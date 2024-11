Xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân cố tình gây khó khăn, cản trở, thiếu trách nhiệm làm chậm tiến độ thi công, giải ngân vốn đầu tư công

Tại Thông báo số 235/TB-UBND, ngày 1/11/2024 của UBND tỉnh về kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại hội nghị toàn tỉnh về đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2024 có nội dung nêu “...Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong giải ngân vốn đầu tư công, kiên quyết xử lý nghiêm các chủ đầu tư, ban quản lý dự án, tư vấn, nhà thầu, tổ chức, cá nhân cố tình gây khó khăn, cản trở, thiếu trách nhiệm làm chậm tiến độ thi công, giải ngân vốn đầu tư công...”.

Theo đánh giá của UBND tỉnh, 10 tháng năm 2024, công tác giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công, giải phóng mặt bằng trên địa bàn tỉnh đạt được kết quả rất đáng phấn khởi: Giá trị giải ngân vốn đầu tư công năm 2024 (bao gồm cả vốn năm 2022 và năm 2023 kéo dài sang năm 2024) là 9.301,7 tỷ đồng, bằng 65,9% kế hoạch, cao hơn 10,8% so với cùng kỳ; nếu chỉ tính kế hoạch năm 2024, tỷ lệ giải ngân của cả tỉnh bằng 67,9% kế hoạch, cao hơn 15,6% so với tỷ lệ giải ngân của cả nước (52,29%), đứng trong nhóm các tỉnh, thành phố có tỷ lệ giải ngân cao nhất cả nước; toàn tỉnh đã giải phóng mặt bằng được 2.161,170/2.268,436 ha, đạt 95,27% kế hoạch, tăng 1,23 lần so với cùng kỳ.

Có được kết quả trên là do sự quyết tâm, nỗ lực của cả hệ thống chính trị; sự đổi mới, quyết liệt, sâu sát trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, điều hành của chính quyền các cấp từ tỉnh đến cơ sở; các điểm nghẽn, khó khăn, vướng mắc (về công tác chuẩn bị đầu tư, vật liệu, mỏ đất, giải phóng mặt bằng...) cơ bản đã được khắc phục. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn 31 chủ đầu tư, địa phương (18 sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh; 13 huyện, thị xã) giải ngân thấp hơn so với tỷ lệ giải ngân trung bình của cả tỉnh, cá biệt có một số đơn vị chưa giải ngân (giải ngân 0 đồng). Vẫn còn 17 dự án có thời gian thực hiện từ 2022 - 2025 chưa được phê duyệt dự án đầu tư/báo cáo kinh tế kỹ thuật. Tiến độ thực hiện một số dự án trọng điểm rất chậm, ảnh hưởng đến tỷ lệ giải ngân chung của cả tỉnh.

Để đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2024, Chủ tịch UBND tỉnh phát động chiến dịch “60 ngày, đêm tăng tốc hoàn thành giải ngân đầu tư công năm 2024”, với mục tiêu đến 31/12/2024, toàn tỉnh giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn được giao. Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh giao giám đốc các sở, bí thư các huyện, thị, thành ủy, chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy vai trò của người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo phải sâu sát, quyết liệt, cụ thể đến từng dự án; lấy kết quả giải ngân đầu tư công làm thước đo hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hiện trường, đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, tranh thủ thời tiết thuận lợi để giải ngân, nhất là đối với các dự án trọng điểm, các dự án mới được bổ sung vốn, dự án sử dụng nguồn tăng thu ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương năm 2023 (3.000 tỷ đồng), các dự án sử dụng nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách tỉnh.

Kịp thời tháo gỡ, giải quyết các khó khăn, vướng mắc của từng dự án, nhất là các khó khăn, vướng mắc liên quan đến thủ tục đầu tư dự án và công tác giải phóng mặt bằng. Các sở, ngành, đơn vị liên quan, theo chức năng, nhiệm vụ được giao, khẩn trương tham mưu cho HĐND tỉnh, UBND tỉnh ban hành theo thẩm quyền các văn bản quy định chi tiết thực hiện Luật Đất đai và các Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai, phục vụ công tác GPMB các dự án đầu tư công.

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong giải ngân vốn đầu tư công, kiên quyết xử lý nghiêm các chủ đầu tư, ban quản lý dự án, tư vấn, nhà thầu, tổ chức, cá nhân cố tình gây khó khăn, cản trở, thiếu trách nhiệm làm chậm tiến độ thi công, giải ngân vốn đầu tư công. Giao Sở Xây dựng xây dựng Kế hoạch thanh tra năm 2025, trong đó tăng cường công tác thanh tra về quản lý và thực hiện đầu tư xây dựng, trọng tâm là thanh tra công tác đấu thầu và lựa chọn nhà thầu, chất lượng hồ sơ thiết kế và chất lượng công trình xây dựng (nhất là công trình cấp huyện, cấp xã); báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh (qua Thanh tra tỉnh) trong tháng 11/2024 để Thanh tra tỉnh tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thanh tra năm 2025.

Các chủ đầu tư, địa phương chủ động rà soát, đề xuất điều chỉnh kế hoạch vốn từ những dự án chậm giải ngân sang dự án giải ngân tốt, có nhu cầu bổ sung vốn, gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư; giao Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát, tổng hợp, kịp thời báo cáo UBND tỉnh xem xét, trình cấp có thẩm quyền điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2024 của các dự án, bảo đảm giải ngân hết số vốn được giao.

Ngân Hà