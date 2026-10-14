Anthropic: AI có thể sớm tự nhân bản, phát tán ra thiết bị kết nối Internet

Công ty nghiên cứu trí tuệ nhân tạo (AI) Anthropic cảnh báo các mô hình AI quy mô nhỏ có thể chỉ còn cách vài tháng để đạt khả năng tự sao chép và phát tán sang các thiết bị kết nối Internet, như tivi và lò nướng thông minh. Nếu bị lợi dụng để tiến hành các cuộc tấn công mạng, những hệ thống này có thể gây khó khăn lớn cho công tác phát hiện, kiểm soát và ngăn chặn.

Theo Anthropic, các mô hình AI có quy mô từ 30 tỷ tham số trở xuống đã có thể thực hiện nhiều bước cần thiết để tự nhân bản, dù chưa thể hoàn thành toàn bộ quy trình một cách ổn định. Nếu công nghệ tiếp tục phát triển với tốc độ hiện nay, năng lực này có thể xuất hiện vào cuối năm 2026.

Một trong những nguy cơ được đề cập là AI có thể tạo ra mạng lưới thiết bị bị chiếm quyền điều khiển, hay còn gọi là botnet, để mở rộng phạm vi hoạt động, né tránh các biện pháp ngăn chặn hoặc tìm cách xâm nhập trung tâm dữ liệu nhằm gia tăng tài nguyên tính toán. Các thiết bị có nguy cơ bị lợi dụng bao gồm máy tính và thiết bị gia dụng kết nối Internet có mức độ bảo vệ thấp.

Khác với các hệ thống AI vận hành trong trung tâm dữ liệu do doanh nghiệp kiểm soát, một mô hình có khả năng tự sao chép và phát tán trên nhiều thiết bị cá nhân sẽ khó bị vô hiệu hóa hơn. Khi đó, lực lượng ứng phó an ninh mạng có thể phải xác định và xử lý từng thiết bị bị xâm nhập, thay vì chỉ ngắt một hệ thống tập trung.

Anthropic cho rằng những tiến bộ trong lập trình có thể giúp AI tìm kiếm lỗ hổng và xâm nhập hệ thống. Các tác nhân AI (AI agent) còn có thể tự tìm hiểu cách hoạt động của những thiết bị mới, qua đó mở rộng phạm vi phát tán.

Tuy nhiên, khả năng AI tự nhân bản và phát tán trên diện rộng vẫn là nguy cơ tiềm tàng, chưa phải năng lực đã được chứng minh có thể vận hành ổn định trong thực tế. Cảnh báo này cho thấy yêu cầu tăng cường giám sát, đánh giá rủi ro và xây dựng các biện pháp bảo vệ an ninh mạng trước sự phát triển nhanh chóng của AI.

Minh Phương