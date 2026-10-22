AI phát hiện lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng đe dọa hàng loạt website toàn cầu

Nhiều cơ quan chính phủ và doanh nghiệp trên thế giới đã tạm ngừng hoạt động các website để phòng ngừa nguy cơ tấn công mạng, sau khi hai lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng được phát hiện trong ngôn ngữ lập trình PHP, vốn được sử dụng rộng rãi trên Internet.

Theo các công ty an ninh mạng Wiz và Calif, những lỗ hổng này có thể ảnh hưởng đến khoảng 70% số website trên toàn cầu. Các lỗ hổng có thể cho phép tin tặc chiếm quyền kiểm soát máy chủ, truy cập hệ thống tệp hoặc cơ sở dữ liệu mà không cần mật khẩu, đồng thời cài đặt phần mềm độc hại và làm gián đoạn hoạt động của website.

Cơ quan An ninh quốc gia Mỹ (NSA) cùng ngày đã yêu cầu các tổ chức lập tức cập nhật bản vá bảo mật hoặc đưa những hệ thống dễ bị tấn công ra khỏi mạng nếu chưa thể khắc phục kịp thời. Trung tâm An ninh mạng quốc gia Anh, các cơ quan an ninh mạng của Liên minh châu Âu (EU), Australia và Nhật Bản cũng đưa ra khuyến cáo tương tự.

Tại Phần Lan, các dịch vụ web công cộng của chính phủ đã tạm thời ngừng hoạt động. Tại Hà Lan, một số website của cơ quan an ninh mạng quốc gia và Hạ viện cũng được đưa ngoại tuyến để phòng ngừa rủi ro. Pháp đã hạn chế truy cập một số trang web chính quyền địa phương, trong đó có website của cảnh sát Paris.

Trong khi đó, Quỹ Wikimedia, đơn vị vận hành bách khoa toàn thư trực tuyến Wikipedia, cũng thông báo tạm ngừng một số dịch vụ hỗ trợ để cập nhật bản vá.

Đáng chú ý, các lỗ hổng được phát hiện nhờ trí tuệ nhân tạo (AI). Công ty Calif tìm ra vấn đề hồi tháng 8 trong khuôn khổ chương trình kiểm tra mã nguồn PHP do OpenAI tài trợ, sử dụng mô hình GPT-5.6 Sol. Wiz sau đó phát hiện độc lập các lỗ hổng với sự hỗ trợ của những mô hình AI tiên tiến.

Các nhà phát triển PHP đã phát hành bản vá ngày 21/10, sớm hơn kế hoạch sau khi thông tin về lỗ hổng bị rò rỉ trên mạng xã hội. Quỹ PHP khuyến cáo người dùng cập nhật ngay lập tức, đồng thời đề nghị những hệ thống sử dụng phiên bản PHP 8.1 trở xuống nâng cấp lên phiên bản mới hơn.

Diễn biến này cho thấy AI đang mở ra khả năng phát hiện những điểm yếu bảo mật tồn tại lâu năm, nhưng cũng đặt ra thách thức lớn đối với các tổ chức trong việc cập nhật và bảo vệ hệ thống trước nguy cơ tấn công mạng.

Ngọc Liên