Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ sẵn sàng ứng phó bão số 11 có thể mạnh thêm

Dự báo trong 24 giờ tới, bão số 11 sẽ mạnh thêm, ảnh hưởng trực tiếp đến Bắc Biển Đông, Vịnh Bắc Bộ và các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Ninh Bình với gió giật cấp 14, sóng biển cao, nguy cơ mưa lớn kéo dài.

Bão số 11 có khả năng tiếp tục mạnh lên. (Nguồn: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia)

Từ dữ liệu của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cho thấy, bão số 11 (bão Matmo) sau khi liên tục tăng cấp, bão đã duy trì cấp 11 và giữ nguyên hướng di chuyển và cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 530km. Tuy nhiên, dự báo báo vẫn có khả năng mạnh thêm và tăng cấp.

Cụ thể, hồi 7 giờ ngày 4/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,1 độ Vĩ Bắc; 116,5 độ Kinh Đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 470km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (103-117km/h), giật cấp 14. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 25km/h.

Dự báo, đến 7 giờ ngày 5/10, bão ở phía Tây Bắc khu vực Bắc Biển Đông, cách bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) khoảng 90km về phía Đông, với sức gió mạnh cấp 13, giật cấp 16; di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 20-25 km/h và có khả năng mạnh thêm. Khu vực chịu ảnh hưởng là khu vực Bắc Biển Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Đến 7 giờ ngày 6/10, bão đã di chuyển vào vùng biển phía Đông khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ, trên khu vực biên giới Việt Nam-Trung Quốc, với sức gió mạnh cấp 8, giật cấp 10; di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20 km/h và suy yếu dần.

Khu vực chịu ảnh hưởng là khu vực Bắc Biển Đông, vùng biển Bắc Vịnh Bắc Bộ và khu vực đất liền từ Quảng Ninh đến Ninh Bình. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Đến 19 giờ ngày 6/10, bão đã đi vào đất liền phía Đông Bắc khu vực Bắc Bộ và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sau đó tiếp tục suy yếu thành một vùng áp thấp. Vị trí tâm áp thấp trên khu vực vùng núi phía Bắc Bắc Bộ. Sức gió mạnh nhất dưới cấp 6.

Do ảnh hưởng của bão số 11, khu vực Bắc Biển Đông, có gió mạnh cấp 8-10, vùng gần tâm bão đi qua cấp 11-13, giật cấp 16, sóng biển cao 4-6m, vùng gần tâm bão 6-8m, biển động dữ dội (sức phá hoại cực kỳ lớn, sóng biển cực kỳ mạnh, có thể đánh đắm tàu biển có trọng tải lớn).

Từ chiều ngày 5/10, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ) có gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9.

Từ tối ngày 5/10, khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vỹ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu) gió mạnh dần lên cấp 8-9, sóng biển cao 2-4m, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-11, giật cấp 14, sóng biển cao 3-5m, biển động dữ dội (biển động dữ dội, rất nguy hiểm đối với tàu thuyền).

Vùng ven biển và các đảo thuộc tỉnh Quảng Ninh-Hải Phòng có nước dâng do bão cao từ 0,4-0,6m. Đề phòng ngập úng ở các khu vực trũng, thấp ven biển, cửa sông do nước dâng và sóng lớn từ chiều và tối ngày 5/10.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cảnh báo thời tiết trên biển, vùng đất liền ven biển trong bão cực kỳ nguy hiểm, không an toàn cho bất kỳ phương tiện, công trình nào hoạt động trong vùng nguy hiểm như tàu du lịch, tàu chở khách, tàu vận tải, lồng, bè, khu nuôi trồng thủy sản, đê, kè, tuyến đường ven biển.

Các phương tiện có khả năng cao bị lật úp, phá hủy; ngập úng do gió mạnh, sóng lớn và nước biển dâng.

Còn trên đất liền, từ đêm 5/10, khu vực từ Quảng Ninh đến Ninh Bình gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8-9. Gió làm gãy cành cây, tốc mái nhà gây thiệt hại về nhà cửa, không thể đi ngược gió. Khu vực sâu trong đất liền phía Đông Bắc Bộ có gió mạnh cấp 5, có nơi cấp 6, giật cấp 7-8.

Bên cạnh đó, từ đêm 5/10 đến hết đêm 7/10, ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hoá và Nghệ An có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 100-200mm, cục bộ có nơi trên 300mm; riêng khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ phổ biến từ 150-250mm, cục bộ có nơi trên 400mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (trên 200mm/3h).

Tại khu vực Hà Nội, gần sáng 6/10 đến hết ngày 7/10 có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 70-150mm, cục bộ có nơi trên 250mm./.

Theo TTXVN