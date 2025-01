Xuân về trên đất Châu Thường

Năm 2024, Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân các dân tộc huyện Thường Xuân thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) với những khó khăn, thuận lợi đan xen. Nhưng bằng tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu của cấp ủy, chính quyền, sự vào cuộc của các ngành, đoàn thể, sự tham gia tích cực của Nhân dân các dân tộc, KT-XH, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đạt được nhiều kết quả tích cực, toàn diện trên các lĩnh vực.

Cầu Tổ Rồng được đầu tư xây dựng, góp phần phát triển KT-XH xã Xuân Cao và các xã lân cận ở Thường Xuân. Ảnh: K.C

Tốc độ tăng giá trị sản xuất ước đạt 6% (đứng thứ 17 toàn tỉnh và đứng thứ 4 các huyện miền núi). Cơ cấu ngành kinh tế chuyển dịch theo hướng giảm tỷ trọng nông nghiệp, tăng dần tỷ trọng dịch vụ và công nghiệp - xây dựng. Tổng huy động vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt 1.525 tỷ đồng, vượt 1,7% kế hoạch (KH), tăng 8,2% so với cùng kỳ. Trong năm, đã thu hút đầu tư trực tiếp 2 dự án, với tổng mức đầu tư 364 tỷ đồng. Sản lượng lương thực có hạt đạt 36.295 tấn, vượt 6,75%. Cơ cấu cây trồng, vật nuôi chuyển dịch theo hướng nâng cao hiệu quả kinh tế. Công tác phòng, chống thiên tai được triển khai khẩn trương, chủ động theo phương châm “bốn tại chỗ”, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản do bão, lũ gây ra. Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt 1.660,6 tỷ đồng, vượt 98,7% KH tỉnh giao. Thu nhập bình quân đầu người ước đạt 40,6 triệu đồng/người/năm, vượt KH.

Trong năm, huyện đã huy động được 1.226,8 tỷ đồng để XDNTM. Đến nay, đã có 7 xã đạt chuẩn NTM. Có 14 sản phẩm được công nhận OCOP. Công tác lập, phê duyệt các quy hoạch được đẩy nhanh tiến độ...

Văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục có nhiều chuyển biến tích cực, an sinh xã hội được đảm bảo; đời sống Nhân dân cơ bản ổn định. Hoạt động du lịch phục hồi mạnh mẽ, đã đón hơn 250.000 lượt khách, doanh thu ước đạt 40 tỷ đồng, tăng 56,9% so với cùng kỳ. Huyện đã tổ chức thành công Tuần lễ văn hóa, thể thao, du lịch của huyện kết hợp tổ chức Hội chợ Thương mại và Du lịch miền Tây Thanh Hóa 2024. Chất lượng giáo dục đại trà chuyển biến tích cực, giáo dục mũi nhọn giữ vững ở tốp đầu 11 huyện miền núi. Công tác giảm nghèo được tập trung chỉ đạo, vì thế trong năm đã giải quyết việc làm mới cho 2.325 lao động, đào tạo nghề cho 2.000 lượt người. Quốc phòng - an ninh được đảm bảo, an ninh trật tự, an ninh biên giới, an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo và trật tự, an toàn xã hội luôn ổn định. Công tác xây dựng Đảng, phát triển đảng viên mới luôn được quan tâm. Trong năm, Đảng bộ huyện kết nạp 200 quần chúng ưu tú vào Đảng, vượt KH tỉnh giao. Huyện đã tích cực triển khai việc xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở theo Chỉ thị số 22-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Năm 2025, Đảng bộ, chính quyền huyện Thường Xuân xác định là năm cuối thực hiện KH phát triển KT-XH, giai đoạn 2021-2025, vừa phải chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội Đảng bộ huyện Thường Xuân lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2025-2030. Do đó, cấp ủy, chính quyền tiếp tục tăng cường công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, “điểm nghẽn” trên các lĩnh vực; đẩy mạnh phát triển kinh tế, thực hiện có hiệu quả các chương trình KT-XH, chương trình trọng tâm, khâu đột phá mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Thường Xuân, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra... Phấn đấu tốc độ tăng giá trị sản xuất đạt 7,58%; sản lượng lương thực có hạt đạt 34.000 tấn trở lên; huy động nguồn vốn đầu tư phát triển đạt 1.600 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt 50 triệu đồng/năm; 90% tổ chức cơ sở đảng trở lên hoàn thành tốt nhiệm vụ, không có tổ chức cơ sở đảng yếu kém...

Với quyết tâm cao, chung sức, đồng lòng, tin rằng năm 2025 Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc huyện Thường Xuân sẽ hoàn thành thắng lợi các KH, mục tiêu đã đề ra.

Cầm Bá Lâm

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy,

Chủ tịch HĐND huyện Thường Xuân