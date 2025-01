Xuất khẩu của Việt Nam sang Indonesia đạt mức cao nhất từ trước đến nay

Theo đại diện Thương vụ Việt Nam tại Indonesia, năm 2024 ghi nhận nhiều điểm sáng tích cực trong quan hệ thương mại Việt Nam-Indonesia với giá trị kim ngạch xuất nhập khẩu song phương tiếp tục tăng trưởng nhanh, hướng gần đạt mục tiêu kim ngạch song phương 18 tỷ USD vào năm 2028 mà Lãnh đạo cấp cao hai nước đã đề ra.

Điểm nổi bật là kim ngạch thương mại song phương cũng như kim ngạch xuất khẩu của VIệt Nam đạt mức cao nhất từ trước tới nay, tăng trưởng xuất khẩu của Việt Nam sang Indonesia ở mức hai con số.

Dẫn số liệu thống kê của Hải quan Việt Nam, đại diện Thương vụ Việt Nam tại Indonesia thông tin, ước cả năm 2024, tổng kim ngạch song phương giữa hai nước đạt ít nhất 16 tỷ USD, trong đó xuất khẩu của Việt Nam ước đạt hơn 6 tỷ USD, mức cao nhất từ trước tới nay. Kim ngạch thương mại song phương ghi nhận sự tăng trưởng nhanh chóng trong vòng 04 năm trở lại đây từ mức 8,07 tỷ USD năm 2020 lên mức 16 tỷ của năm 2024.

Bên cạnh đó, tăng trưởng xuất khẩu cao hơn nhập khẩu, từng bước góp phần thu hẹp thâm hụt thương mại giữa hai nước. Trong giai đoạn 2021-2024 ghi nhận sự chuyển dịch thu hẹp về mức thâm hụt thương mại do tăng trưởng xuất khẩu cao hơn nhập khẩu, đặc biệt trong năm 2023 và 2024.

“Tăng trưởng xuất khẩu bình quân trong 02 năm này ghi nhận ở mức 16,9%/năm trong khi nhập khẩu tăng trưởng 4,8%/năm. Mức thâm hụt đã giảm từ 5,12 tỷ USD năm 2022 xuống còn khoảng 3,76 tỷ USD trong 11 tháng năm 2024,” đại diện Thương vụ cho hay.

Chi tiết hơn, xuất khẩu nhóm hàng nông sản tăng trưởng ấn tượng, gạo là nhóm hàng có kim ngạch xuất khẩu cao nhất. Cụ thể, tổng lượng xuất khẩu gạo của Việt Nam sang thị trường này trong 11 tháng năm 2024 đạt 1.130.339 tấn, đạt giá trị 679 triệu USD, tăng 6,2% về lượng và 10,4% về giá trị.

Mặc dù Indonesia cũng là một trung tâm sản xuất và xuất khẩu càphê lớn của thế giới, tuy nhiên nhu cầu nhập khẩu càphê Việt Nam của nước này trong 11 tháng 2024 tăng tới 74% với giá trị kim ngạch xuất khẩu đạt 203,34 triệu USD, góp phần quan trọng trong gia tăng kim ngạch xuất khẩu của nhóm hàng nông sản.

Song song đó, tổng kim ngạch xuất khẩu của nhóm hàng dệt may, nguyên phụ liệu trong 11 tháng 2024 đạt 887,48 triệu USD, tăng 21% so với cùng kỳ năm 2023, chiếm tỷ trọng 15,6% tổng kim ngạch xuất khẩu trong kỳ. Sự tăng trưởng hai con số của nhóm hàng dệt may trong bối cảnh phải chịu các biện pháp phòng vệ thương mại cho thấy tính cạnh tranh cao của các sản phẩm dệt may tại thị trường Indonesia.

Đáng chú ý, xe ôtô điện của Việt Nam (Vinfast) lần đầu xuất khẩu sang thị trường Indonesia, góp phần tăng tính bền vững của kim ngạch xuất khẩu Việt Nam, giảm thâm hụt thương mại về nhóm hàng ôtô và phụ tùng. Giá trị xuất khẩu nhóm hàng phương tiện vận tải và phụ tùng trong 11 tháng 2024 đạt 379 triệu USD, tăng 21,8% so với cùng kỳ năm 2023.

Theo đại diện Thương vụ, đóng góp vào sự tăng trưởng tích cực của xuất khẩu Việt Nam sang thị trường Indonesia trong năm 2024 là nỗ lực bền bỉ của các doanh nghiệp, hiệp hội ngành nghề Việt Nam bất chấp nhiều rào cản phi thuế quan từ thị trường lớn nhất Đông Nam Á này với việc chủ động xúc tiến quảng bá, thâm nhập thị trường, các chương trình xúc tiến thương mại hiệu quả như: Vietnam Sourcing 2024, tổ chức các buổi hội thảo thông tin giới thiệu thị trường Indonesia, quy định Halal Indonesia, phối hợp các hiệp hội tổ chức các phiên kết nối giao thương, đầu tư tại thị trường Indonesia./.

Theo TTXVN