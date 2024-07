Bảo đảm an toàn cho hạ du mùa lũ năm 2024

Nhà máy Thủy điện Trung Sơn là dự án đa mục tiêu. Bên cạnh bổ sung đáng kể nguồn điện lên lưới điện quốc gia, nhà máy còn có vai trò kiểm soát lũ, đồng thời, góp phần vào chương trình chống biến đổi khí hậu ở Việt Nam bằng cách hạn chế phát thải khí CO2 ra môi trường. Trước mùa mưa bão hàng năm, Công ty TNHH MTV Thủy điện Trung Sơn (TSHPCo) đã chủ động triển khai các giải pháp phòng, chống thiên tai nhằm bảo đảm an toàn vận hành trong mùa mưa lũ cho công trình và vùng hạ du.

TSHPCo và chính quyền địa phương kiểm tra thực địa dòng chảy thoát lũ hạ du sông Mã. Ảnh: TRUNG SINH

Ngày 4/7/2024, TSHPCo đã phối hợp với UBND các xã Trung Sơn, Thành Sơn, Trung Thành (Quan Hóa) kiểm tra thực địa hiện trạng dòng chảy thoát lũ từ hạ lưu đập thủy điện Trung Sơn đến thượng lưu Nhà máy Thủy điện Thành Sơn. Đây là công việc diễn ra định kỳ hàng năm để công ty và chính quyền địa phương phát hiện và có biện pháp xử lý kịp thời các vi phạm, lấn chiếm hành lang để xả lũ an toàn; đồng thời ngăn ngừa và hạn chế thiệt hại do thiên tai gây ra cho hạ lưu trong mùa mưa lũ.

Theo đại diện TSHPCo, qua kiểm tra thực địa cho thấy, dòng chảy hiện tại bảo đảm an toàn thoát lũ. Tuy nhiên, vẫn như những năm trước, dọc hành lang thoát lũ vẫn tồn tại một vài lều quán, nhà tạm và khu chăn nuôi gia súc mới được xây dựng tại các vị trí ven sông Mã. Những lều quán tạm này sẽ không bảo đảm an toàn, dễ sạt lở khi có mưa, lũ; đồng thời nguy cơ ảnh hưởng tới an toàn tính mạng con người và tài sản của người dân.

Sau khi kiểm tra thực địa, để bảo đảm an toàn tính mạng con người và tài sản của người dân trong mùa mưa lũ năm 2024, sau khi kiểm tra, đoàn công tác đã thống nhất để chính quyền địa phương tuyên truyền, phổ biến người dân có biện pháp gia cố, di dời nhà cửa khỏi vị trí nguy hiểm, không xây nhà, dựng lều quán tại các vị trí dễ sạt lở ven sông Mã, không cho các phương tiện giao thông vận tải thủy (tàu, thuyền, bè...) và người vào phạm vi 400m tính từ hạ lưu đập (tại bản Co Me, xã Trung Sơn, huyện Quan Hóa - nơi đã có biển cấm).

TSHPCo sẽ có trách nhiệm tuân thủ quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Mã đã được Bộ Công Thương phê duyệt, thực hiện nghiêm các lệnh vận hành hồ chứa của Trưởng Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa để chống lũ cho hạ du; đồng thời thực hiện đầy đủ, kịp thời các thông báo, hiệu lệnh cảnh báo khi điều tiết lũ hồ chứa theo quy định.

Định kỳ trước mùa mưa lũ hằng năm, TSHPCo cũng đã tiến hành kiểm tra 20 trạm cảnh báo, gồm 15 trạm cảnh báo bằng còi hú thuộc Hệ thống cảnh báo lũ khẩn cấp (EPP) từ Nhà máy Thủy điện Trung Sơn đến khu vực huyện Cẩm Thủy; 5 trạm cảnh báo bằng lời nói được phát 3 thứ tiếng (tiếng Việt, tiếng Thái, tiếng Mường) tại khu vực xã Trung Sơn (Quan Hóa). Với các trạm cảnh báo bằng lời nói, khi cần thông báo điều tiết hồ chứa, xả nước qua tràn, chạy máy..., cán bộ vận hành gửi “lệnh” thông qua phần mềm trên máy tính, bộ xử lý sẽ phát lệnh đến từng trạm được chọn hoặc cả 5 trạm thông qua modul truyền thông. Các hệ thống này còn tự động giám sát, cảnh báo lỗi và gửi về trạm chính để người điều hành nhận biết và xử lý.

Sự chuẩn bị chu đáo và được sự hỗ trợ, phối hợp chặt chẽ với các cấp chính quyền địa phương trong công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn là cơ sở để Nhà máy Thủy điện Trung Sơn vận hành an toàn, làm tốt các nhiệm vụ hỗ trợ điều tiết lũ, hồ chứa, bảo đảm cho vùng hạ du được an toàn trong mùa mưa bão.

Bách Nguyên