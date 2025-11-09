Bão số 13 và hoàn lưu bão làm 179 tàu bị sóng đánh chìm, hư hỏng

Theo Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, tính đến 17 giờ ngày 9/11, bão số 13 và hoàn lưu bão đã làm 179 tàu bị sóng đánh chìm, hư hỏng, tăng 83 tàu so với chiều 8/11.

Cùng với đó, so với chiều 8/11, bão và hoàn lưu bão làm 2.365 nhà bị sập, tăng 2.032 nhà; có 57.498 nhà bị hư hỏng, tốc mái, tăng 25.450 nhà; có 4.219 ha lúa, hoa màu bị ảnh hưởng, gãy đổ, tăng 425 ha; có 34.745 ha cây trồng khác bị thiệt hại, tăng 27.323 h; có 54.285 lồng bè nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại, giảm 80 lồng bè..... Có 153 con gia súc bị chết, cuốn trôi, 4.553 con gia cầm bị chết.

Đối với lĩnh vực giao thông, hiện có 4 vị trí Quốc lộ sạt lở gây ách tắc gồm: Đường Hồ Chí Minh nhánh Tây có 2 vị trí, đường Trường Sơn Đông và Quốc lộ 40B.

Đường sắt Bắc Nam tại Km1136+850 (Đắk Lắk) bị ách tắc do trôi nền đường, dự kiến thông tàu vào ngày 10/11.

Ước tính thiệt hại ban đầu là 7.805,85 tỷ đồng, trong đó Quảng Ngãi 306,65 tỷ đồng, Đắk Lắk 2.287 tỷ đồng, Gia Lai 5.209 tỷ đồng, Lâm Đồng 3,2 tỷ đồng, tăng 212,2 tỷ đồng so với chiều 8/11.

Trước tình hình trên, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính đã đến thăm hỏi, động viên người dân bị thiệt hại do bão số 13 tại tỉnh Đắk Lắk; Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đã đến thăm hỏi, động viên người dân bị thiệt hại do bão số 13 tại tỉnh Gia Lai.

Bộ Quốc phòng đã huy động 13.375 cán bộ, chiến sỹ và 547 phương tiện để hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả bão, mưa lũ; Bộ Công an trao tặng hơn 40 tấn hàng hóa, lương thực, nhu yếu phẩm cho tỉnh Gia Lai để hỗ trợ khắc phục hậu quả bão số 13; Bộ Công Thương đã ban hành Công điện về việc tập trung khắc phục hậu quả bão số 13.

Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia ban hành Công văn số 28/BCĐ-BNNMT gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Đắk Lắk về việc chủ động ứng phó với bão gần biển Đông.

Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24h, theo dõi chặt chẽ diễn biến bão, mưa lũ để kịp thời tham mưu công tác chỉ đạo, ứng phó.

Các địa phương hiện đang tiếp tục rà soát, tổng hợp số liệu thiệt hại và tổ chức khắc phục hậu quả.

Để tiếp tục ứng phó với các tác động của hoàn lưu sau bão, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia đề nghị các bộ, ngành và địa phương triển khai quyết liệt các giải pháp đồng bộ, sớm khắc phục hậu quả bão số 13, khẩn trương ổn định đời sống nhân dân, khôi phục sản xuất kinh doanh, góp phần đạt mục tiêu tăng trưởng năm 2025.

Các địa phương tổng hợp nhanh thiệt hại do cơn bão gây ra; tập trung khắc phục nhanh hậu quả, ưu tiên các trường học, bệnh viện, nhà cửa của nhân dân bị sập, đổ, hư hỏng; đảm bảo không để nhân dân bị đói, không có chỗ ở, không được chăm sóc y tế, học sinh không có trường học; khẩn trương khắc phục các sự cố về đê điều, hồ đập...

Đối với bão gần Biển Đông, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia đề nghị các tỉnh, thành phố từ Quảng Ninh đến Đắk Lắk theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo và diễn biến của bão; thông báo cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh và có kế hoạch sản xuất phù hợp, đảm bảo an toàn về người và tài sản; duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra.

Các tỉnh, thành phố sẵn sàng lực lượng, phương tiện để triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống, đồng thời tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia (qua Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai - Bộ Nông nghiệp và Môi trường)./.

Theo TTXVN