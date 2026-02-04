Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Thời sự

100% cử tri thôn Hưng Long thống nhất giới thiệu 12 ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp

Hương Hạnh
Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

(Baothanhhoa.vn) - Chiều 4/2, tại Tổ dân cư thôn Hưng Long, UBND, Ủy ban MTTQ xã Nga Sơn tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với 12 ứng cử ĐBQH khóa XVI, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

100% cử tri thôn Hưng Long thống nhất giới thiệu 12 ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp

Chiều 4/2, tại Tổ dân cư thôn Hưng Long, UBND, Ủy ban MTTQ xã Nga Sơn tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với 12 ứng cử ĐBQH khóa XVI, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo cơ quan, đơn vị các ứng cử viên công tác, xã Nga Sơn cùng đông đảo cử tri thôn Hưng Long.

100% cử tri thôn Hưng Long thống nhất giới thiệu 12 ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp

Toàn cảnh Hội nghị

Tại hội nghị, các cử tri được nghe giới thiệu tiểu sử tóm tắt của 12 ứng cử viên đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, trong đó có 1 ứng cử viên đại biểu HĐND, 6 ứng cử viên đại biểu HĐND trong xã; 5 ứng cử viên đại biểu HĐND ngoài xã. Thông qua tiêu chuẩn của đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND và những trường hợp không được ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND.

Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, các cử tri thôn Hưng Long bày tỏ sự tín nhiệm cao đối với các ứng cử viên đại biểu HĐND các cấp đang cư trú trên địa bàn. Cử tri đánh giá, những đồng chí được giới thiệu ứng cử đều là cán bộ có phẩm chất đạo đức tốt, có quá trình công tác, cống hiến lâu dài, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Qua đó, các cử tri cũng gửi gắm niềm tin với những người được giới thiệu ứng cử sẽ đại diện cho tiếng nói của Nhân dân; lắng nghe và kịp thời phản ánh tâm tư, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân.

100% cử tri thôn Hưng Long thống nhất giới thiệu 12 ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp

Cử tri Đinh Văn Minh phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Thông qua hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các cấp có cơ sở đánh giá toàn diện, khách quan những người ứng cử để hiệp thương lập danh sách người đủ tiêu chuẩn, tiêu biểu, xứng đáng với tín nhiệm của cử tri tại hội nghị hiệp thương lần thứ ba.

100% cử tri thôn Hưng Long thống nhất giới thiệu 12 ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp

Đồng chí Mai Văn Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã Sao Vàng phát biểu ý kiến.

Thay mặt các ứng cử viên, đồng chí Mai Văn Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã Sao Vàng cảm ơn những tình cảm tốt đẹp, sự tin tưởng mà cử tri dành cho các ứng cử viên. Nếu được cử tri tín nhiệm, bầu vào HĐND các cấp, các đại biểu sẽ nỗ lực phấn đấu, rèn luyện, gần gũi, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri để phản ánh với HĐND các cấp, cấp ủy, chính quyền địa phương và cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết. Các ứng cử viên sẽ tiếp thu ý kiến chân thành, thẳng thắn của cử tri để hoàn thiện bản thân, phấn đấu hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.

Kết thúc hội nghị, 100% cử tri thôn Hưng Long có mặt đã biểu quyết thông qua biên bản hội nghị và thống nhất giới thiệu 12 người ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Hương Hạnh

Từ khóa:

#Đại biểu HĐND #Cử tri #ĐBQH #Ứng cử viên #MTTQ các cấp #Đại biểu quốc hội #Nga Sơn #giới thiệu #Bí thư Đảng ủy #Chính quyền địa phương

Chủ đề Bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Thường trực Tỉnh ủy gặp mặt nguyên lãnh đạo tỉnh, cán bộ lão thành cách mạng nhân dịp Tết Nguyên đán 2026

Thường trực Tỉnh ủy gặp mặt nguyên lãnh đạo tỉnh, cán bộ lão thành cách mạng nhân dịp Tết Nguyên đán 2026

Thời sự
(Baothanhhoa.vn) - Phát biểu tại buổi gặp mặt, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh bày tỏ mong muốn các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, cán bộ lão thành cách mạng tiếp tục quan tâm, ủng hộ và đóng góp công sức, trí tuệ, cùng Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp Nhân dân...
[Infographics] - Nhiều điểm mới quan trọng tại cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

[Infographics] - Nhiều điểm mới quan trọng tại cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

Thời sự
(Baothanhhoa.vn) - Cuộc bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031 là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước. Cuộc bầu cử lần này có nhiều điểm mới so với những lần trước như: ấn định ngày bầu cử sớm (15/3/2026), rút ngắn quy trình bầu cử từ...
Thường trực Tỉnh ủy gặp mặt đội ngũ trí thức, báo chí, văn nghệ sĩ và các lực lượng tiêu biểu

Thường trực Tỉnh ủy gặp mặt đội ngũ trí thức, báo chí, văn nghệ sĩ và các lực lượng tiêu biểu

Thời sự
(Baothanhhoa.vn) - Nhân dịp Tết nguyên đán Bính Ngọ 2026, sáng 6/2, Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hoá tổ chức gặp mặt thân mật đại biểu văn nghệ sĩ, cơ quan báo chí - xuất bản, trí thức, nhà khoa học, nhà giáo, bác sĩ, học sinh, vận động viên tiêu biểu trên địa bàn tỉnh.
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh