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Ai Cập đề nghị Quốc hội cho phép hỗ trợ bảo vệ Saudi Arabia

Thanh Hằng
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(Baothanhhoa.vn) - Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi ngày 17/10 tuyên bố nước này sẵn sàng thực hiện mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ Saudi Arabia nếu được Riyadh yêu cầu, trong bối cảnh các cuộc tấn công của lực lượng Houthi nhằm vào Saudi Arabia gia tăng. Cùng ngày, Quốc hội Ai Cập thông báo sẽ tổ chức phiên họp toàn thể vào ngày 18/10 theo đề nghị của Tổng thống.

Ai Cập đề nghị Quốc hội cho phép hỗ trợ bảo vệ Saudi Arabia

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Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi ngày 17/10 tuyên bố nước này sẵn sàng thực hiện mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ Saudi Arabia nếu được Riyadh yêu cầu, trong bối cảnh các cuộc tấn công của lực lượng Houthi nhằm vào Saudi Arabia gia tăng. Cùng ngày, Quốc hội Ai Cập thông báo sẽ tổ chức phiên họp toàn thể vào ngày 18/10 theo đề nghị của Tổng thống.

Ai Cập đề nghị Quốc hội cho phép hỗ trợ bảo vệ Saudi Arabia

Phát biểu tại lễ tốt nghiệp Học viện Quân sự Ai Cập, ông Sisi nhấn mạnh Cairo không thể chấp nhận việc an ninh và ổn định của Saudi Arabia bị đe dọa. Ông khẳng định Ai Cập không có ý định tấn công bất kỳ bên nào, nhưng sẵn sàng hành động để bảo vệ nước này nếu cần thiết.

Trong những ngày gần đây, lực lượng Houthi tại Yemen, vốn được Iran hậu thuẫn, đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào sân bay quốc tế Riyadh và tập đoàn dầu khí quốc gia Saudi Aramco. Các diễn biến này xảy ra trong bối cảnh giao tranh tái bùng phát giữa Houthi và các lực lượng được Saudi Arabia hậu thuẫn thuộc chính phủ Yemen được quốc tế công nhận, sau khi thỏa thuận ngừng bắn đổ vỡ.

Tổng thống Sisi cho biết Ai Cập sẽ hành động theo chỉ đạo của Quốc vương Saudi Arabia Salman bin Abdulaziz Al Saud và Thái tử Mohammed bin Salman. Ngày 15/9, Thái tử Mohammed bin Salman đã thăm Ai Cập để thảo luận với ông Sisi về nhiều vấn đề, trong đó có an ninh và hoạt động hàng hải trên Biển Đỏ, sau khi giao tranh tại Yemen tái diễn.

Ông Sisi cho biết việc triển khai các biện pháp hỗ trợ cần được Quốc hội Ai Cập phê chuẩn, đồng thời đề nghị triệu tập phiên họp khẩn cấp để cơ quan lập pháp cấp thẩm quyền cho chính phủ hành động nếu nhận được yêu cầu từ Saudi Arabia.

Quốc hội Ai Cập sau đó thông báo sẽ tổ chức phiên họp toàn thể vào 13 giờ ngày 18/10 (giờ GMT là 10 giờ cùng ngày), song chưa công bố chương trình nghị sự. Ai Cập và Saudi Arabia là những đối tác chiến lược và kinh tế thân thiết. Saudi Arabia cùng các quốc gia giàu dầu mỏ khác ở vùng Vịnh từng cung cấp cho Ai Cập hàng tỷ USD viện trợ, tiền gửi tại ngân hàng trung ương và các khoản đầu tư sau khi quân đội Ai Cập phế truất Tổng thống Mohamed Morsi năm 2013. Ai Cập cũng từng tham gia liên minh quân sự do Saudi Arabia dẫn đầu can thiệp vào Yemen năm 2015 nhằm hỗ trợ chính phủ nước này trong cuộc chiến chống lực lượng Houthi.

Thanh Hằng

Từ khóa:

#Quốc hội #Tập đoàn Dầu khí quốc gia #Bảo vệ #Hỗ trợ #Houthi #Phiên họp #Quốc vương saudi arabia #Thông báo

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