thượng nghị sĩ bang Texas Ted Cruz cũng thu hút sự quan tâm nhưng vấp phải nhiều ý kiến trái chiều.

Đáng chú ý, cuộc thăm dò ghi nhận sự dịch chuyển rõ rệt trong tâm lý cử tri Cộng hòa sau khi đảng Dân chủ giành chiến thắng tại cuộc bầu cử quốc hội giữa nhiệm kỳ hôm 3/11. Cụ thể, 52% cử tri Cộng hòa và cử tri độc lập nghiêng về đảng này mong muốn ứng viên tổng thống tiếp theo “áp dụng cách tiếp cận điều hành khác với Tổng thống Donald Trump”, trong khi 46% ủng hộ duy trì đường lối tương tự.

Trong cuộc phỏng vấn trên kênh CBS mới đây, Tổng thống Donald Trump cũng cho biết ông "không nhất thiết" sẽ công khai ủng hộ ứng viên nào tại vòng bầu cử sơ bộ sắp tới.

Ở bên kia chiến tuyến, Thượng nghị sĩ bang Georgia Jon Ossoff và cựu Bộ trưởng Giao thông Pete Buttigieg cùng dẫn đầu danh sách thăm dò của đảng Dân chủ khi cùng nhận được 29% tỷ lệ cử tri đánh giá là lựa chọn “xuất sắc” cho năm 2028.

Ông Ossoff vừa gây tiếng vang lớn với chiến thắng cách biệt 18 điểm phần trăm trong cuộc tái tranh cử Thượng viện tại bang chiến địa Georgia tuần trước. Tuy nhiên, xét về độ nhận diện toàn quốc, ông Buttigieg - người từng tranh cử tổng thống năm 2020 có lợi thế hơn khi khoảng 80% cử tri Dân chủ biết tới tên tuổi của ông, so với mức 67% của ông Ossoff.

Cả hai chính trị gia này đều thuộc nhóm ôn hòa trong đảng Dân chủ- xu hướng đang được nhiều cử tri ưu tiên nhằm tránh các xáo trộn chính sách đột ngột.

Giới quan sát nhận định các con số hiện tại mới chỉ mang tính chất tham khảo bước đầu, bởi chưa có ứng viên nào chính thức khởi động chiến dịch tranh cử và các cuộc bầu cử sơ bộ phải hơn một năm nữa mới diễn ra.

Nhật Lệ