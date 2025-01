Hành trình 10 năm cho những gắn kết vững bền

Được tổ chức lần đầu tiên vào tháng 12/2015, xuyên suốt một thập kỷ với chuỗi các hoạt động thiết thực, ý nghĩa và có sức lan tỏa sâu rộng, “Tháng trí ân khách hàng” đã góp phần tạo sợi dây gắn kết bền vững giữa ngành điện với cấp ủy, chính quyền, các sở, ban, ngành, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và từng người dân. Sợi dây bền chặt này chính là tiền đề quan trọng để đưa nguồn điện ngày càng vươn xa và lan tỏa ánh sáng đến muôn nơi.

Song hành cùng sự phát triển của quê hương, đất nước

Phương hướng phát triển lâu dài của ngành điện nước ta được xác định tại Hội nghị Trung ương 7 (khóa III). Trong đó nêu rõ: “Điện lực và nhiên liệu là cơ sở động lực của nền đại công nghiệp cơ khí và các ngành kinh tế quốc dân”. Muốn phát triển các ngành kinh tế, trước hết phải phát triển công nghiệp điện lực và nhiên liệu. Điện lực và nhiên liệu còn rất cần thiết cho việc phục vụ đời sống Nhân dân. Cuộc cách mạng về kỹ thuật càng phát triển, thì nhu cầu điện lực và nhiên liệu càng tăng lên rất nhiều. Vì vậy, chúng ta phải đưa điện lực đi trước một bước và đẩy mạnh các ngành công nghiệp khai thác nhiên liệu".

EVN huy động sức mạnh tập thể của toàn ngành cùng chung sức, đồng lòng, quyết tâm đưa Dự án Đường dây 500kV mạch 3 về đích đúng tiến độ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Thực hiện sứ mệnh “điện đi trước một bước”, với tinh thần “Tổ quốc cần điện như cơ thể cần máu”, cán bộ, nhân viên ngành điện đã đoàn kết, dũng cảm, sáng tạo trong lao động sản xuất và chiến đấu, cố gắng nỗ lực từng ngày để “ánh điện không bao giờ tắt” phục vụ phát triển của đất nước. Hạ tầng cung cấp điện đã được đầu tư phát triển mạnh mẽ về quy mô và mức độ hiện đại cả 3 khâu phát điện, truyền tải và phân phối kinh doanh điện. Hiện nay, tổng công suất nguồn điện đạt trên 60.000MW, xếp thứ 2 khu vực Đông Nam Á, thứ 23 trên thế giới. Cơ cấu nguồn điện gồm đủ các loại hình thủy điện, nhiệt điện than, nhiệt điện dầu, tuabin khí, đặc biệt năng lượng tái tạo (điện gió, điện mặt trời, điện sinh khối) đã chiếm tỷ trọng cao trong hệ thống. Hệ thống lưới điện vươn rộng toàn bộ đất nước, bảo đảm cung cấp điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và đời sống của Nhân dân. Đặc biệt, sự phát triển không ngừng của ngành điện đã góp phần đáng kể trong việc xoá đói giảm nghèo, mang lại diện mạo mới cho khu vực nông thôn, góp phần giữ gìn an ninh chính trị, bảo vệ chủ quyền biên giới, hải đảo.

Gắn kết vì mục tiêu chung

Khách hàng từ doanh nghiệp đến từng hộ gia đình đã tích cực đồng hành cùng ngành điện hưởng ứng, tham gia các hoạt động nằm trong chương trình sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả.

Trên hành trình 70 năm xây dựng và phát triển, để có được thành tựu như ngày hôm nay, chỉ nỗ lực của ngành điện thôi là chưa đủ. Thành quả này có được chính là sự ủng hộ, đồng hành, sẻ chia của cấp ủy, chính quyền địa phương; các sở, ban, ngành trung ương và địa phương; các đơn vị, doanh nghiệp và Nhân dân. Để sự gắn kết này thêm bền chặt, chương trình “Tháng tri ân khách hàng” lần đầu tiên được Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) triển khai vào tháng 12/2015 trên phạm vi toàn quốc.

Các hoạt động thể hiện sự tri ân của EVN tới khách hàng gồm tổng hợp các hoạt động sản xuất, kinh doanh, truyền tải, phân phối, an sinh xã hội... Đối tượng của chương trình tháng “Tri ân khách hàng” là tất cả các khách hàng đang sử dụng điện do EVN cung cấp (doanh nghiệp, hộ sản xuất kinh doanh, hộ tiêu dùng cá thể), các đối tác đang là nhà cung cấp trang thiết bị điện, dịch vụ tư vấn, hỗ trợ, bán điện cho EVN, các đối tác đầu tư, cho vay vốn các dự án của EVN.

