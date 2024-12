Agribank Bắc Thanh Hóa đồng hành cùng doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh

Bên cạnh việc ưu tiên đầu tư tín dụng đến hộ gia đình và cá nhân, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Bắc Thanh Hóa (Agribank Bắc Thanh Hóa) đã tích cực triển khai thực hiện nhiều giải pháp hỗ trợ, tăng cường khả năng tiếp cận vốn tín dụng cho các doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy sản xuất, kinh doanh hiệu quả, tạo việc làm cho nhiều lao động.

Agribank Bắc Thanh Hóa luôn đồng hành, hỗ trợ khách hàng phát triển sản xuất, kinh doanh hiệu quả.

Để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tiếp cận với nguồn vốn tín dụng, Agribank Bắc Thanh Hóa đã chủ động, linh hoạt triển khai thực hiện các giải pháp đẩy mạnh cung ứng vốn tín dụng phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh. Ngoài việc cho vay hỗ trợ lãi suất theo các chương trình của Chính phủ, Agribank Bắc Thanh Hóa còn là ngân hàng tiên phong trong việc thực hiện giảm lãi suất tiền vay, luôn có mức lãi suất cho vay thấp nhất tại thị trường theo đúng quy định của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước. Trong đó, ngân hàng tập trung cho vay các lĩnh vực ưu tiên, như: xuất khẩu, nông nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp nhỏ và vừa, công nghiệp hỗ trợ. Ngân hàng đã chủ động điều chỉnh giảm lãi suất cho vay, triển khai các chương trình tín dụng quy mô hơn 150.000 tỷ đồng với lãi suất cho vay thấp hơn từ 1% - 3% so với lãi suất thông thường để khuyến khích, hỗ trợ khách hàng sử dụng vốn...

Công ty CP Sản xuất và Thương mại Lam Sơn (thị xã Bỉm Sơn) đã hiện thực hóa mục tiêu sản xuất, kinh doanh hiệu quả từ nguồn vốn vay hỗ trợ lãi suất của Agribank. Ông Nguyễn Quang Quý, Chủ tịch HĐQT công ty, cho biết: “Ngành nghề kinh doanh của công ty là sản xuất các loại gạch xây dựng. Từ khi thành lập đến nay,

Agribank Bắc Thanh Hóa luôn là người bạn đồng hành mật thiết của doanh nghiệp. Hiện nay, công ty đang có dư nợ 30 tỷ đồng tại ngân hàng với lãi suất ưu đãi 5,2%/năm. Từ nguồn vốn vay của ngân hàng, doanh nghiệp đã đầu tư cơ sở vật chất, mua sắm nhiều thiết bị máy móc hiện đại nhằm nâng cao hoạt động sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm. Hàng năm, công ty xuất bán ra thị trường khoảng 80 triệu viên gạch các loại, mang lại nguồn thu ổn định. Doanh nghiệp đang tạo việc làm cho 240 lao động với mức thu nhập 10 triệu đồng/người/tháng.

Cũng từ nguồn vốn vay của

Agribank Bắc Thanh Hóa, Công ty TNHH Sản xuất thương mại Gia Bảo, xã Thành Long (Thạch Thành) đã mở rộng được quy mô sản xuất, phát triển sản xuất, kinh doanh hiệu quả. Ông Nguyễn Hoài Thương, Giám đốc công ty chia sẻ: “Trước đây do thiếu vốn sản xuất, doanh nghiệp chỉ sản xuất nhỏ lẻ. Với 26 tỷ đồng vốn vay với lãi suất ưu đãi của Agribank Bắc Thanh Hóa, doanh nghiệp đã đầu tư máy móc thiết bị, mở rộng dịch vụ thu mua, chế biến các sản phẩm gỗ răm, gỗ keo. Doanh thu của công ty tăng gấp 2 lần so với trước, tạo việc làm cho hàng trăm lao động với thu nhập ổn định và được tham gia bảo hiểm xã hội đầy đủ, kịp thời”.

Agribank Bắc Thanh Hóa hoạt động kinh doanh trên địa bàn TP Sầm Sơn, thị xã Bỉm Sơn và 6 huyện: Nga Sơn, Hậu Lộc, Hoằng Hóa, Thạch Thành, Hà Trung và Vĩnh Lộc. Với vai trò là ngân hàng thương mại Nhà nước, Agribank Bắc Thanh Hóa luôn tiên phong đồng hành cùng Chính phủ và ngành ngân hàng thực hiện các chính sách hỗ trợ nhiều chương trình tín dụng ưu đãi. Ngân hàng tăng cường công tác quảng bá, tiếp thị về các chương trình tín dụng, giúp doanh nghiệp tìm hiểu và lựa chọn gói tín dụng phù hợp. Cụ thể, ngân hàng đang triển khai thực hiện gói tín dụng 20.000 tỷ đồng lãi suất thấp hơn so với lãi suất thông thường 2,4%/năm dành cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu; gói tín dụng 15.000 tỷ đồng tài trợ các dự án đầu tư thuộc 6 ngành trọng điểm và lĩnh vực xanh với lãi suất 6%/năm; gói tín dụng 8.000 tỷ đồng trên lĩnh vực lâm sản, thủy sản với lãi suất thấp hơn so với mức lãi suất cho vay bình quân cùng kỳ hạn từ 1 - 2%/năm; hỗ trợ khách hàng doanh nghiệp nhỏ và vừa với lãi suất thấp hơn tối đa 1,5%/năm so với sàn lãi suất cho vay thông thường; ưu đãi kép “Đồng hành cùng doanh nghiệp xuất nhập khẩu năm 2024” gồm ưu đãi tín dụng và ưu đãi phi tín dụng... giúp doanh nghiệp giảm chi phí trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. Tính đến đầu tháng 12/2024, Agribank Bắc Thanh Hóa đang cho hơn 200 doanh nghiệp vay vốn với dư nợ đạt hơn 2.700 tỷ đồng với nhiều chương trình giảm lãi suất cho vay hỗ trợ doanh nghiệp, trong đó có chương trình ưu đãi hỗ trợ với mức lãi suất thấp nhất là 4%/năm.

Bên cạnh việc đầu tư vốn cho doanh nghiệp, Agribank Bắc Thanh Hóa còn cung ứng các dịch vụ tiện ích của ngân hàng hiện đại, bao gồm dịch vụ tài khoản, thanh toán thương mại biên giới; thanh toán song phương với các ngân hàng thương mại, Kho bạc Nhà nước; thu ngân sách Nhà nước với Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan, Kho bạc Nhà nước; thanh toán hóa đơn; chuyển khoản, thanh toán hóa đơn qua tin nhắn SMS; Internet

Banking; E-Mobile Banking, thanh toán trong nước và quốc tế cùng nhiều sản phẩm dịch vụ ngân hàng khác.

Bài và ảnh: Khánh Phương