Bảo đảm triển khai đồng bộ, hiệu quả kết quả phân định vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2026-2030

Chiều 16/1, UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị rà soát, phân định vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2030. Các đồng chí: Cao Văn Cường, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thẩm định; Vũ Thị Hương, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo chủ trì hội nghị.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường và Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo Vũ Thị Hương chủ trì hội nghị.

Hội nghị là bước rà soát, thẩm định lần cuối trước khi UBND tỉnh xem xét, ký ban hành Quyết định chính thức về phân định vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2030.

Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các sở, ngành thành viên Hội đồng thẩm định của tỉnh, lãnh đạo các xã, phường.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Thực hiện Nghị định số 272/2025 của Chính phủ về phân định vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2030; các văn bản hướng dẫn của Trung ương, UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành kế hoạch, chỉ đạo rà soát, phân định vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2030. Phạm vi rà soát tại 92 xã, phường với 2.022 thôn, bản, khu phố. Đây là những xã, phường có các xã trước khi sáp nhập để thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp đã được công nhận là xã miền núi, xã thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trong những giai đoạn trước. Đến nay, công tác rà soát, phân định đã được thực hiện qua nhiều bước, nhiều cấp, với sự tham gia trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan.

Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo Vũ Thị Hương báo cáo tại hội nghị.

Đại diện lãnh đạo các xã, phường phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận để thống nhất kết quả phân định cuối cùng, phản ánh đúng thực trạng của từng địa bàn và đáp ứng đầy đủ các quy định của Trung ương trước khi UBND tỉnh xem xét, ký ban hành Quyết định chính thức về phân định vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2030.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường nhấn mạnh, kết quả phân định được triển khai đồng bộ, hiệu quả, thực chất và phát huy đầy đủ ý nghĩa trong thực tiễn. Đây là nhiệm vụ có ý nghĩa quan trọng, làm cơ sở để tỉnh tiếp tục tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách lớn của Đảng, Nhà nước đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trong giai đoạn phát triển mới.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường yêu cầu Sở Dân tộc và Tôn giáo với vai trò cơ quan chủ trì khẩn trương tiếp thu đầy đủ các ý kiến tại hội nghị, phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành liên quan hoàn thiện hồ sơ phân định. Quá trình hoàn thiện cần rà soát kỹ lưỡng số liệu, tiêu chí, phạm vi và đối tượng, bảo đảm tính chính xác, thống nhất và đồng bộ trước khi trình UBND tỉnh ký ban hành.

Đồng thời, Sở Dân tộc và Tôn giáo chủ động tham mưu xây dựng kế hoạch công bố và hướng dẫn tổ chức thực hiện Quyết định ngay sau khi được ban hành, bảo đảm các địa phương nắm chắc nội dung, triển khai đúng quy định, không để xảy ra tình trạng lúng túng, chậm trễ.

Đại diện lãnh đạo các xã, phường tham dự hội nghị.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường cũng yêu cầu các sở, ban, ngành cấp tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ động rà soát, điều chỉnh và cập nhật các chương trình, đề án, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội cũng như các chính sách chuyên ngành có liên quan đến vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi cho phù hợp với kết quả phân định mới.

Trên cơ sở đó, cần tăng cường lồng ghép các nguồn lực đầu tư, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, tránh tình trạng chồng chéo, trùng lặp; đồng thời ưu tiên các địa bàn khó khăn, vùng đặc biệt khó khăn, bảo đảm đúng đối tượng, đúng mục tiêu và phát triển bền vững.

Đối với cấp cơ sở, Đảng ủy, UBND các xã miền núi, các xã, phường có thôn miền núi cần chủ động thông tin, tuyên truyền, quán triệt sâu rộng trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và Nhân dân về ý nghĩa, nội dung của việc phân định vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2030. Qua đó, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong tổ chức thực hiện.

Trên nền tảng kết quả phân định, các địa phương cần rà soát, xây dựng và điều chỉnh kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, bảo đảm phù hợp với điều kiện thực tế từng địa bàn và định hướng phát triển chung của tỉnh.

Toàn cảnh hội nghị.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý, trong quá trình triển khai, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc hoặc vấn đề mới, các sở, ngành, địa phương cần kịp thời phản ánh, báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Dân tộc và Tôn giáo) để được xem xét, hướng dẫn và điều chỉnh phù hợp. Kết quả rà soát, phân định vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2030 sẽ là cơ sở quan trọng để tỉnh triển khai hiệu quả các chính sách dân tộc, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc trong thời gian tới.

Lê Hợi