Áp thấp nhiệt đới ít có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Nam Bộ

Áp thấp nhiệt đới trên bắt nguồn từ cơn bão Senyar, di chuyển từ khu vực Ấn Độ Dương, xuyên qua khu vực Malaysia sang Tây Bắc Thái Bình Dương, ít có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến Nam Bộ.

Vị trí và đường đi của bão số 15. (Nguồn: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia)

Thông tin về tình hình áp thấp nhiệt đới gần Biển Đông, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia Mai Văn Khiêm cho biết áp thấp nhiệt đới ít có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Nam Bộ.

Hoàn lưu của áp thấp nhiệt đới này chủ yếu gây gió mạnh trên vùng biển phía Tây của khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây của đặc khu Trường Sa).

Vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới gió mạnh cấp 6-7

Nhận định về diễn biến áp thấp nhiệt đới, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 1 giờ ngày 29/11, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 4,9 độ Vĩ Bắc; 105,0 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Malaysia. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (39-61km/giờ), giật cấp 9. Di chuyển theo hướng Đông Bắc với tốc độ khoảng 15km/h.

Dự báo đến 1 giờ ngày 30/11, áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Tây Nam khu vực Nam Biển Đông, di chuyển theo hướng Đông Đông Bắc với tốc độ 15 km/h, đi vào vùng biển phía Tây Nam khu vực Nam Biển Đông. Sức gió mạnh nhất cấp 7, giật cấp 9. Khu vực chịu ảnh hưởng là vùng biển phía Tây Nam khu vực Nam Biển Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Sau đó, đến 1 giờ ngày 1/12, áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Tây Bắc khu vực Nam Biển Đông, di chuyển theo hướng Đông Bắc với tốc độ khoảng 15 km/h. Sức gió mạnh nhất cấp 6-7, giật cấp 9. Khu vực chịu ảnh hưởng là vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây Nam đặc khu Trường Sa), cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Bắc Đông Bắc, mỗi giờ đi được 10-15km, cường độ suy yếu dần.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía Tây Nam khu vực Nam Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 9, sóng biển cao 2,5-4m. Biển động mạnh.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Ông Mai Văn Khiêm cho biết thêm áp thấp nhiệt đới trên bắt nguồn từ cơn bão Senyar, di chuyển từ khu vực Ấn Độ Dương, đi xuyên qua khu vực Malaysia sang Tây Bắc Thái Bình Dương).

Theo số liệu từ năm 1951 đến nay, đã có một số áp thấp nhiệt hình thành ở vĩ độ thấp hơn 5 độ Bắc. Tuy nhiên, hầu hết các áp thấp nhiệt đới này di chuyển về phía Tây, chứ không đi về phía Đông. Do đó, việc một áp thấp nhiệt đới hình thành ở vĩ độ thấp và di chuyển về phía Đông như áp thấp nhiệt đới đang hoạt động ở khu vực phía Đông của Malaysia là rất hiếm hoặc có thể nói là chưa từng xuất hiện.

Bão số 15 giữ nguyên hướng, cường độ, di chuyển nhanh hơn

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, bão số 15 vẫn giữ nguyên hướng và cường độ, di chuyển nhanh hơn.

Giám đốc Mai Văn Khiêm cho biết thêm khoảng ngày 1/12, cường độ bão số 15 sẽ suy yếu dần.

Hồi 4 giờ ngày 29/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 13,5 độ Vĩ Bắc; 112,3 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 310km về phía Tây Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (75-102km/h), giật cấp 13. Di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, tốc độ 5-10km/h.

Dự báo đến 4 giờ ngày 30/11, bão trên vùng biển phía Tây Bắc khu vực giữa Biển Đông, cách vùng bờ biển phía Đông tỉnh Gia Lai-Đắk Lắk khoảng 330km về phía Đông. Bão di chuyển theo hướng Bắc với tốc độ khoảng 3-5,5 km/h. Sức gió mạnh nhất cấp 9-10, giật cấp 13. Khu vực chịu ảnh hưởng là vùng biển phía Tây Bắc khu vực giữa Biển Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Tiếp đến 4 giờ ngày 1/12, bão trên vùng biển phía Tây Bắc khu vực giữa Biển Đông, cách vùng bờ biển phía Đông tỉnh Gia Lai-Đắk Lắk khoảng 300km về phía Đông. Bão di chuyển theo hướng Tây với tốc độ khoảng 3 km/h, cường độ suy yếu dần. Sức gió mạnh nhất cấp 9, giật cấp 12.

Khu vực chịu ảnh hưởng là vùng biển phía Tây Bắc khu vực giữa Biển Đông, vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Gia Lai đến Khánh Hòa, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Sau đó, đến 4 giờ ngày 2/12, bão trên vùng biển phía Tây Bắc khu vực giữa Biển Đông, cách vùng bờ biển phía Đông tỉnh Gia Lai-Đắk Lắk khoảng 230 km về phía Đông. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam với tốc độ khoảng 3-5 km/h, cường độ tiếp tục suy yếu dần. Sức gió mạnh nhất cấp 8-9, giật cấp 12.

Khu vực chịu ảnh hưởng là vùng biển phía Tây Bắc khu vực giữa Biển Đông, vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Gia Lai đến Khánh Hòa, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Tàu cá neo đậu tránh bão. (Ảnh minh họa. Nguồn: TTXVN)

Từ 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão di chuyển chậm theo hướng Tây Tây Nam với tốc độ 3-5km/h và tiếp tục suy yếu thêm.

Do tác động của bão, vùng biển phía Tây Bắc khu vực giữa Biển Đông có gió mạnh cấp 7-8; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 9-10, giật cấp 12-13; sóng biển cao 3-5m, vùng gần tâm bão 6-8m; biển động rất mạnh.

Vùng biển ngoài khơi từ Gia Lai đến Khánh Hòa có gió mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8, giật cấp 9-10, sóng biển cao 4-6m, biển động mạnh.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Nhiều vùng biển có gió mạnh, sóng cao

Trên biển, hiện ở khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả đặc khu Hoàng Sa), đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 7, giật cấp 9; trạm Lý Sơn đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9; trạm Huyền Trân đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9.

Dự báo ngày và đêm 29/11, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa): gió Đông Bắc cấp 6-7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao 4-6m.

Từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi: gió Đông Bắc đến Bắc cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao 3-5m.

Vùng biển phía Tây khu vực Giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây Bắc đặc khu Trường Sa) có mưa bão; vùng biển từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa, vùng biển phía Nam khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), khu vực Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Cảnh báo, ngày và đêm 30/11 vùng biển phía Tây Bắc khu vực Giữa Biển Đông có gió mạnh cấp 7-8, sóng biển cao 3-5m, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 9, giật cấp 12, sóng biển cao 6-8m, biển động rất mạnh.

Vùng biển phía Tây Nam khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây Nam đặc khu Trường Sa) có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 2,5-4m, biển động mạnh.

Vùng biển từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa có gió Bắc đến Tây Bắc mạnh cấp 7-8, giật cấp 9-10, sóng biển cao 3-5m, biển động mạnh.

Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) và vùng biển từ Nam Quảng Trị đến thành phố Huế có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 2-4m, biển động.

Cấp độ rủi ro thiên tai trên biển cấp 2; riêng vùng biển phía Tây khu vực Giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây Bắc đặc khu Trường Sa), vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Gia Lai đến Khánh Hòa và vùng biển phía Tây Nam khu vực Nam Biển Đông cấp 3.

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn.

Thời tiết các khu vực ngày và đêm 29/11

Phía Tây Bắc Bộ ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, sáng và đêm trời rét, có nơi rét đậm. Vùng núi cao đề phòng có khả năng xảy ra sương muối. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 9-12 độ C, có nơi dưới 8 độ C. Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù. Sáng và đêm trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Vùng núi cao đề phòng có khả năng xảy ra sương muối. Gió Đông Bắc đến Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 11-14 độ C, vùng núi 8-11 độ C, có nơi dưới 7 độ C. Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ C.

Thành phố Hà Nội ngày nắng, đêm không mưa, sáng và đêm trời rét. Gió Đông Bắc đến Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 12-14 độ C. Nhiệt độ cao nhất 24-26 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Thanh Hóa đến Huế, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, sáng và đêm trời rét. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ C, có nơi dưới 14 độ C. Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Đông Bắc đến Bắc cấp 3. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất phía Bắc 19-22 độ C, phía Nam 22-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ C, phía Nam có nơi trên 29 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, đêm và sáng trời rét. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C, có nơi dưới 14 độ C. Nhiệt độ cao nhất 24-27 độ C.

Nam Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, đêm và sáng sớm trời lạnh. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, có nơi dưới 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm và đêm trời lạnh. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-32 độ C./.

Theo TTXVN