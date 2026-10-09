Anh không chấp nhận Israel đóng cửa lãnh sự quán tại Jerusalem

Ngoại trưởng Anh David Miliband tuyên bố London không chấp nhận việc Israel đóng cửa lãnh sự quán Anh tại Jerusalem, đồng thời cho biết cơ quan này sẽ tiếp tục thực hiện các chức năng thiết yếu dưới tên gọi “Phái đoàn Anh”, trong bối cảnh hai nước bất đồng liên quan đến các biện pháp trừng phạt.

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Theo thông tin do CCTV đăng tải, ông Miliband cho biết sau các cuộc trao đổi với Chính phủ Israel, tòa nhà Lãnh sự quán Anh tại Đông Jerusalem sẽ không bị đóng cửa và tiếp tục duy trì các hoạt động thiết yếu. Kể từ ngày 8/10, cơ sở này sẽ mang tên gọi “Phái đoàn Anh” tại Jerusalem.

Trong tuyên bố cùng ngày, Ngoại trưởng Anh cho biết London đã tạm thời sơ tán một số nhân viên ngoại giao cùng gia đình nhằm bảo đảm an toàn. Anh dự kiến từng bước khôi phục và tăng cường sự hiện diện tại Jerusalem trong những tháng tới, tùy thuộc vào tình hình thực tế.

Ông Miliband cũng nhấn mạnh Anh sẽ chưa áp dụng các biện pháp đáp trả tương ứng chừng nào các cuộc tham vấn giữa hai bên vẫn được tiến hành một cách nghiêm túc và có cơ sở để tiếp tục. Động thái này cho thấy London ưu tiên duy trì kênh trao đổi ngoại giao nhằm xử lý bất đồng, tránh để căng thẳng tiếp tục gia tăng.

Trước đó, cùng ngày, Ngoại trưởng Israel Gideon Saar thông báo trên mạng xã hội rằng nước này đã chính thức đóng cửa Lãnh sự quán Anh tại Jerusalem, đồng thời yêu cầu Tổng lãnh sự Anh và 20 nhà ngoại giao rời khỏi Israel. Theo ông Saar, quyết định được đưa ra nhằm đáp trả các biện pháp trừng phạt đơn phương mà Chính phủ Anh áp đặt đối với Israel.

Những tuyên bố trái chiều từ hai phía cho thấy bất đồng về các biện pháp trừng phạt đã tác động trực tiếp đến hoạt động ngoại giao giữa Anh và Israel. Diễn biến tiếp theo sẽ phụ thuộc vào kết quả trao đổi giữa hai chính phủ, cũng như khả năng hai bên tìm được phương án duy trì hoạt động ngoại giao và hạn chế những tác động tiêu cực đối với quan hệ song phương.

Thanh Giang