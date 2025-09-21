Bão RAGASA đã mạnh lên thành siêu bão, có thể tương đương cơn bão Yagi năm 2024

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, lúc 17h ngày 21/9, vùng tâm bão RAGASA cách đảo Luzon (Philippines) khoảng 370km về phía Đông. Cường độ bão mạnh cấp 16 (184-201km/h, đạt cấp siêu bão), giật trên cấp 17.

Hướng di chuyển của bão RAGASA. (Ảnh: NCHMF).

Dự báo khoảng tối 22/9 siêu bão RAGASA sẽ di chuyển vào Biển Đông và trở thành cơn bão thứ 9 trên Biển Đông.

Sau đó, bão di chuyển nhanh, khoảng 20km/h, cường độ bão cực đại có thể đạt cấp 16-17, giật trên cấp 17 trong ngày 22-23/9, khi còn trên Biển Đông và đây là cường độ mạnh tương đương cường độ mạnh nhất của bão số 3 (Yagi) năm 2024.

Trong ngày 24/9, bão có khả năng suy yếu. Đến khoảng sáng sớm 25/9 bão sẽ vượt qua khu vực bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) và di chuyển vào Vịnh Bắc Bộ với cường độ mạnh cấp 12-14, giật cấp 15-16.

Dự báo trong ngày 25/9 bão sẽ di chuyển vào đất liền nước ta (trọng tâm là khu vực từ Quảng Ninh đến Hà Tĩnh).

Bão RAGASA sẽ mạnh nhất trong khoảng ngày 22-23/9. Trong đó, cường độ cực đại của bão số 9 được cơ quan khí tượng Nhật Bản dự báo có thể lên đến 195km/h (cấp 16), giật trên cấp 17.

Cơ quan khí tượng Trung Quốc dự báo có thể đạt 223km/h (trên cấp 17), giật trên cấp 17. Còn cơ quan khí tượng Hồng Kông (Trung Quốc) dự báo bão có thể đạt cực đại đến 240km/h, giật trên cấp 17.

Trong ngày 24/9, khi di chuyển tới khu vực biển phía Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), do hoàn lưu phía Bắc của bão chịu tác động của ma sát địa hình, bão số 9 được dự báo sẽ giảm cấp. Khi đi vào Vịnh Bắc Bộ cường độ bão sẽ suy giảm 2-4 cấp so với khi còn ở ngoài khơi.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão trên khu vực phía Bắc của Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) từ ngày 23/9 gió mạnh cấp 8-9, sau tăng lên cấp 10-14, vùng gần tâm bão đi qua cấp 15-17, giật trên cấp 17, sóng biển cao trên 10m. Biển động dữ dội có thể đánh đắm tất cả các tàu thuyền, kể cả tàu trọng tải lớn.

Vùng biển Vịnh Bắc Bộ (bao gồm các đặc khu Cồn Cỏ, Bạch Long Vĩ, Cô Tô) từ ngày 24/9 có gió bão mạnh cấp 8, vùng gần tâm bão cấp 11-13, giật cấp 15-16, biển động rất mạnh kèm dông, lốc và mưa lớn.

Khoảng gần sáng 25/9 vùng biển ven bờ khu vực từ Quảng Ninh đến Hà Tĩnh có gió mạnh cấp 7-8, sau tăng dần lên cấp 9-10, vùng gần tâm bão cấp 12-14, giật cấp 15-16, sóng biển cao 4-7m.

LP