Bão trên đất liền Nghệ An - Hà Tĩnh, dự báo sáng 26/8 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, chiều tối 25/8, bão số 5 đã vào đất liền Nam Nghệ An - Bắc Hà Tĩnh. Dự báo, khoảng 7h sáng 26/8, bão suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trên khu vực Trung Lào.

Bản đồ dự báo đường đi của bão số 5 lúc 20h ngày 25/8.

Chiều tối 25/8, bão số 5 đã vào đất liền Nam Nghệ An - Bắc Hà Tĩnh. Hồi 19h, tâm bão ở 18,4°N – 105,8°E trên đất liền Nam Nghệ An - Bắc Hà Tĩnh, gió mạnh cấp 10-11, giật cấp 13, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 10 km/h.

Do ảnh hưởng của bão số 5, tại Bạch Long Vĩ (Hải Phòng) gió cấp 7, giật cấp 9; Cô Tô (Quảng Ninh) gió cấp 7, giật cấp 10; Hòn Ngư (Nghệ An) gió cấp 8, giật cấp 11.

Ven biển Quảng Ninh - Thanh Hóa có gió cấp 6-8, giật cấp 9. Khu vực Nghệ An - Hà Tĩnh gió mạnh cấp 8-10, giật 11-12.

Nước dâng do bão: Sầm Sơn (Thanh Hóa) 1,01m, Hòn Ngư (Nghệ An) 1,66m, Vũng Áng (Hà Tĩnh) 0,51m.

Các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ đến Thanh Hóa - Quảng Trị đã có mưa vừa, mưa to, có nơi trên 500mm.

Dự báo diễn biến bão (12 – 24 giờ tới):

7h ngày 26/8: bão di chuyển hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 15 km/h, suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, tâm ở 18,7°N - 104,1°E (Trung Lào), gió cấp 7, giật cấp 9.

Vùng nguy hiểm: 17,0°N – 20,5°N; phía Tây 109,0°E.

Rủi ro cấp 3: Bắc vịnh Bắc Bộ (Bạch Long Vĩ), vùng biển Thanh Hóa – Quảng Trị (Hòn Ngư).

19h ngày 26/8: bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 15 km/h, tâm ở 19,0°N – 102,3°E (Trung Lào), gió dưới cấp 6.

Dự báo tác động của bão

Trên biển: Vùng biển Thanh Hóa - Quảng Trị (Hòn Ngư, Cồn Cỏ) gió cấp 8-9, gần tâm bão cấp 10-11, giật cấp 13; sóng cao 3-5m, gần tâm bão 4-6m, biển động dữ dội. Bắc vịnh Bắc Bộ (Bạch Long Vĩ, Cát Hải, Cô Tô, Vân Đồn) gió cấp 6-7, giật cấp 9; sóng cao 2-4m, biển động mạnh. Mực nước ven biển Thanh Hóa - Hà Tĩnh đạt đỉnh, đang xuống chậm theo thủy triều.

Cảnh báo: Thời tiết trên biển và ven bờ cực kỳ nguy hiểm. Tàu thuyền, lồng bè, khu nuôi trồng, công trình ven biển có nguy cơ cao hư hại, lật úp, ngập úng do gió mạnh, sóng lớn, nước dâng.

Trên đất liền:

Bắc Thanh Hóa gió cấp 7-8, giật cấp 9-10; Nam Thanh Hóa - Bắc Hà Tĩnh gió cấp 8-9, gần tâm bão cấp 10-11, giật cấp 12-13; Nam Hà Tĩnh và ven biển Quảng Ninh - Ninh Bình gió cấp 6-7, giật cấp 8-9.

Mưa lớn:

Từ tối 25 - 26/8: Trung du, đồng bằng Bắc Bộ, Lào Cai, Sơn La, Thanh Hóa - Bắc Quảng Trị mưa 50-100mm, có nơi >200mm; riêng Ninh Bình - Hà Tĩnh 100-200mm, có nơi >400mm. Cảnh báo mưa cường suất lớn >150mm/3h.

Từ tối 25 - 27/8: các khu vực Thượng, Trung Lào có mưa 100-250mm, riêng Trung Lào có nơi >500mm.

NM