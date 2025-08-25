Bão số 5 ít di chuyển, cường độ giảm

Theo bản tin mới nhất của Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, trong 3 giờ qua, bão số 5 hầu như ít di chuyển, cường độ giảm xuống cấp 12, giật cấp 14.

Bản đồ dự báo đường đi của bão số 5 lúc 16h30 ngày 25/8.

Dự báo trong 3-6 giờ tới, bão số 5 sẽ di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, đi vào đất liền khu vực Bắc Hà Tĩnh - Nam Nghệ An. Nguy cơ ảnh hưởng của gió mạnh do bão số 5 vẫn còn kéo dài.

Do ảnh hưởng của bão, nhiều nơi đã ghi nhận gió mạnh: tại Bạch Long Vĩ cấp 7, giật cấp 9; Cô Tô cấp 7, giật cấp 10; Bãi Cháy cấp 6, giật cấp 8; Văn Lý (Ninh Bình) cấp 8, giật cấp 9; Diễn Châu (Nghệ An) cấp 9, giật cấp 11; Quỳnh Lưu cấp 7, giật cấp 10; Hòn Ngư cấp 8, giật cấp 11; Hoành Sơn (Hà Tĩnh) cấp 7, giật cấp 9; Kỳ Anh cấp 8, giật cấp 11; Cẩm Nhượng cấp 9, giật cấp 12; Cồn Cỏ (Quảng Trị) cấp 6, giật cấp 8.

Nước dâng do bão đo được tại Sầm Sơn 1,01m, Hòn Ngư 1,66m, Vũng Áng 0,51m. Các tỉnh từ đồng bằng Bắc Bộ đến Thanh Hóa – Quảng Trị đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to trên 500mm.

Hồi 16 giờ ngày 25/8, tâm bão ở khoảng 18,4°N; 106,0°E, trên vùng biển ven bờ Nghệ An – Hà Tĩnh. Sức gió mạnh nhất cấp 11-12 (103-133 km/h), giật cấp 14, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 15-20 km/h.

Dự báo diễn biến bão trong 6 – 24 giờ tới:

Đến 22 giờ ngày 25/8, bão di chuyển Tây Tây Bắc với tốc độ 15-20 km/h, tâm bão ở khoảng 18,6°N – 105,1°E, trên đất liền các tỉnh Thanh Hóa – Hà Tĩnh. Cường độ giảm còn cấp 8-9, giật cấp 11. Vùng nguy hiểm từ vĩ tuyến 17,0°N đến 20,5°N, phía Tây kinh tuyến 109,0°E. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3, ảnh hưởng đến Bắc vịnh Bắc Bộ (gồm đặc khu Bạch Long Vĩ), vùng biển từ Thanh Hóa đến Quảng Trị (bao gồm đảo Hòn Ngư).

Đến 04 giờ ngày 26/8, bão tiếp tục di chuyển Tây Tây Bắc 15-20 km/h, tâm bão ở khoảng 19,0°N – 104,1°E, trên khu vực Trung Lào. Cường độ còn cấp 6, giật cấp 8. Vùng nguy hiểm duy trì từ vĩ tuyến 17,0°N đến 20,5°N, phía Tây kinh tuyến 108,5°E. Rủi ro thiên tai cấp 3 vẫn áp dụng cho Bắc vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Thanh Hóa đến Quảng Trị.

Đến 16 giờ ngày 26/8, bão di chuyển Tây Tây Bắc khoảng 20 km/h, suy yếu dần thành áp thấp ở khoảng 19,4°N – 101,4°E, trên khu vực Trung Lào.

Dự báo tác động của bão

Trên biển: Vùng biển từ Thanh Hóa đến Quảng Trị (bao gồm đảo Hòn Ngư, đặc khu Cồn Cỏ) có gió mạnh cấp 8-10, vùng gần tâm bão cấp 11-12, giật cấp 14; sóng biển cao 4,0-6,0m, vùng gần tâm bão 7,0-9,0m, biển động dữ dội. Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm Cát Hải, Cô Tô, Vân Đồn) có gió cấp 6-7, giật cấp 9; riêng phía Nam khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ (gồm Bạch Long Vĩ) gió cấp 7-8, giật cấp 10; sóng cao 3,0-5,0m, biển động mạnh.

Chiều 25/8 tại khu vực bờ biển Nghi Sơn và Tiên Trang, tỉnh Thanh Hoá có mưa lớn, sóng biển dâng cao.

Nước dâng: Tại ven biển và các đảo từ Hải Phòng – Nghệ An, mực nước tiếp tục dâng do triều kết hợp bão, cao thêm 0,5-1,0m. Tại Hòn Dấu (Hải Phòng) đạt 3,4-3,9m; Ba Lạt (Ninh Bình) 1,7-2,2m; Sầm Sơn (Thanh Hóa) 3,7-4,2m; Hòn Ngư (Nghệ An) 3,8-4,0m. Nguy cơ cao ngập đê, đường ven biển và cửa sông, đặc biệt tại Nghệ An và Thanh Hóa vào chiều tối 25/8.

Cảnh báo: Thời tiết trên biển và ven bờ cực kỳ nguy hiểm. Các phương tiện, công trình như tàu thuyền, khu nuôi trồng thủy sản, đê kè, tuyến đường ven biển đều có khả năng hư hỏng, lật úp, ngập úng do gió mạnh, sóng lớn và nước biển dâng.

Trên đất liền: Bắc Thanh Hóa gió cấp 7-8, giật 9-10; Nam Thanh Hóa – Bắc Hà Tĩnh gió cấp 9-10, gần tâm bão cấp 11-12, giật 13-14; Nam Hà Tĩnh – Quảng Trị và ven biển từ Quảng Ninh đến Ninh Bình gió cấp 6-8, giật 9-10.

Mưa lớn: Từ chiều tối 25/8 đến hết 26/8, khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ, Lào Cai, Sơn La và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có mưa to đến rất to, phổ biến 70-150mm, có nơi trên 250mm; riêng Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị có mưa 150-350mm, nơi trên 500mm. Cảnh báo nguy cơ mưa cực lớn trên 200mm/3h.

Tại Hà Nội có mưa vừa đến to, có dông; Đà Nẵng có lúc mưa rào; TP.HCM có mưa, dông tập trung chiều tối. Từ 25-27/8, Thượng và Trung Lào có mưa to 100-250mm, nơi trên 500mm.

NM