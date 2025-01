Xử phạt chủ cơ sở bánh cốm nổi tiếng Nguyên Ninh

Ủy ban Nhân dân quận Ba Đình đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính 40 triệu đồng đối với ông Nguyễn Duy Anh, chủ cơ sở sản xuất bánh cốm Nguyên Ninh, số 11 phố Hàng Than.

Đoàn liên ngành kiểm tra nhãn sản phẩm bánh cốm Nguyên Ninh (11 Hàng Than, quận Ba Đình).

Ngày 6/1, Ủy ban Nhân dân quận Ba Đình ban hành Quyết định số 22/QĐ-XPHC xử phạt vi phạm hành chính đối với chủ cơ sở sản xuất bánh cốm gia truyền Nguyên Ninh (số 11 phố Hàng Than, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình) về các hành vi vi phạm.

Theo đó, Ủy ban Nhân dân quận xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Duy Anh, chủ cơ sở sản xuất bánh cốm gia truyền Nguyên Ninh vì các hành vi vi phạm theo Nghị quyết số 49/2024/NQ-HĐND ngày 12/12/2024 của Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội quy định mức tiền phạt đối với một số hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố.

Trong đó có các vi phạm về: Quy trình sản xuất thực phẩm không theo nguyên tắc một chiều từ nguyên liệu đầu vào cho đến sản phẩm cuối cùng; khu vực sản xuất, kho chứa thực phẩm, nguyên liệu, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm có côn trùng, động vật gây hại xâm nhập; khu vực chứa đựng, kho bảo quản không có hoặc không đầy đủ giá kệ, biển tên, nội quy, quy trình, chế độ vệ sinh; sử dụng người tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm mà không mang đầy đủ bảo hộ lao động theo quy định.

Với các hành vi vi phạm nêu trên, chủ cơ sở sản xuất bánh cốm gia truyền Nguyên Ninh bị xử phạt tổng cộng 40 triệu đồng.

Ủy ban Nhân dân quận Ba Đình yêu cầu các phòng chuyên môn, phường Trúc Bạch tăng cường kiểm tra, giám sát việc khắc phục các vi phạm của chủ cơ sở và yêu cầu cơ sở thực hiện nghiêm các quy định pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm.

Theo nguồn tin từ quận Ba Đình, chủ cơ sở sản xuất bánh cốm gia truyền Nguyên Ninh đã nộp phạt theo quyết định, đồng thời cung cấp toàn bộ hồ sơ về sản xuất kinh doanh, an toàn thực phẩm theo quy định.

Trước đó, chiều 2/1, đoàn kiểm tra liên ngành công tác an toàn thực phẩm số 1 của thành phố Hà Nội ra quân kiểm tra việc bảo đảm an toàn thực phẩm Tết tại cơ sở sản xuất bánh cốm gia truyền Nguyên Ninh (địa chỉ 11 Hàng Than, quận Ba Đình) đã phát hiện nhiều vi phạm về an toàn thực phẩm. Đoàn kiểm tra đã yêu cầu cơ sở tạm dừng hoạt động để khắc phục ngay những tồn tại.

Theo TTXVN