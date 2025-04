Ý Đảng, lòng Dân trong mùa xuân đại thắng

Trong suốt hành trình 21 năm chống Mỹ, cứu nước, Nhân dân ta, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, đã kết thành một khối thống nhất, huy động tối đa sức mạnh tổng hợp toàn dân tộc, làm nên chiến thắng lịch sử, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Thắng lợi của Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975 không chỉ là một chiến thắng về mặt quân sự, mà còn là biểu tượng rực rỡ của ý Đảng, lòng dân trên dưới một lòng.

Ảnh minh họa.

Năm 1954, Mỹ hất cẳng Pháp, lập nên chế độ tay sai Ngô Đình Diệm ở miền Nam Việt Nam. Mỹ - Diệm đã thi hành ngay Chính sách “tố Cộng, diệt Cộng”, thông qua Luật 10/59 với cái gọi là “xét xử các tội ác chiến tranh chống lại chế độ Việt Nam Cộng hòa”, đưa ra các khẩu hiệu “Thà giết nhầm còn hơn bỏ sót”, “đồng tâm diệt cộng”, “tiêu diệt cán bộ nằm vùng”, “tiêu diệt cộng sản tận gốc”, lê máy chém đi khắp miền Nam, tiến hành vây ráp, đàn áp, khủng bố dã man Nhân dân tham gia cách mạng, công khai giết hại những người yêu nước, chiến sỹ cộng sản, đánh phá ác liệt các chi bộ đảng và cơ sở cách mạng.

Trước sức đánh phá, càn quét cực kỳ ác liệt của Mỹ - Ngụy, cách mạng miền Nam nằm trong máu lửa, chịu những tổn thất vô cùng nặng nề, lâm vào tình thế hiểm nghèo. Hàng chục nghìn cán bộ, đảng viên, quần chúng cách mạng bị địch bắt, tra tấn, giết hại, tù đầy...

Tuy nhiên, trong điều kiện khắc nghiệt ấy, quần chúng Nhân dân vẫn trung dũng, kiên cường, một lòng một dạ hướng về cách mạng, đi theo tiếng gọi thiêng liêng của Đảng, Bác Hồ kính yêu, vùng lên đấu tranh chống lại âm mưu thâm độc, xảo quyệt và những chính sách độc tài, phát xít của kẻ thù. Nhân dân đã luôn yêu thương, chở che, cưu mang đùm bọc, bảo vệ cán bộ, chiến sĩ tạo thành thế trận lòng dân, phát huy sức mạnh toàn dân đánh giặc, các cơ sở cách mạng hình thành và phát triển vững chắc nhờ dựa vào lòng dân. Xây dựng các kho, hầm bí mật, liên lạc, dò hỏi tình hình của địch và vận chuyển vũ khí chỉ là những người dân bình thường; những gia đình, tiệm ăn, quán nước, cửa hàng tạp hóa... Đó là những địa chỉ mật - nơi cất giấu và cung cấp vũ khí, nơi trú và ém quân, làm bàn đạp tổ chức tiến công địch. Dưới sự bố ráp gắt gao của kẻ thù, sự tra xét của hàng nghìn cảnh sát, sự soi mói của những tên mật vụ, chỉ điểm, nếu không có lòng dân, thì sẽ không có căn hầm nào đủ sâu, không có địa đạo nào đủ dài để che chở cho người chiến sĩ đi hết con đường cách mạng.

“Căn cứ lòng dân” xuất phát từ lòng yêu nước, từ sự đoàn kết toàn dân “muôn người như một” nguyện bước theo sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, trở thành bức thành đồng vững chắc mà không có đội quân xâm lăng nào có thể công phá được.

Nhờ vào những “căn cứ lòng dân” tưởng như vô hình nhưng lại vững chãi như thành đồng, cách mạng miền Nam đã vượt qua muôn vàn khó khăn, gian khổ, kiên cường kháng chiến, liên tiếp giành được những chiến công vang dội, làm nên đại thắng rực rỡ mùa xuân năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Đất nước thống nhất, non sông thu về một mối, Đảng thực hiện công cuộc hàn gắn vết thương chiến tranh, tái thiết đất nước trước bộn bề khó khăn, thử thách, sự bao vây, cấm vận, cô lập, chống phá điên cuồng của các thế lực thù địch. Trong gian khó, Đảng càng gắn bó máu thịt với Nhân dân, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tin dân, trọng dân, học dân, dựa vào dân, phát huy sức dân. Dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, Đảng, Nhà nước luôn đặt lên hàng đầu mục tiêu cốt yếu là chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân, vì lợi ích cơ bản, lâu dài, trực tiếp, trước mắt của người dân trong mọi chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước. Đảng cùng chung hơi thở và vận mệnh với Nhân dân, lắng nghe Nhân dân muốn gì, cần gì để đưa “hơi thở” của Nhân dân từ thực tiễn phong phú của cuộc sống vào trong các chủ trương, nghị quyết của Đảng mang lại sự đồng thuận, hài lòng trong Nhân dân.

Thực hiện chủ trương của Đảng, cùng với cả nước, Đảng bộ tỉnh luôn hết lòng, hết sức chăm lo đời sống Nhân dân, dựa vào Nhân dân, khoan thư sức dân, khơi dậy, phát huy nguồn lực trong dân bằng chính sách phù hợp, tạo động lực để Nhân dân thực sự là chủ thể của quá trình phát triển. Tỉnh đã tổ chức nhiều hình thức thích hợp, thu hút đông đảo quần chúng tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, đóng góp cho sự phát triển của tỉnh. Trước các vấn đề khó khăn, thử thách, Đảng bộ tỉnh không chùn bước, tìm kiếm trong thực tiễn cách mạng, trong sản xuất, trong đời sống lời giải đáp, tạo ra cách làm mới, mô hình mới, trong đó hết sức chú trọng các vấn đề bức xúc của dân, trực tiếp tìm lời giải với trách nhiệm cao, bằng sự năng động, sáng tạo, bằng các quyết định, chủ trương đúng đắn.

Đảng bộ tỉnh chú trọng việc phát huy trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trước Đảng, trước Nhân dân. Mọi cán bộ, đảng viên phải đặt mình trong sự giám sát của Nhân dân, nâng cao tinh thần trách nhiệm phục vụ Nhân dân, “dân là chủ” và “dân làm chủ”; nâng cao trách nhiệm, tinh thần cống hiến của đội ngũ cán bộ các cấp vì mục tiêu mang lại lợi ích của Nhân dân, coi lợi ích của Nhân dân là trên hết. Trước hết là sự tận tâm, lo lắng, quyết tâm xử lý, giải quyết những vấn đề nảy sinh liên quan đến cuộc sống và sinh kế của người dân, nổi bật là việc thực hiện có hiệu quả cuộc vận động hỗ trợ, giúp đỡ hộ nghèo, gia đình có công với cách mạng chưa có nhà ở, xóa nhà tạm, nhà dột nát, ổn định đời sống đồng bào sinh sống trên sông.

Bên cạnh đó, Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo nhanh, bền vững, xây dựng điển hình giảm nghèo nhanh, bền vững tại các huyện nghèo, huyện miền núi; đội ngũ cán bộ trong các cơ quan Nhà nước, chính quyền các cấp đã thực hiện quyết liệt, có hiệu quả chương trình tổng thể cải cách hành chính, đổi mới hoạt động quản lý, điều hành theo hướng hiệu lực, công khai, minh bạch, dân chủ vì Nhân dân phục vụ, thể hiện cao độ tinh thần nhiệt huyết, dám nghĩ, dám làm, nỗ lực, sáng tạo trong triển khai, thực hiện các đề án “Ổn định đời sống và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc Khơ mú”, “Ổn định sản xuất, đời sống và phát triển kinh tế - xã hội các bản dân tộc Mông”; tự giác, gương mẫu, thực hiện tác phong công việc “Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân.

Quán triệt sâu sắc cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ”, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quyết định 2543-QĐ/TU về quy chế đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội và Nhân dân trên địa bàn tỉnh, Chỉ thị số 21-CT/TU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Trên cơ sở đó, đội ngũ cán bộ các cấp đã tích cực, chủ động nắm tình hình cơ sở, tình hình Nhân dân, chỉ đạo thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, tăng cường tiếp xúc, đối thoại, giải quyết các khó khăn, vướng mắc, kiến nghị của Nhân dân, nhất là trong thực hiện các thủ tục về đất đai, thủ tục hành chính, phòng chống dịch bệnh, xây dựng nông thôn mới, thực hiện tốt việc lấy ý kiến tham gia của Nhân dân vào các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Uy tín của đội ngũ cán bộ các cấp, người đứng đầu ngày càng được nâng cao, được Nhân dân đồng tình, tin tưởng, ủng hộ.

“Ý Đảng, lòng dân” đã tạo nên sức mạnh to lớn để dân tộc Việt Nam làm nên đại thắng mùa Xuân năm 1975, thu non sông về một mối, đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội, tiến hành công cuộc đổi mới đất nước, đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Trong giai đoạn hiện nay, trước sự tác động và diễn biến phức tạp, khó lường của tình hình thế giới, khu vực, yếu tố “Ý Đảng - lòng dân” là một trong những vấn đề then chốt, có ý nghĩa quan trọng, góp phần tạo nên sức mạnh tổng hợp, quyết định thành công của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Đỗ Duy Đông

Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy