71% người Mỹ cho rằng đất nước đang đi sai hướng dưới thời Tổng thống Trump

Ngày 18/10, có tới 71% người trưởng thành tại Mỹ cho rằng đất nước đang đi theo hướng sai lầm, trong khi tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Donald Trump giảm xuống còn 34%, mức thấp nhất trong nhiệm kỳ thứ hai của ông. Đây là kết quả cuộc thăm dò do NBC News Decision Desk công bố, trong bối cảnh các vấn đề kinh tế tiếp tục là mối quan tâm hàng đầu của cử tri trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3/11.

Theo khảo sát được thực hiện trực tuyến với 19.135 người trưởng thành từ ngày 28/9 đến 12/10, có 66% số người được hỏi không tán thành cách điều hành của Tổng thống Trump, trong đó 51% bày tỏ sự phản đối mạnh mẽ. Trong nhóm cử tri đã đăng ký, tỷ lệ ủng hộ ông Trump là 39%, trong khi 61% không tán thành.

Kết quả cũng cho thấy các ứng cử viên đảng Dân chủ đang dẫn trước các ứng cử viên đảng Cộng hòa với tỷ lệ 55% so với 45% trong câu hỏi về lựa chọn ứng viên Hạ viện. Tuy nhiên, cả hai đảng đều nhận được đánh giá chưa tích cực từ công chúng. Chỉ 43% người trưởng thành có thiện cảm với đảng Dân chủ, trong khi tỷ lệ này ở đảng Cộng hòa là 37%.

Kinh tế tiếp tục là vấn đề được quan tâm nhất, với 31% số người tham gia khảo sát lựa chọn lĩnh vực này. Chỉ 18% cho biết tình hình tài chính cá nhân được cải thiện trong 12 tháng qua, trong khi 44% nhận định tình hình xấu đi và 38% cho biết không có thay đổi đáng kể.

Về cách xử lý các vấn đề cụ thể, tỷ lệ tán thành cách ông Trump giải quyết lạm phát và chi phí sinh hoạt chỉ đạt 27%. Đối với cuộc chiến tại Iran, tỷ lệ ủng hộ cách xử lý của Tổng thống là 29%. Trong khi đó, an ninh biên giới và nhập cư là lĩnh vực nhận được mức tán thành cao nhất, ở mức 43%.

Có 67% người được hỏi cho rằng giá xăng là vấn đề nghiêm trọng đối với bản thân và gia đình. Khảo sát cũng ghi nhận những thay đổi trong chi tiêu, khi một số người cho biết phải điều chỉnh việc mua thực phẩm và cắt giảm các khoản chi không thiết yếu. Cuộc thăm dò do SurveyMonkey hỗ trợ thực hiện, với biên độ sai số ước tính khoảng 2,6 điểm phần trăm.

Lê Hà.