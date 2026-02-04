Ấm áp “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” năm 2026 cho đoàn viên, người lao động

Chiều 4/2, công đoàn Công ty TNHH Giầy Rollsport Việt Nam tổ chức chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” năm 2026 cho đoàn viên, người lao động tại Nhà máy Thọ Xuân.

Đồng chí Nguyễn Văn Tý, Chủ tịch công đoàn Công ty TNHH Giầy Rollsport Việt Nam phát biểu khai mạc chương trình.

Tại chương trình, lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh, Công ty TNHH Giầy Rollsport Việt Nam đã trao quà cho 140 đoàn viên, công nhân lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo với tổng số tiền gần 100 triệu đồng.

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh trao quà cho người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Công ty TNHH Giầy Rollsport Việt Nam trao quà cho người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Đây là hoạt động thường niên mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện sự quan tâm, chăm lo của tổ chức công đoàn đối với đoàn viên, người lao động, đặc biệt là những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo, góp phần mang đến một cái Tết ấm áp, nghĩa tình cho công nhân lao động.

Cũng tại chương trình, công đoàn Công ty TNHH Giầy Rollsport Việt Nam tổ chức thi gói bánh chưng và thuyết trình trang trí mâm ngũ quả cho công nhân lao động tại doanh nghiệp.

Thanh Huê