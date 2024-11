Bá Thước nâng cao chất lượng giáo dục mầm non

Những năm qua, huyện Bá Thước đã chỉ đạo ngành giáo dục và các địa phương quan tâm nâng cao chất lượng dạy và học đối với bậc học mầm non.

Học sinh Trường Mầm non Thiết Kế trong giờ học vẽ và tô chữ.

Dẫn chúng tôi tham quan Trường Mầm non Thiết Kế, Hiệu trưởng Vũ Thị Hồng Anh cho biết: Được sự quan tâm kịp thời của huyện, xã, trường đã được đầu tư xây dựng khang trang, có đầy đủ các phòng chức năng phục vụ công tác dạy và học. Năm học 2023-2024 nhà trường có 9 nhóm lớp với tổng số học sinh toàn trường là 166 trẻ, trong đó nhà trường tập trung thực hiện tốt các chuyên đề như: “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm”, “Tăng cường tiếng Việt cho trẻ dân tộc thiểu số”... Cùng với đó, cán bộ, giáo viên nhà trường đã xây dựng môi trường giáo dục, kết hợp với phương pháp giáo dục STEAM (phương pháp giáo dục đặc biệt tích hợp các yếu tố về science (khoa học), technology (công nghệ), engineering (kỹ thuật), art (nghệ thuật) và math (toán học) vào các nhóm lớp); tận dụng nguyên vật liệu tái chế dễ kiếm và an toàn, kết hợp nguyên vật liệu sẵn có tại địa phương để thực hiện trang trí, làm đồ dùng, đồ chơi phù hợp với từng nhóm lớp. Sắp xếp bố trí linh hoạt khu vực trong lớp, tận dụng các không gian để cho trẻ hoạt động phù hợp; thường xuyên thay đổi cách bố trí các khu vực chơi theo từng chủ đề tạo sự mới mẻ thu hút trẻ khám phá.

Hiện nhà trường có 22 cán bộ, giáo viên và nhân viên; 100% giáo viên có trình độ chuyên môn đạt chuẩn và trên chuẩn, có 8 giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp trường, 3 giáo viên dạy giỏi cấp huyện, 2 cán bộ giáo viên có sáng kiến khoa học đoạt giải cấp tỉnh, 4 cán bộ giáo viên có sáng kiến khoa học đoạt giải cấp huyện. Năm học 2024-2025, với chủ đề “Đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng, đoàn kết kỷ cương”, nhà trường nhận trông giữ 153 trẻ, với 8 lớp. Mục tiêu phấn đấu trong năm học này chất lượng giáo dục toàn diện của nhà trẻ đạt 95%, mẫu giáo đạt 96,6%; tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng, thấp còi giảm 2,61% so với năm học trước.

Nhờ làm tốt công tác chăm sóc, nuôi dạy trẻ, nâng cao chất lượng dạy và học, nhà trường liên tục đạt tập thể lao động tiên tiến và tập thể lao động xuất sắc. Đặc biệt, đã được UBND tỉnh cấp Bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1.

Trao đổi với chúng tôi về nâng cao chất lượng giáo dục bậc mầm non trên địa bàn huyện, Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bá Thước Nguyễn Thị Hồng cho biết: Trên địa bàn Bá Thước có 24 trường mầm non công lập, 1 cơ sở tư thục Better Star với 274 lớp, hơn 1.762 trẻ đến trường. Được sự quan tâm của huyện và các địa phương, nhiều trường mầm non trên địa bàn đã được sửa chữa, cải tạo, xây dựng mới theo hướng kiên cố hóa và chuẩn hóa trường lớp; đội ngũ cán bộ, giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn về trình độ chuyên môn. Đến nay, huyện có 18 trường mầm non đạt chuẩn quốc gia mức độ 1, đạt tỷ lệ 90%. Các trường đã chủ động triển khai giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng dạy học, giúp trẻ phát triển toàn diện về đức, trí, thể, mỹ, để trẻ tự tin khi bước vào lớp 1. Cùng với đó, công tác chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ trên địa bàn huyện ngày càng được nâng lên; 100% trẻ mầm non được kiểm tra sức khỏe và đánh giá tình trạng dinh dưỡng bằng biểu đồ tăng trưởng 4 lần/năm; 100% trẻ được học bán trú tại trường...

Bước vào năm học 2024-2025, thực hiện chủ đề “Đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng, đoàn kết kỷ cương”, Phòng Giáo dục và Đào tạo Bá Thước đã tập trung chỉ đạo các trường bám sát hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học của bậc mầm non, để chủ động xây dựng kế hoạch năm học một cách linh hoạt, phù hợp điều kiện thực tiễn nhà trường. Nâng cao chất lượng và thực hiện chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm giai đoạn 2021-2025”, thực hiện Đề án “Tăng cường chuẩn bị tiếng Việt cho trẻ mầm non và học sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2020, định hướng đến 2025”. Phát triển mạng lưới trường, lớp mầm non phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương, đáp ứng nhu cầu đến trường của trẻ theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa và hội nhập quốc tế...

Thời gian tới, các trường mầm non trên địa bàn tiếp tục triển khai nhiều giải pháp để phát triển trẻ toàn diện. Đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị, nâng cao chất lượng giáo viên..., để xứng đáng là địa chỉ giáo dục tin cậy của các bậc phụ huynh.

Bài và ảnh: Tiến Đạt