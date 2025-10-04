Bão số 11 mạnh thêm, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 330km

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, bão số 11 (Matmo) đã tăng thêm 1 cấp, đạt cấp 12, giữ nguyên hướng di chuyển và cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 330km. Dự báo, bão vẫn có khả năng mạnh thêm.

Hướng di chuyển của bão số 11 (bão Matmo). (Nguồn: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia)

Hồi 14h ngày 4/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,4 độ Vĩ Bắc; 115,1 độ Kinh Đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 330km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (118-133km/h), giật cấp 15. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 25km/h.

Đến 13h ngày 5/10, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 20-25km/h và có khả năng mạnh thêm. Vị trí tâm bão trên vùng biển phía Đông bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc). Cường độ bão mạnh cấp 12-13, giật cấp 16. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, khu vực chịu ảnh hưởng là Bắc Biển Đông.

Đến 1h ngày 6/10, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 20km/h, đi vào khu vực phía Bắc vịnh Bắc Bộ và suy yếu dần. Vị trí tâm bão trên vùng biển Quảng Ninh-Hải Phòng. Cường độ bão mạnh cấp 9-10, giật cấp 13. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, ảnh hưởng đến vùng biển phía Tây Bắc của Bắc Biển Đông, vùng biển Bắc vịnh Bắc Bộ và khu vực đất liền ven biển từ Quảng Ninh đến Hưng Yên.

Đến 13h ngày 6/10, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 20km/h, đi vào đất liền và suy yếu dần. Vị trí tâm bão trên khu vực biên giới Việt Nam-Trung Quốc. Cường độ bão mạnh cấp 7, giật cấp 9. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, ảnh hưởng đến vùng biển Bắc vịnh Bắc Bộ và khu vực đất liền ven biển từ Quảng Ninh đến Hưng Yên.

Đến 1h ngày 7/10, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 15-20km/h, đi vào khu vực vùng núi phía Tây của Bắc Bộ. Lúc này, cường độ gió giảm xuống dưới cấp 6.

Do ảnh hưởng của bão, khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 8-10, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 11-13, giật cấp 16; sóng biển cao từ 4-6m, vùng gần tâm bão 6-8m; biển động dữ dội, sức phá hoại cực kỳ lớn, có thể đánh đắm cả tàu biển trọng tải lớn.Từ chiều 5/10, vùng biển phía Đông khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ) gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9.

Từ tối 5/10, khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu) có gió mạnh cấp 8-9, sóng biển cao 2-4m; vùng gần tâm bão đi qua gió mạnh cấp 10-11, giật cấp 14, sóng cao 3-5m; biển động dữ dội, cực kỳ nguy hiểm đối với tàu thuyền.Ven biển và các đảo thuộc Quảng Ninh-Hải Phòng có nước dâng do bão cao từ 0,4-0,6m. Nguy cơ ngập úng tại các khu vực trũng, thấp ven biển và cửa sông từ chiều đến tối 5/10.

Trên đất liền, từ đêm 5/10, khu vực ven biển từ Quảng Ninh đến Hưng Yên gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8-9, giật cấp 10-11. Gió có thể làm gãy cành cây, tốc mái nhà và gây thiệt hại về công trình, nhà cửa. Khu vực sâu trong đất liền Đông Bắc Bộ có gió mạnh cấp 4-5, có nơi cấp 6, giật cấp 7-8.

Từ đêm 5/10 đến hết đêm 7/10, khu vực vùng núi, trung du Bắc Bộ có mưa to, lượng mưa phổ biến 150-250mm, cục bộ có nơi trên 400mm. Nguy cơ mưa với cường suất lớn trên 150mm trong 3 giờ.

Khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 70-150mm, cục bộ có nơi trên 200mm.Khu vực Hà Nội ít khả năng chịu ảnh hưởng trực tiếp của gió bão. Tuy nhiên, dự báo từ gần sáng ngày 6/10 đến hết ngày 7/10 có mưa vừa đến mưa to, lượng mưa phổ biến 70-120mm, cục bộ có nơi trên 150mm.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão rộng, cần đề phòng nguy cơ xảy ra dông, lốc và gió giật mạnh cả trước và trong khi bão đổ bộ.

Nguyên Mai