Bão số 5 chỉ còn cách Nghệ An 185km

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, vào 6h sáng nay (25/8), bão số 5 di chuyển 15-20km/h và chỉ còn cách tỉnh Nghệ An khoảng 185km.

Bản đồ dự báo đường đi và cường độ của bão số 5.

Cụ thể, vị trí tâm bão ở khoảng 18,3 độ Vĩ Bắc; 107,4 độ Kinh Đông, cách Nghệ An khoảng 185km về phía Đông Đông Nam, cách Hà Tĩnh khoảng 165km về phía Đông, cách Bắc Quảng Trị khoảng 160km về phía Đông Đông Bắc.

Sức gió mạnh nhất cấp 14 (150-166km/h), giật cấp 17.

Dự báo, trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 15-20km/h.

Đến 16 giờ ngày 25/8, vị trí tâm bão ở 18,6 độ Vĩ Bắc, 106,0 độ Kinh Đông, trên vùng biển ven bờ Thanh Hóa - Bắc Quảng Trị; giữ nguyên cường độ cấp 14, giật cấp 17.

Đến 4 giờ ngày 26/8, bão tiếp tục di chuyển hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 20km/h; vị trí tại 19,1 độ Vĩ Bắc, 104,0 độ Kinh Đông, trên khu vực Trung Lào, cường độ giảm còn cấp 8, giật cấp 11.

Khoảng 16 giờ ngày 26/8, vị trí tâm bão trên khu vực Trung Lào và suy yếu dần, cường độ dưới cấp 6.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai: • Cấp 3: Bắc Biển Đông, Vịnh Bắc Bộ, biển Thanh Hóa - Quảng Trị. • Cấp 4: Ven bờ Thanh Hóa - Quảng Trị, đất liền Thanh Hóa - Bắc Quảng Trị.

NM