Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Thời sự

Ấm áp “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” năm 2026 cho đoàn viên, người lao động

Thanh Huê
Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

(Baothanhhoa.vn) - Chiều 4/2, công đoàn Công ty TNHH Giầy Rollsport Việt Nam tổ chức chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” năm 2026 cho đoàn viên, người lao động tại Nhà máy Thọ Xuân.

Ấm áp “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” năm 2026 cho đoàn viên, người lao động

Chiều 4/2, công đoàn Công ty TNHH Giầy Rollsport Việt Nam tổ chức chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” năm 2026 cho đoàn viên, người lao động tại Nhà máy Thọ Xuân.

Ấm áp “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” năm 2026 cho đoàn viên, người lao động

Đồng chí Nguyễn Văn Tý, Chủ tịch công đoàn Công ty TNHH Giầy Rollsport Việt Nam phát biểu khai mạc chương trình.

Tại chương trình, lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh, Công ty TNHH Giầy Rollsport Việt Nam đã trao quà cho 140 đoàn viên, công nhân lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo với tổng số tiền gần 100 triệu đồng.

Ấm áp “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” năm 2026 cho đoàn viên, người lao động

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh trao quà cho người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Ấm áp “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” năm 2026 cho đoàn viên, người lao động

Công ty TNHH Giầy Rollsport Việt Nam trao quà cho người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Đây là hoạt động thường niên mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện sự quan tâm, chăm lo của tổ chức công đoàn đối với đoàn viên, người lao động, đặc biệt là những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo, góp phần mang đến một cái Tết ấm áp, nghĩa tình cho công nhân lao động.

Ấm áp “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” năm 2026 cho đoàn viên, người lao động

Cũng tại chương trình, công đoàn Công ty TNHH Giầy Rollsport Việt Nam tổ chức thi gói bánh chưng và thuyết trình trang trí mâm ngũ quả cho công nhân lao động tại doanh nghiệp.

Thanh Huê

Từ khóa:

#Người lao động #Công đoàn #đoàn viên #Tết sum vầy #Việt nam #Chương trình #Công ty #Liên đoàn lao động tỉnh #Công nhân lao động #Thọ Xuân

Chủ đề Công đoàn Thanh Hoá

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Thường trực Tỉnh ủy gặp mặt nguyên lãnh đạo tỉnh, cán bộ lão thành cách mạng nhân dịp Tết Nguyên đán 2026

Thường trực Tỉnh ủy gặp mặt nguyên lãnh đạo tỉnh, cán bộ lão thành cách mạng nhân dịp Tết Nguyên đán 2026

Thời sự
(Baothanhhoa.vn) - Phát biểu tại buổi gặp mặt, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh bày tỏ mong muốn các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, cán bộ lão thành cách mạng tiếp tục quan tâm, ủng hộ và đóng góp công sức, trí tuệ, cùng Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp Nhân dân...
[Infographics] - Nhiều điểm mới quan trọng tại cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

[Infographics] - Nhiều điểm mới quan trọng tại cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

Thời sự
(Baothanhhoa.vn) - Cuộc bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031 là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước. Cuộc bầu cử lần này có nhiều điểm mới so với những lần trước như: ấn định ngày bầu cử sớm (15/3/2026), rút ngắn quy trình bầu cử từ...
Thường trực Tỉnh ủy gặp mặt đội ngũ trí thức, báo chí, văn nghệ sĩ và các lực lượng tiêu biểu

Thường trực Tỉnh ủy gặp mặt đội ngũ trí thức, báo chí, văn nghệ sĩ và các lực lượng tiêu biểu

Thời sự
(Baothanhhoa.vn) - Nhân dịp Tết nguyên đán Bính Ngọ 2026, sáng 6/2, Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hoá tổ chức gặp mặt thân mật đại biểu văn nghệ sĩ, cơ quan báo chí - xuất bản, trí thức, nhà khoa học, nhà giáo, bác sĩ, học sinh, vận động viên tiêu biểu trên địa bàn tỉnh.
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh