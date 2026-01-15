Bảo vệ rừng mùa hanh khô

Nhờ chủ động phối hợp với chính quyền địa phương triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý, bảo vệ, phòng cháy, chữa cháy (PCCC) nên diện tích rừng Hạt Kiểm lâm Như Thanh được giao quản lý luôn được bảo đảm an ninh, an toàn.

Lực lượng Hạt Kiểm lâm Như Thanh và Ban Quản lý rừng phòng hộ Như Thanh kiểm tra khu vực rừng thông tại đền Phủ Na, xã Xuân Du.

Anh Nguyễn Thăng Ba, chủ rừng thông tại thôn 5, xã Xuân Du, cho biết: "Gia đình tôi nhận trông coi và bảo vệ gần 8ha rừng thông trong khu vực Phủ Na từ năm 1996. Do toàn bộ diện tích rừng của gia đình là rừng thông lại nằm trong khu vực Phủ Na nên thu hút đông đảo khách thập phương đến thắp hương, chiêm bái, nhất là vào dịp trước, trong và sau tết. Vì vậy, nếu lơ là để khách đốt vàng mã hoặc vô tình làm rơi chút tàn nhang, nguy cơ cháy rừng hiện hữu rất cao. Khi rừng thông đã cháy, lửa lan rất nhanh, việc khống chế, dập lửa rất khó, trong khi đó nguồn nước phục vụ chữa cháy khu vực này không có sẵn.

Do khó khăn trong việc chữa cháy nên từ khi được giao đất rừng đến nay, gia đình tôi thường xuyên được kiểm lâm khu vực, cán bộ Hạt Kiểm lâm, Ban Quản lý rừng phòng hộ Như Thanh cùng chính quyền địa phương tuyên truyền cách chăm sóc, bảo vệ rừng (BVR), nhất là công tác phòng chống cháy rừng vào mùa hanh khô và nắng nóng. Hằng năm, ngoài tu bổ đường băng cản lửa, khi dọn thực bì, gia đình tôi gom thành đống nhỏ nhưng không đốt để tránh lửa lây lan. Nhờ đó, toàn bộ diện tích rừng của gia đình được bảo vệ tốt, chưa xảy ra tình trạng cháy rừng".

Được biết, xã Xuân Du hiện có trên 6.304,01ha rừng. Trong đó, diện tích rừng sản xuất có 4.419,75ha, rừng phòng hộ có 1.884,26ha. Để nâng cao hiệu quả công tác quản lý bảo vệ, PCCC rừng, ngoài đẩy mạnh tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh, qua các buổi họp thôn, xã Xuân Du còn phối hợp với lực lượng kiểm lâm hướng dẫn Nhân dân vệ sinh rừng thường xuyên, xử lý thực bì gom thành đống nhỏ, đốt vào khung giờ an toàn và phải làm đường băng, tránh lây lan sang đám bên cạnh. Khi đốt thực bì, đợi cháy hết và có kiểm lâm viên, trưởng thôn đến kiểm tra, an toàn mới được về. Bên cạnh đó, bám sát phương châm “4 tại chỗ”, tổ chức ứng trực PCCC rừng 24/24 giờ trong những tháng cao điểm mùa hanh khô. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát công tác BVR, PCCC rừng tại các bản, tổ chức lực lượng, phương tiện, trang thiết bị PCCC rừng đảm bảo kịp thời khi có tình huống cháy rừng xảy ra.

Do địa phương có khoảng 70ha rừng thông tập trung ở khu vực đền Phủ Na có nguy cơ cháy rừng rất cao, nhất là vào dịp lễ hội đầu năm do du khách thập phương đến chiêm bái lễ chùa rất đông. Vì vậy, địa phương đã tuyên truyền, khuyến cáo các hộ nhận trông coi, bảo vệ diện tích rừng thông không đem lửa vào rừng và xử lý thực bì bằng phương pháp đốt. Vào mùa lễ hội đầu năm, các hộ nhận trông coi diện tích rừng thông phải thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở du khách không đốt vàng mã, hương khu vực rừng thông. Ngoài ra, địa phương còn phối hợp với Ban Quản lý rừng phòng hộ Như Thanh (đơn vị được giao quản lý, bảo vệ các diện tích rừng thông), lực lượng kiểm lâm khu vực ứng trực 24/24 giờ khi có tình huống đột xuất, xử lý kịp thời. Nhờ đó, nhiều năm qua, trên địa bàn chưa xảy ra tình trạng cháy rừng.

Nói về công tác phòng, chống cháy rừng khu vực Như Thanh vào mùa hanh khô, ông Đồng Trần Thuật, Phó trưởng Hạt Kiểm lâm Như Thanh, cho biết: Sau sáp nhập chính quyền địa phương 2 cấp, đơn vị có nhiệm vụ quản lý rừng trên địa bàn 21 xã (bao gồm các huyện: Triệu Sơn, Nông Cống và Như Thanh cũ) với diện tích rừng 44.856,79ha. Trong đó, rừng đặc dụng 3.665,63ha; rừng phòng hộ 10.751,53ha và rừng sản xuất 30.439,63ha. Vì vậy, để bảo vệ và phát triển rừng bền vững, ngoài tham mưu cho chủ tịch UBND các xã ban hành kịp thời, đầy đủ hệ thống văn bản chỉ đạo, điều hành công tác quản lý nhà nước về lâm nghiệp, hạt còn phối hợp với các đơn vị chức năng, chính quyền các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền công tác BVR, PCCC rừng trên hệ thống đài truyền thanh, lồng ghép các văn bản liên quan đến PCCC rừng trong các cuộc họp. Bên cạnh đó, phối hợp với các xã, thị trấn, các đơn vị chủ rừng tổ chức tuần tra, canh gác lửa rừng; quản lý chặt chẽ người ra vào rừng, không mang lửa, chất nổ, chất dễ cháy vào rừng. Ngoài tuyên truyền, khuyến cáo người dân thường xuyên dọn thực bì, thu gom từng đống nhỏ và đốt vào thời điểm an toàn, hạt thường xuyên kiểm tra, quản lý chặt chẽ việc xử lý thực bì trong sản xuất nương rẫy và xử lý thực bì trồng rừng nhằm ngăn chặn, không để cháy lan sang rừng.

Nhờ thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, ý thức người dân và kỹ năng trong PCCC rừng không ngừng được nâng cao. Đây là kết quả nhiều năm liền trên địa bàn đơn vị quản lý chưa xảy ra tình trạng cháy rừng, góp phần giữ vững ổn định an ninh rừng trên địa bàn.

Bài và ảnh: Minh Lý