100% cử tri thôn Hưng Long thống nhất giới thiệu 12 ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp

Chiều 4/2, tại Tổ dân cư thôn Hưng Long, UBND, Ủy ban MTTQ xã Nga Sơn tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với 12 ứng cử ĐBQH khóa XVI, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo cơ quan, đơn vị các ứng cử viên công tác, xã Nga Sơn cùng đông đảo cử tri thôn Hưng Long.

Toàn cảnh Hội nghị

Tại hội nghị, các cử tri được nghe giới thiệu tiểu sử tóm tắt của 12 ứng cử viên đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, trong đó có 1 ứng cử viên đại biểu HĐND, 6 ứng cử viên đại biểu HĐND trong xã; 5 ứng cử viên đại biểu HĐND ngoài xã. Thông qua tiêu chuẩn của đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND và những trường hợp không được ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND.

Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, các cử tri thôn Hưng Long bày tỏ sự tín nhiệm cao đối với các ứng cử viên đại biểu HĐND các cấp đang cư trú trên địa bàn. Cử tri đánh giá, những đồng chí được giới thiệu ứng cử đều là cán bộ có phẩm chất đạo đức tốt, có quá trình công tác, cống hiến lâu dài, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Qua đó, các cử tri cũng gửi gắm niềm tin với những người được giới thiệu ứng cử sẽ đại diện cho tiếng nói của Nhân dân; lắng nghe và kịp thời phản ánh tâm tư, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân.

Cử tri Đinh Văn Minh phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Thông qua hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các cấp có cơ sở đánh giá toàn diện, khách quan những người ứng cử để hiệp thương lập danh sách người đủ tiêu chuẩn, tiêu biểu, xứng đáng với tín nhiệm của cử tri tại hội nghị hiệp thương lần thứ ba.

Đồng chí Mai Văn Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã Sao Vàng phát biểu ý kiến.

Thay mặt các ứng cử viên, đồng chí Mai Văn Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã Sao Vàng cảm ơn những tình cảm tốt đẹp, sự tin tưởng mà cử tri dành cho các ứng cử viên. Nếu được cử tri tín nhiệm, bầu vào HĐND các cấp, các đại biểu sẽ nỗ lực phấn đấu, rèn luyện, gần gũi, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri để phản ánh với HĐND các cấp, cấp ủy, chính quyền địa phương và cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết. Các ứng cử viên sẽ tiếp thu ý kiến chân thành, thẳng thắn của cử tri để hoàn thiện bản thân, phấn đấu hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.

Kết thúc hội nghị, 100% cử tri thôn Hưng Long có mặt đã biểu quyết thông qua biên bản hội nghị và thống nhất giới thiệu 12 người ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Hương Hạnh