Để tạo sức lan tỏa rộng khắp, mạnh mẽ trong toàn xã hội, EVN còn tổ chức các hoạt động thăm hỏi, hỗ trợ các hộ nghèo, người già neo đơn không có người nương tựa, các gia đình chính sách, các cháu nhỏ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn; tri ân các Mẹ Việt Nam Anh hùng do Tập đoàn và đơn vị đang phụng dưỡng; sửa chữa, lắp đặt mới hệ thống điện sinh hoạt cho các hộ nghèo, gia đình chính sách, hỗ trợ các hộ nghèo, chính sách thay thế đèn chiếu sáng bằng đèn LED tiết kiệm điện; phối hợp với Tỉnh đoàn một số địa phương triển khai các chương trình thắp sáng đường quê trên địa bàn; tổ chức chương trình hiến máu nhân đạo...

Giám đốc Công ty Điện lực Thanh Hóa Hoàng Hải (bên phải) tặng giấy khen cho khách hàng là doanh nghiệp có thành tích xuất sắc trong công tác quản lý nhu cầu điện (DSM).

Năm 2024, chương trình “Tháng tri ân khách hàng” đánh dấu mốc hành trình 10 năm nỗ lực hành động bằng cả tấm lòng của EVN cho việc tạo dựng nên những điều tốt đẹp. Điều tốt đẹp đó chính là sự gắn kết bền chặt, sự hợp tác hiệu quả, thấu hiểu và đồng hành... tất cả vì mục tiêu xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phát triển, đời sống Nhân dân ngày càng nâng cao.

Lan tỏa hình ảnh đẹp trên mảnh đất xứ Thanh

Tháng tri ân khách hàng năm 2024, Công ty Điện lực Thanh Hóa triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa, có sức lan tỏa rộng lớn trong cộng đồng, khách hàng và người dân.

Tiếp nối chương trình “Tháng tri ân khách hàng” được triển khai trong suốt 9 năm qua, những ngày này, Công ty Điện lực Thanh Hóa và các đơn vị Điện lực trực thuộc đang triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa trên địa bàn toàn tỉnh. Với chủ đề “Đồng hành cùng khách hàng sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả”, năm 2024, Công ty Điện lực Thanh Hóa dành nguồn kinh phí gần 500 triệu đồng để triển khai “Tháng tri ân khách hàng”. Trọng tâm là bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định và nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng; tổ chức Hội nghị khách hàng để lắng nghe ý kiến phản ánh của khách hàng, giải đáp thắc mắc, kết hợp tư vấn sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả; triển khai các chương trình cấp điện mới, hỗ trợ sửa chữa, kiểm tra, bảo dưỡng tư vấn, hướng dẫn miễn phí về hệ thống điện của khách hàng; miễn phí lắp đặt công tơ, vệ sinh trạm biến áp cho các doanh nghiệp, hỗ trợ thí nghiệm máy biến áp của khách hàng; tăng cường hướng dẫn, tuyên truyền tới khách hàng về sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả...

Ban Giám đốc cùng các phòng/ban, bộ phận liên quan, đơn vị trực thuộc đã thành lập các đoàn trực tiếp đến thăm, tặng quà khách hàng sản xuất công nghiệp, hộ tiêu thụ điện lớn đã tích cực tham gia, phối hợp với Công ty thực hiện điều chỉnh phụ tải (DR), góp phần vận hành ổn định hệ thống điện, bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.

Cùng với đó, Công ty đã tổ chức chương trình “Uống nước nhớ nguồn”, thăm hỏi, tặng quà, tri ân 3 Mẹ Việt Nam anh hùng, thân nhân liệt sỹ ngành điện do đơn vị nhận phụng dưỡng trọn đời. Chương trình “thắp sáng niềm tin”, trao tặng 400 phần quà cho các gia đình khó khăn, người già neo đơn, gia đình chính sách; tặng 400 phần quà cho học sinh học sinh nghèo vượt khó; tặng 1000 phần quà cho các gia đình khó khăn tại các thôn, bản thuộc vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn.

Ông Nghiêm Đình Sơn, Chủ tịch Công đoàn, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Thanh Hóa (người đứng thứ 2 từ phải sang trong ảnh) thăm hỏi, động viên và tặng quà người lao động đang công tác tại Điện lực Hoằng Hóa.

Cũng trong tháng Tri ân khách hàng 2024, Công ty Điện lực Thanh Hóa đã ủng hộ 10 suất quà Tết để trao cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn do Công đoàn ngành Công Thương phát động. Thăm hỏi, động viên và tặng quà cho CBCNV, NLĐ bị ốm đau bệnh tật trong đơn vị.

Từ tấm lòng đến tấm lòng, “Tháng tri ân khách hàng” không chỉ là một chương trình, quan trọng hơn, đó còn là sợi dây tạo sự gắn kết bền chặt giữa ngành điện với khách hàng, người dân và cả cộng đồng để chúng ta cùng chung tay làm nên những điều kỳ diệu, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc!

Hùng Mạnh (PC Thanh Hóa)