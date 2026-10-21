Ban Tổ chức Trung ương ban hành Hướng dẫn về sinh hoạt tổ đảng

Ngày 20/10/2026, Ban Tổ chức Trung ương đã ban hành Hướng dẫn về sinh hoạt tổ đảng (Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW).

Một buổi sinh hoạt chi bộ. (Ảnh minh họa. Nguồn: TTXVN)

Hướng dẫn thống nhất về cách tổ chức thực hiện sinh hoạt tổ đảng trong toàn Đảng ở những chi bộ có đông đảng viên hoặc có điều kiện sinh hoạt đặc thù.

Tạo điều kiện thuận lợi để đảng viên tại chi bộ có đông đảng viên hoặc đảng viên tại chi bộ có điều kiện đặc thù được tham gia sinh hoạt đảng đầy đủ, đúng quy định Điều lệ Đảng.

Việc tổ chức sinh hoạt tổ đảng phải phù hợp với địa bàn, nơi cư trú, công tác, lao động, học tập của đảng viên; lựa chọn địa điểm thuận lợi, hạn chế đảng viên phải di chuyển xa, nhất là ở địa bàn rộng, giao thông khó khăn, đảng viên phân tán.

Các cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của Trung ương về sinh hoạt chi bộ; xác định sinh hoạt theo tổ đảng là một giải pháp quan trọng để quản lý, nắm chắc tư tưởng của đội ngũ đảng viên, góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Phạm vi, đối tượng áp dụng

Theo Hướng dẫn số 09, phạm vi gồm các chi bộ có đông đảng viên hoặc có điều kiện sinh hoạt đặc thù trong toàn Đảng; được cấp ủy có thẩm quyền lập tổ đảng theo điểm 5.2, khoản 5, Chương I, Quy định số 208-QĐ/TW, ngày 26/7/2026 của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng.

Đối tượng áp dụng đối với chi bộ có từ 50 đảng viên trở lên mà điều kiện về địa điểm, phòng họp khó khăn hoặc khoảng cách đi lại không thuận lợi cho việc tổ chức sinh hoạt chi bộ tập trung theo định kỳ.

Chi bộ có điều kiện sinh hoạt đặc thù là những chi bộ có trên một nửa số đảng viên (trừ đảng viên miễn công tác và sinh hoạt đảng, bị đình chỉ sinh hoạt đảng) sinh sống, công tác, lao động, học tập phân tán trên địa bàn rộng, cách xa địa bàn của chi bộ, việc về dự sinh hoạt chi bộ tập trung thường xuyên gặp khó khăn.

Việc lập tổ đảng được thực hiện ở các chi bộ có điều kiện sinh hoạt đặc thù, gồm: cơ quan, tổ chức, đơn vị có trụ sở ở nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các đơn vị y tế, kiểm lâm, tàu tuyến quốc tế, công trình biển, hải đảo mà ở đó đảng viên thực hiện nhiệm vụ không thể rời vị trí công tác; những địa phương, đơn vị bị cô lập kéo dài hoặc dịch bệnh phải thực hiện cách ly, giãn cách xã hội; chi bộ thuộc lực lượng vũ trang thực hiện nhiệm vụ đặc thù, đặc biệt; chi bộ ở nước ngoài.

Tổ chức của tổ đảng

Theo Hướng dẫn số 09, mỗi tổ đảng có tối thiểu 3 đảng viên chính thức, có tổ trưởng, có thể có tổ phó. Tổ trưởng tổ đảng, tổ phó tổ đảng do tổ đảng bầu, được chi ủy ban hành quyết định công nhận; trường hợp chi ủy chỉ định (phân công) thì phải tham khảo ý kiến của đảng viên trong tổ đảng trước khi quyết định. Chi ủy báo cáo cấp ủy cấp trên trực tiếp về kết quả bầu, công nhận hoặc chỉ định (phân công) tổ trưởng, tổ phó tổ đảng.

Tổ trưởng, tổ phó tổ đảng phải là đảng viên chính thức, gương mẫu, có uy tín, nắm sâu sát tình hình đảng viên trong tổ, có năng lực điều hành sinh hoạt tổ đảng.

Chi ủy phân công cụ thể chi ủy viên phụ trách từng tổ đảng, thường xuyên hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, nắm tình hình hoạt động của tổ đảng và dự đầy đủ các kỳ sinh hoạt của tổ đảng được phân công phụ trách; bố trí lịch sinh hoạt phù hợp để thực hiện trách nhiệm này.

Nguyên tắc sinh hoạt tổ đảng

Thực hiện nghiêm Điều lệ Đảng, các quy định, hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng, các quy định, hướng dẫn của Trung ương về sinh hoạt chi bộ. Nội dung, cách thức sinh hoạt tổ đảng được vận dụng phù hợp trên cơ sở các quy định, hướng dẫn về sinh hoạt chi bộ, bảo đảm thiết thực, đúng nguyên tắc và sự lãnh đạo thống nhất của chi bộ. Tổ đảng không quyết định thay chi bộ những vấn đề thuộc thẩm quyền của chi bộ.

Sinh hoạt theo tổ đảng được thực hiện thay cho sinh hoạt toàn thể chi bộ đối với các chi bộ thuộc phạm vi, đối tượng áp dụng của Hướng dẫn này và các nội dung được sinh hoạt tại tổ đảng. Chi ủy quyết định thời gian, nội dung sinh hoạt của tổ đảng phù hợp, kể cả sinh hoạt chuyên đề. Trường hợp cần thiết, tổ đảng tổ chức sinh hoạt đột xuất để triển khai nhiệm vụ, nắm tình hình đảng viên, xử lý những vấn đề phát sinh và báo cáo chi ủy.

Hướng dẫn cũng nêu rõ những nội dung cụ thể phải được thực hiện tại sinh hoạt toàn thể chi bộ.

Trong nguyên tắc sinh hoạt tổ đảng, Hướng dẫn nêu, tổ đảng thảo luận, thống nhất biện pháp tổ chức thực hiện nghị quyết (kết luận) của chi bộ và nhiệm vụ do chi bộ giao; tổng hợp tình hình, ý kiến của đảng viên, kết quả thực hiện nhiệm vụ để báo cáo chi ủy, chi bộ; kiến nghị chi ủy, chi bộ xem xét những vấn đề vượt thẩm quyền; không ban hành nghị quyết của tổ đảng, không quyết định về tổ chức, cán bộ, kết nạp đảng viên, thi hành kỷ luật. Tổ đảng bảo đảm việc quản lý, lưu trữ hồ sơ, biên bản, tài liệu sinh hoạt đảng theo quy định...

Hướng dẫn số 09 cũng quy định các nội dung sinh hoạt tại tổ đảng, các nội dung không sinh hoạt tại tổ đảng, cách thức sinh hoạt tổ đảng, tổ chức thực hiện.

Hướng dẫn có hiệu lực kể từ ngày ký (20/10/2026). Trong quá trình thực hiện, có khó khăn, vướng mắc các cấp ủy, tổ chức đảng kịp thời phản ánh về Ban Tổ chức Trung ương (qua Vụ Cơ sở đảng, đảng viên) để được hướng dẫn, giải quyết./.

Theo TTXVN