Phát huy truyền thống, xây dựng xã Hoằng Châu phát triển năng động và bền vững

Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Hoằng Châu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 là dấu mốc chính trị quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới của vùng đất giàu truyền thống cách mạng bên bờ sông Mã. Hơn bao giờ hết, sự đoàn kết, thống nhất về chính trị, tư tưởng và hành động trong Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân chính là nền tảng vững chắc, tạo động lực hiện thực hóa khát vọng xây dựng xã Hoằng Châu phát triển năng động, bền vững, đến năm 2030 có kết cấu hạ tầng theo hướng đô thị.

Ban Chấp hành Đảng bộ xã Hoằng Châu tổ chức hội nghị lần thứ I. Ảnh: Minh Hiền

Tự hào truyền thống, vững bước tương lai

Xã Hoằng Châu được thành lập trên cơ sở sáp nhập các xã: Hoằng Thắng, Hoằng Lưu, Hoằng Phong và Hoằng Châu cũ với tổng diện tích tự nhiên là 33,31km2, dân số hơn 33.800 người. Xã mới với không gian mở rộng hơn sẽ có nhiều thế mạnh phát triển khi mạng lưới giao thông cơ bản thuận lợi, trong tương lai sẽ có đường bộ ven biển chạy qua địa bàn với sự kỳ vọng nối liền đôi bờ sông Mã, kết nối với các đô thị du lịch của tỉnh. Xã còn “sở hữu” vùng nuôi trồng thủy sản với diện tích 1.023ha nội đê và ngoại đê - lợi thế phát triển nông nghiệp, mang lại giá trị kinh tế cao. Cùng với đó, địa phương có 8 di tích lịch sử văn hóa cách mạng; là quê hương của những hội vật truyền thống với tinh thần thượng võ, gắn kết cộng đồng, tạo nên bản sắc riêng cho vùng đất, con người Hoằng Châu.

Nhiệm kỳ 2020-2025, trong điều kiện có nhiều khó khăn, thách thức, song với tinh thần đoàn kết, thống nhất, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã nhà đã tập trung lãnh đạo, triển khai thực hiện đồng bộ hiệu quả các nhiệm vụ, đạt nhiều kết quả toàn diện trên các lĩnh vực. Kinh tế tiếp tục phát triển ổn định, duy trì mức tăng trưởng khá. Tổng giá trị sản xuất bình quân các xã trước khi thực hiện chủ trương sáp nhập thành xã Hoằng Châu giai đoạn 2021-2025 đều vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Thu nhập bình quân đầu người năm 2025 ước đạt 77,3 triệu đồng/năm.

Đáng chú ý, với sự vào cuộc đồng bộ trong thực hiện XDNTM, có 2 xã trước sáp nhập đã được công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao, kiểu mẫu; 2 xã đã cơ bản hoàn thành các tiêu chí NTM nâng cao; 11/30 thôn được công nhận thôn NTM kiểu mẫu. Từ các phong trào, địa phương đã huy động và sử dụng hiệu quả nguồn lực, từng bước đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật- xã hội, thay đổi diện mạo làng quê. Tổng huy động vốn đầu tư phát triển giai đoạn 2020-2025 đạt khoảng 3.141,7 tỷ đồng.

Công tác giáo dục, y tế, an sinh xã hội tiếp tục được chú trọng. Toàn xã có 5 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1; 7 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. Mạng lưới y tế cơ sở hoạt động có hiệu quả. Hệ thống thiết chế văn hóa được đầu tư, các di tích trên địa bàn được tu bổ, tôn tạo, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho người dân. Lĩnh vực quốc phòng - an ninh được củng cố vững chắc, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.

Xác định rõ 4 nhiệm vụ trọng tâm, 2 khâu đột phá

Từ ngày 1/7/2025, bộ máy chính quyền xã Hoằng Châu chính thức vận hành theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, đánh dấu bước chuyển quan trọng về tổ chức và điều hành. Đảng bộ xã gồm 59 tổ chức cơ sở Đảng với 1.140 đảng viên đã khẩn trương ổn định tổ chức, ban hành quy chế, phân công nhiệm vụ rõ người, rõ việc. Vai trò của đội ngũ cán bộ chủ chốt được phát huy rõ nét, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, năng động, quyết liệt, kịp thời tháo gỡ khó khăn ở cơ sở. Sự chủ động ấy là nền tảng giúp bộ máy mới nhanh chóng bắt nhịp, vận hành thông suốt, triển khai tốt các nhiệm vụ trong bối cảnh phân cấp, phân quyền mạnh mẽ.

Cánh đồng nuôi trồng thủy sản ứng dụng công nghệ cao ở xã Hoằng Châu. Ảnh: Minh Hiền

Công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 được tiến hành bài bản, toàn diện, từ việc tổng kết thực hiện nghị quyết nhiệm kỳ 2020-2025 của các địa phương trước sáp nhập đến việc đánh giá thuận lợi, khó khăn, tổ chức lấy ý kiến cán bộ, đảng viên và Nhân dân để tập trung xây dựng văn kiện trình đại hội nhiệm kỳ mới với định hướng, mục tiêu toàn diện, đồng bộ và sát thực tiễn. Phương hướng đặt ra đó là, phát huy mạnh mẽ tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh, giá trị văn hóa, con người và sức mạnh đoàn kết toàn dân, phát triển kinh tế nhanh và bền vững trên cơ sở ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, phấn đấu đến năm 2030 xã Hoằng Châu có kết cấu hạ tầng theo hướng đô thị.

Văn kiện trình Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2025-2030 đã xác định rõ 4 nhiệm vụ trọng tâm, 2 khâu đột phá. Thứ nhất, xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng, rà soát, bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ theo hướng quan tâm sử dụng đối với cán bộ có năng lực nổi trội, có trách nhiệm, tâm huyết với công việc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Thứ hai, tận dụng tiềm năng, lợi thế về tự nhiên, phát triển nuôi trồng thủy sản công nghệ cao, thân thiện môi trường, trong đó, tập trung đầu tư hạ tầng vùng nuôi trồng thủy sản trọng điểm; hỗ trợ các chủ trang trại tham gia chương trình xúc tiến thương mại, xây dựng thương hiệu và đưa vào các kênh phân phối hiện đại để nâng cao giá trị. Thứ ba, tiếp tục bảo tồn và phát huy giá trị hệ thống di tích lịch sử - văn hóa, lễ hội truyền thống gắn với truyền thống hiếu học, yêu nước, cách mạng của vùng đất Hoằng Châu, góp phần bồi đắp niềm tự hào, khơi dậy tinh thần trách nhiệm, khát vọng xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Thứ tư, tập trung đầu tư cho giáo dục, nâng cao chất lượng trường đạt chuẩn quốc gia, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông theo tiêu chí của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các tiêu chí kiểm định chất lượng giáo dục gắn với xã XDNTM nâng cao. Hai khâu đột phá tập trung phát triển kết cấu hạ tầng và chuyển đổi số, trọng tâm là xây dựng cơ sở dữ liệu về đất đai.

Văn kiện trình đại hội cũng chỉ rõ những kết quả nổi bật, hạn chế còn tồn tại và nguyên nhân, đồng thời định hướng phát triển xã Hoằng Châu trong 5 năm tới với nhiều giải pháp cụ thể, như: Đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức cho cán bộ, đảng viên, khơi dậy tinh thần tự giác tu dưỡng, rèn luyện và ý thức trách nhiệm trước Đảng, trước Nhân dân. Nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền xã theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, xây dựng bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Xây dựng, phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số, thực hiện mục tiêu 100% các cơ quan Nhà nước tiếp nhận, xử lý công việc của người dân, doanh nghiệp trên môi trường mạng. Lãnh đạo, chỉ đạo và phối hợp lập kế hoạch quy hoạch chung xã, quy hoạch đô thị, làm cơ sở thu hút và triển khai các công trình, dự án trên địa bàn xã, huy động các nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng NTM theo hướng đồng bộ và hiện đại.

Tin tưởng rằng, với phương châm “Đoàn kết - Trách nhiệm - Sáng tạo - Phát triển”, sự đồng thuận từ ý Đảng đến lòng dân, Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ I sẽ thành công tốt đẹp, mở ra chương mới cho sự phát triển, xứng đáng với niềm tin, khát vọng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân nơi vùng quê giàu truyền thống lịch sử, văn hóa, cách mạng Hoằng Châu.

Những chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2030 Phấn đấu kết nạp 171 đảng viên/5 năm; tỷ lệ đảng bộ, chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ bình quân hằng năm đạt từ 90% trở lên... Tốc độ tăng tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn bình quân hằng năm đạt 12% trở lên; thu nhập bình quân đầu người/năm đến năm 2030 đạt 102 triệu đồng trở lên. Tổng sản lượng lương thực bình quân hằng năm đạt 11.519,4 tấn; giá trị sản phẩm trên một ha đất trồng trọt và nuôi trồng thủy sản đến năm 2030 đạt 428,5 triệu đồng. Vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn trong 5 năm đạt từ 495 tỷ đồng. Tỷ lệ tăng thu ngân sách bình quân hằng năm đạt 7% trở lên. Tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 98,4%. Tỷ lệ trường công lập đạt chuẩn quốc gia đến năm 2030 đạt 100%, trong đó có 80% đạt chuẩn mức độ II.

Lê Huy Lượng

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hoằng Châu