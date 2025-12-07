Áp thấp nhiệt đới di chuyển 10km/h hướng vào Biển Đông

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, rạng sáng nay 7/12, tâm áp thấp nhiệt đới vẫn ở trên vùng ven biển của Philippin.

Hồi 01 giờ ngày 7/12, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 12,1 độ Vĩ Bắc, 125,4 độ Kinh Đông, trên vùng ven biển phía Đông của khu vực miền Trung Philippin. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39-49km/h), giật cấp 8. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 10km/h.

Bản đồ dự báo quỹ đạo và cường độ áp thấp nhiệt đới phát lúc 02h00 ngày 07/12/2025

Dự báo đến 01 giờ ngày 8/12, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, tốc độ khoảng 15km/h; vị trí ở 11,7 độ Vĩ Bắc, 122,0 độ Kinh Đông, trên khu vực miền Trung Philippin; cường độ cấp 6, giật cấp 8.

Đến 01 giờ ngày 9/12, áp thấp nhiệt đới giữ nguyên hướng di chuyển với tốc độ khoảng 20km/h; vị trí ở 11,2 độ Vĩ Bắc, 117,5 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông khu vực Giữa Biển Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 350km về phía Đông Đông Nam. Cường độ cấp 6, giật cấp 8.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, trên vùng biển phía Đông khu vực Giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Đông Bắc đặc khu Trường Sa).

Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 20-25km, cường độ ít thay đổi.

Gió mạnh sóng lớn

Từ sáng 8/12, vùng biển phía Đông khu vực Giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Đông Bắc đặc khu Trường Sa) có gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao 2,0-4,0m. Biển động.

Tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

NM