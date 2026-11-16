Xử lý nghiêm hành vi vứt xác động vật ra môi trường

Tình trạng vứt xác động vật ra môi trường, nhất là tại các tuyến kênh mương thủy lợi không chỉ gây ô nhiễm nguồn nước, ảnh hưởng đến đời sống và sản xuất của người dân mà còn tiềm ẩn nguy cơ phát sinh, lây lan dịch bệnh. Trước thực trạng đó, việc tăng cường kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm là yêu cầu cấp thiết.

Công nhân Công ty TNHH MTV Sông Chu tập trung thu gom xác lợn trôi dạt trên tuyến kênh Bắc đoạn qua phường Hạc Thành.

Xác động vật vứt bừa bãi, gây ô nhiễm nguồn nước có chiều hướng gia tăng

Tại một số tuyến kênh do Công ty TNHH MTV Sông Chu quản lý, tình trạng xác động vật bị vứt xuống lòng kênh đang diễn biến phức tạp. Đáng chú ý, trên tuyến kênh Bắc, số lượng xác lợn chết được phát hiện trong những ngày gần đây có chiều hướng gia tăng. Theo đơn vị quản lý, mỗi ngày công nhân phải trục vớt từ 5 đến 7 xác lợn đang trong quá trình phân hủy, bốc mùi hôi thối.

Tình trạng người dân vứt xác lợn chết ra kênh dẫn nước có chiều hướng gia tăng trong những ngày gần đây.

Đây không chỉ là hành vi gây mất vệ sinh môi trường mà còn tiềm ẩn nhiều hệ lụy đối với hệ thống công trình thủy lợi. Xác động vật phân hủy có thể làm ô nhiễm nguồn nước, ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt của người dân.

Đặc biệt, nếu động vật chết do dịch bệnh nhưng không được thu gom, tiêu hủy đúng quy định, nguy cơ phát tán mầm bệnh ra môi trường là rất đáng lo ngại.

Công tác thu gom, xử lý xác động vật trôi dạt được công nhân Công ty TNHH MTV Sông Chu triển khai thường xuyên.

Đại diện Công ty TNHH MTV Sông Chu cho biết, trong năm 2026, tình trạng vứt xác động vật chết xuống kênh mương có giảm so với năm 2025. Tuy nhiên, từ đầu tháng 11 đến nay, tình trạng này lại tái diễn. Lực lượng công nhân của đơn vị đã phải trục vớt hàng trăm xác lợn chết bị vứt bừa bãi trên các tuyến kênh được giao quản lý.

Điều này không chỉ gây áp lực cho công tác quản lý, vận hành công trình thủy lợi mà còn cho thấy ý thức bảo vệ môi trường của một bộ phận người dân còn hạn chế.

Lãnh đạo Công ty TNHH MTV Sông Chu chỉ đạo các đơn vị tập trung thu gom, xử lý nhằm giảm thiểu ô nhiễm nguồn nước.

Không để vi phạm tái diễn, phải xử lý nghiêm từ cơ sở

Thu gom, tiêu hủy xác động vật chết vứt bừa bãi trên các tuyến kênh chỉ là giải pháp khắc phục hậu quả trước mắt. Để ngăn chặn tình trạng này, chính quyền địa phương cần nâng cao trách nhiệm quản lý địa bàn, tăng cường kiểm tra, giám sát tại các khu vực thường xuyên xảy ra vi phạm; chủ động phối hợp với đơn vị quản lý thủy lợi phát hiện, xác minh và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Những hành vi cố tình vứt xác động vật ra môi trường phải được xử lý theo quy định, bảo đảm tính nghiêm minh, răn đe, không để tái diễn tình trạng vi phạm.

Cùng với trách nhiệm của chính quyền, mỗi người dân cần nâng cao ý thức, thực hiện đúng quy định về thu gom, vận chuyển và tiêu hủy động vật chết, tuyệt đối không vì sự tiện lợi cá nhân mà gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến cộng đồng.

Cần có biện pháp xử lý nghiêm hành vi vứt xác động vật bừa bãi ra môi trường ngay tại cơ sở.

Bảo vệ môi trường và nguồn nước đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền cơ sở, sự phối hợp của các đơn vị chức năng và ý thức tự giác của mỗi người dân. Trong đó, kiên quyết phát hiện, xử lý nghiêm hành vi vi phạm, không để tình trạng vứt xác động vật chết ra môi trường trở thành vấn đề kéo dài chính là yêu cầu đặt ra đối với công tác quản lý ở mỗi địa phương.

Tiến Dũng