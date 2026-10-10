Ấn Độ chỉ trích mạnh mẽ phát ngôn của ông JD Vance về lao động nước ngoài

Bộ Ngoại giao Ấn Độ đã lên tiếng chỉ trích phát ngôn của Phó Tổng thống Mỹ JD Vance, gọi thuật ngữ " (foreign indentured servants) – “lao động hợp đồng ngoại quốc” mà ông dùng để mô tả các chuyên gia công nghệ của nước này là "không thể chấp nhận được" và "xúc phạm sâu sắc".

Phản ứng mạnh mẽ từ New Delhi được đưa ra ngay sau khi Phó Tổng thống Mỹ JD Vance cùng Bộ trưởng Lao động Mỹ Keith Sonderling thông báo quyết định tạm dừng Chương trình Chứng nhận Lao động Bằng sáng chế (PERM) đối với 8 tập đoàn công nghệ lớn, trong đó có 5 gã khổng lồ IT hàng đầu của Ấn Độ gồm Infosys, Tata Consultancy Services (TCS), Wipro, HCL và Cognizant (cùng với Microsoft, Adobe và Capgemini).

Phát biểu tại cuộc họp báo, ông Vance cáo buộc các công ty này lạm dụng hệ thống visa H-1B để cắt giảm chi phí nhân công và sa thải lao động Mỹ. Phó Tổng thống Mỹ Vance nhấn mạnh: "Quý vị không thể sa thải công nhân Mỹ rồi thay thế họ bằng những lao động hợp đồng ngoại quốc. Việc đưa lao động giá rẻ từ bên ngoài vào để thay thế người Mỹ là một hệ thống độc hại cần phải chấm dứt"

Phát biểu của Phó tổng thống Mỹ đã vấp phải sự phản ứng dữ dội từ phía Ấn Độ . Đáp lại các cáo buộc từ Washington, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ấn Độ Randhir Jaiswal nhấn mạnh rằng những nhận định của ông Vance đã phớt lờ thực tế rằng các chuyên gia Ấn Độ tại Mỹ đều là những người có trình độ học vấn cao, đóng góp to lớn cho nền kinh tế, hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và sức cạnh tranh của nước Mỹ.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ấn Độ Randhir Jaiswal tuyên bố: "Hoa Kỳ vốn được xây dựng và phát triển nhờ nhiều thế hệ người nhập cư. Việc sử dụng các thuật ngữ mang gánh nặng lịch sử đau thương và gợi nhớ đến thời kỳ thực dân là điều hết sức xúc phạm"

Nhằm xoa dịu tâm lý hoang mang trong giới công nghệ, phía Ấn Độ làm rõ rằng việc tạm dừng chương trình PERM (bước đầu tiên trong quy trình xin Thẻ xanh/thường trú nhân) là độc lập và không ngay lập tức làm mất hiệu lực của visa làm việc H-1B hiện có cũng như tư pháp của người lao động và người phụ thuộc.

Sự cố ngoại giao mới nhất này diễn ra trong bối cảnh mối quan hệ kinh tế - thương mại giữa Washington và New Delhi đang gặp nhiều trắc trở, đặc biệt là khi các cuộc đàm phán về Thỏa thuận Thương mại Tự do (FTA) lâm vào bế tắc và Mỹ đe dọa áp thuế cao đối với các quốc gia nhập khẩu dầu mỏ từ Nga.

Nhật Lệ