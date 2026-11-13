30 năm World Vision đồng hành cùng tỉnh Thanh Hóa

Sáng 13/11, Tổ chức World Vision International tại Việt Nam tổ chức kỷ niệm 30 năm đồng hành cùng tỉnh Thanh Hóa (1996-2026), với chủ đề “Vì trẻ em, Vì thay đổi tích cực, Vì cuộc sống trọn vẹn”. Dự hội nghị có đồng chí Lê Quang Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện các sở, ban, ngành và các địa phương thực hiện dự án.

Quang cảnh hội nghị.

Là một trong những tổ chức phi chính phủ nước ngoài có mặt đầu tiên tại tỉnh Thanh Hóa, trong 30 năm qua, World Vision đã huy động gần 64 triệu USD, hỗ trợ hơn 500.000 người dân, trong đó có trên 133.000 trẻ em tại các địa bàn khó khăn của tỉnh.

Các chương trình tập trung vào phát triển sinh kế, bảo vệ trẻ em, cung cấp nước sạch, ứng phó thiên tai và nâng cao năng lực cộng đồng. Đáng chú ý, Tổ chức đã hỗ trợ phát triển sinh kế cho hơn 19.500 hộ gia đình; hướng nghiệp, dạy nghề cho hơn 5.000 người; triển khai các chương trình chăm sóc, bảo vệ hơn 67.500 trẻ em và xây dựng 317 hệ thống cấp nước.

Đặc biệt, chương trình tài chính vi mô giai đoạn 2006-2026 đã thực hiện gần 46.900 khoản vay, với tổng số tiền giải ngân hơn 710 tỷ đồng, giúp người dân, nhất là phụ nữ và hộ nghèo miền núi có thêm nguồn lực phát triển sản xuất, cải thiện thu nhập.

Ông Doseba Sinay, Trưởng đại diện World Vision International tại Việt Nam phát biểu tại hội nghị.

Trong định hướng thời gian tới, World Vision xác định 5 lĩnh vực ưu tiên gồm chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng; nâng cao chất lượng giáo dục; bảo vệ trẻ em; cải thiện sinh kế, tăng khả năng chống chịu thiên tai và mở rộng tiếp cận nước sạch, vệ sinh môi trường.

Tổ chức cam kết hỗ trợ 5 triệu USD cho Chương trình Phát triển vùng “Sáu Thanh” giai đoạn 2026-2031, nâng tổng số chương trình phát triển vùng dài hạn tại Thanh Hóa lên 7 chương trình.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Quang Hùng phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Quang Hùng ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp tích cực, bền bỉ của tổ chức trong công tác giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội và nâng cao đời sống Nhân dân, nhất là tại các địa bàn miền núi khó khăn.

Trong giai đoạn phát triển mới, tỉnh Thanh Hóa mong muốn World Vision tiếp tục đồng hành, mở rộng hỗ trợ trong các lĩnh vực cải thiện sinh kế, bảo vệ trẻ em, chuyển giao khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, ứng phó biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường...

Tỉnh cam kết tiếp tục phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi để tổ chức triển khai hiệu quả các chương trình, dự án phù hợp với nhu cầu thực tiễn và định hướng phát triển của địa phương.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Quang Hùng trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân.

Lãnh đạo World Vision trao quà kỷ niệm cho Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Quang Hùng và Giám đốc Sở Ngoại vụ Trần Thị Thu Hằng.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Quang Hùng đã trao tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho Tổ chức World Vision International tại Việt Nam và hai cá nhân đã có thành tích đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thanh Hóa.

Minh Châu