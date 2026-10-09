Mỹ đình chỉ xử lý hồ sơ thẻ xanh của 8 công ty công nghệ, điều tra 9 trường đại học

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 8/10 thông báo tạm dừng tiếp nhận và xử lý hồ sơ chứng nhận lao động thường trú của 8 doanh nghiệp công nghệ, trong đó có Microsoft, đồng thời mở cuộc điều tra đối với 9 trường đại học hàng đầu. Các động thái này diễn ra trong bối cảnh Washington tăng cường giám sát các chương trình nhập cư dành cho lao động nước ngoài và sinh viên quốc tế.

Theo Phó Tổng thống Mỹ JD Vance và Bộ trưởng Lao động Keith Sonderling, biện pháp đình chỉ áp dụng đối với Microsoft, Adobe và 6 doanh nghiệp cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin gồm Cognizant, Infosys, Tata Consultancy Services, Wipro, HCL Technologies và Capgemini. Bộ Lao động Mỹ sẽ không tiếp nhận hồ sơ mới hoặc xử lý các hồ sơ đang chờ giải quyết thuộc chương trình chứng nhận lao động thường trú (PERM) liên quan đến những công ty này.

PERM là thủ tục chứng nhận lao động thường trú, trong đó doanh nghiệp phải chứng minh việc tuyển lao động nước ngoài không ảnh hưởng bất lợi đến việc làm và tiền lương của người Mỹ. Việc đình chỉ có thể làm chậm quá trình xin thẻ xanh của một số lao động nước ngoài, nhưng không đồng nghĩa với việc thị thực H-1B bị đình chỉ.

Ông Vance cáo buộc Microsoft cắt giảm 6.000 việc làm tại Mỹ trong năm ngoái, trong khi được phê duyệt 6.300 thị thực H-1B và gần 3.000 thẻ xanh. Ông cho rằng công ty đã lạm dụng hệ thống nhập cư lao động và tuyên bố việc đình chỉ sẽ kéo dài cho đến khi các doanh nghiệp thay đổi phương thức tuyển dụng.

Về phần mình, Microsoft cho biết khoảng 80% hồ sơ H-1B mà công ty nộp trong năm tài chính gần nhất nhằm gia hạn hoặc thay đổi tình trạng thị thực cho nhân viên hiện tại, thay vì tuyển dụng lao động mới. Công ty cũng khẳng định trả lương cho nhân viên sử dụng thị thực H-1B ngang bằng với những người lao động khác đảm nhiệm công việc tương đương. Các cáo buộc của chính quyền Mỹ chưa đồng nghĩa với việc những doanh nghiệp bị nêu tên đã bị kết luận vi phạm.

Cùng ngày, ông Vance thông báo chính quyền Mỹ mở điều tra 9 trường đại học, trong đó có Harvard, Yale, Stanford, Đại học Brown và Viện Công nghệ Massachusetts (MIT). Theo giới chức Mỹ, cuộc điều tra nhằm làm rõ nghi vấn các trường lạm dụng thị thực dành cho người tham gia chương trình trao đổi để gây bất lợi cho tiền lương của người lao động Mỹ.

Các biện pháp mới cho thấy chính quyền Tổng thống Trump tiếp tục tăng cường giám sát các chương trình dành cho lao động nước ngoài và sinh viên quốc tế. Đối với các doanh nghiệp công nghệ và người lao động nước ngoài, đặc biệt là các chuyên gia Ấn Độ đang làm việc hoặc tìm kiếm cơ hội định cư tại Mỹ, việc đình chỉ PERM có thể làm gia tăng bất ổn về lộ trình xin thường trú.

Thanh Hằng