Bá Thước - Tâm thế mới, khát vọng mới

Năm 2024, dù còn nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu của Đảng bộ, chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân trong huyện, kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của huyện Bá Thước đạt được kết quả tích cực, có 21/26 chỉ tiêu chủ yếu hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch (KH) đề ra, nổi bật là:

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng trao Quyết định công nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Lễ hội Mường Khô cho lãnh đạo huyện Bá Thước.

- Tổng giá trị sản xuất đạt 4.114 tỷ đồng, tăng 6,52% so với cùng kỳ (CK) năm trước, đứng thứ 13 toàn tỉnh và thứ 2 trong 11 huyện miền núi.

-Thu nhập bình quân đầu người đạt 42,3 triệu đồng/người/năm, đứng thứ 22 toàn tỉnh và đứng thứ nhất trong 6 huyện nghèo của tỉnh.

Cầu trung tâm thị trấn Cành Nàng đang được thi công xây dựng, sau khi hoàn thành sẽ góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

- Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện hơn 149,5 tỷ đồng, đạt 228% so với dự toán tỉnh giao, đạt 119% so với dự toán huyện giao và bằng 154,6% so với CK năm trước (là số thu cao nhất từ trước đến nay).

-Tổng huy động vốn đầu tư phát triển đạt 1.901 tỷ đồng, tăng 5,3% so với CK, vượt 40,8% so với KH năm; thu hút được 2 dự án lớn đầu tư vào huyện, với tổng mức đầu tư gần 4.000 tỷ đồng.

Làng nghề dệt thổ cẩm ở thôn Lặn Ngoài, xã Lũng Niêm đang được khôi phục.

- Có 22 doanh nghiệp được thành lập mới, đạt 104,7% so với KH năm, nâng tổng số doanh nghiệp trên địa bàn huyện lên 259 doanh nghiệp; có 4 HTX được thành lập mới, đạt 133% so với KH, nâng tổng số HTX trên địa bàn huyện lên 34 HTX.

- Hoạt động giới thiệu, quảng bá hình ảnh du lịch Bá Thước được đổi mới, hiệu quả; trong năm, đón được trên 300.000 lượt khách, gấp 2,3 lần so với CK năm trước; tổng doanh thu từ các hoạt động du lịch trên 620 tỷ đồng.

-An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, không có điểm nóng xảy ra.

Khách du lịch nước ngoài đến tham quan, nghỉ dưỡng tại Khu du lịch sinh thái cộng đồng Pù Luông - điểm đến hấp dẫn của xứ Thanh.

- Hoạt động văn hóa, thể dục - thể thao diễn ra sôi nổi, có một lễ hội (Lễ hội Mường Khô) được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia.

- Chất lượng giáo dục mũi nhọn duy trì, kết quả thi học sinh giỏi lớp 9 xếp hạng 23/27 huyện trong tỉnh. Tỷ lệ học sinh đậu tốt nghiệp THPT quốc gia đạt 98,2%; tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia đạt 42,5% (31/73 trường).

- Tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện còn 6,93%, giảm 10,65%; tỷ lệ hộ cận nghèo còn 16,27%, giảm 5,55%.

-Thực hiện cuộc vận động nhà ở theo Chỉ thị số 22-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đạt kết quả nổi bật, trong năm đã khởi công xây mới và sửa chữa được 1.062 hộ.

Người dân xã Ban Công chăm sóc rừng luồng, mang lại nguồn thu nhập ổn định trong năm.

- Công tác phát triển Đảng đạt nhiều kết quả tích cực, trong năm đã kết nạp 241/240 đảng viên (vượt chỉ tiêu tỉnh giao); chuyển đảng chính thức cho 222 đảng viên.

Bước sang năm 2025, với chủ đề “Kỷ cương - Trách nhiệm - Hành động - Sáng tạo - Phát triển”, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Bá Thước tranh thủ thời cơ, vận hội để tạo ra nhiều dấu ấn, đột phá mới, phấn đấu hoàn thành 27/27 chỉ tiêu Nghị quyết số 18-NQ/HU ngày 17/12/2024 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đề ra.

Bài và ảnh: Tiến Đông