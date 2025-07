Bảo đảm nguồn cung hàng hóa mùa mưa bão

Trước diễn biến phức tạp của bão số 3, các siêu thị, doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã chủ động chuẩn bị hàng hóa, bảo đảm nguồn hàng cung ứng cho thị trường không để xảy ra tình trạng “khan hàng, sốt giá”. Do đó, người dân cũng khá yên tâm, không còn lo lắng đi mua, tích trữ thực phẩm ồ ạt trong những ngày mưa bão.

Người dân mua bán rau tại Chợ đầu mối nông, lâm, thủy sản Đông Hương (phường Hạc Thành).

Chiều 21/7, một ngày trước khi cơn bão số 3 được dự báo sẽ đổ bộ vào Thanh Hoá, dù cơn mưa ngày càng nặng hạt, chị N.T.H (xã Hoằng Hóa), vẫn ngồi bán rau tại Chợ đầu mối nông, lâm, thủy sản Đông Hương (phường Hạc Thành). Chị cho biết: "Tôi bán rau ở Chợ đầu mối nông, lâm, thủy sản Đông Hương đã nhiều năm nay. Hàng ngày, bất kể nắng hay mưa bão tôi vẫn bán đều hàng chưa nghỉ ngày nào. Đợt này, do ảnh hưởng của bão nên mưa lớn, một số loại rau dễ bị ngập úng, dập nát, do đó việc thu hoạch gặp khó khăn, hàng hóa cũng khan hiếm hơn ngày thường. Không chỉ vậy, do mưa nên việc chở rau thì nhà lên đến chợ cũng khá vất vả, sáng nay, tôi đã phải mất thời gian gấp 3 lần bình thường mới đưa được hàng đến chợ do tắc đường".

Theo ghi nhận của phóng viên tại Chợ đầu mối nông, lâm, thủy sản Đông Hương (phường Hạc Thành), do mưa lớn nên lượng người bán, người mua tại chợ cũng giảm hơn ngày thường. Mặc dù giá một số loại rau, củ, thịt lợn có tăng nhẹ nhưng nguồn cung được bổ sung thường xuyên nên không có hiện tượng thiếu hàng, tăng giá đột biến.

Chị Nguyễn Thị Hoa, người đến mua hàng tại chợ cho biết: "Do mưa gió, việc ra đường cũng khó khăn nên khi ra chợ tôi tranh thủ mua thêm nhiều hàng hóa hơn mọi ngày từ các mặt hàng rau, củ, quả đến các loại thực phẩm tươi sống như thịt, cá. Tôi thấy dù các mặt hàng có giảm đi so với ngày thường, nhưng giá cả không tăng đột biến mà chỉ nhỉnh hơn một ít. Do đó, chúng tôi cũng yên tâm hơn không lo phải tích trữ thực phẩm trong mùa mưa bão".

Người dân thanh toán sau khi mua hàng tại siêu thị Co.opmart Thanh Hóa.

Tại siêu thị Co.opmart Thanh Hóa, theo quan sát trong ngày 21/7, có khá đông người dân đến đây mua sắm. Mặt hàng được người dân mua nhiều nhất là gạo, mì ăn liền, thịt, cá đóng hộp, đường...

Theo đại diện siêu thị Co.opmart Thanh Hóa: Để đảm bảo nguồn cung ứng hàng hóa đặc biệt là những sản phẩm thiết yếu, siêu thị đã nhanh chóng bổ sung nguồn hàng, đặc biệt là tăng cường thêm các sản phẩm rau củ, quả. Các sản phẩm thịt lợn, thịt gà, tôm... cũng rất đa dạng. Về phương án dự trữ, siêu thị luôn có kế hoạch dự trữ tại kho đối với các sản phẩm đồ khô; đồng thời, phối hợp với các kho trung tâm trong hệ thống, đơn vị cung cấp để đảm bảo nguồn cung không bị đứt gãy và biến động về giá cả. Bởi vậy, người dân không nên hoang mang, lo lắng đổ xô đi tích trữ hàng hóa quá mức cần thiết, để đảm bảo ổn định thị trường, không để xảy ra tình trạng găm hàng, tăng giá bất hợp lý.

Tại xã miền núi Trung Lý, ông Giàng Seo Lềnh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã, cho hay: Do đặc thù là địa phương miền núi, đường xá đi lại cũng xa xôi, khó khăn, nếu có mưa lớn một số bản như Cánh Cộng, bản Tung có nguy cơ bị cô lập. Do đó, để đảm bảo an toàn và lương thực cho người dân trong mùa mưa bão, UBND xã khuyến khích các hộ kinh doanh nhập thêm hàng hóa về bán để đáp ứng nhu cầu của người dân. Đồng thời, cũng khuyến khích người dân nên mua lương thực, thực phẩm nhiều hơn so với ngày thường để đảm bảo cuộc sống. Tuy nhiên, xã cũng khuyến cáo người dân nên mua sắm có kế hoạch và không nên hoang mang, tích trữ quá nhiều hàng hóa so với nhu cầu sử dụng thông thường.

Theo nhận định từ các ngành chức năng và các doanh nghiệp phân phối, kinh doanh hàng hóa mặc dù ảnh hưởng của bão số 3, song tình hình thị trường hàng hóa trên địa bàn tỉnh cơ bản vẫn ổn định, sức mua các hàng hóa thực phẩm tươi sống và rau, củ, quả có tăng nhưng nguồn cung vẫn cơ bản đáp ứng tốt nhu cầu. Do đó, nguồn cung hàng hóa thiết yếu sẽ được bảo đảm và cung ứng đủ cho người tiêu dùng trước, trong và sau bão.

Nhằm đảm bảo quyền lợi cho người tiêu dùng trong cơn bão số 3, các ngành chức năng của tỉnh đã chủ động làm việc với các doanh nghiệp sản xuất, phân phối bán lẻ hàng hóa thiết yếu trên địa bàn lên phương án và ước tính khả năng cung ứng hàng của từng đơn vị để có phương án đưa hàng theo từng kịch bản bảo đảm nguồn cung trong các tình huống và bình ổn thị trường. Đây cũng là yếu tố quan trọng nhằm nâng cao năng lực phòng, chống và thích ứng với thiên tai trong tình hình mới; bảo đảm an sinh xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Nhóm PV Thời Sự